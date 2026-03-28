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Hindi NewsदुनियाMiddle East Crisis: ईरान में 17 हजार सैनिक उतारेगा अमेरिका? जानिए युद्ध में क्या होगा इसका असर

Middle East Crisis: ईरान में 17 हजार सैनिक उतारेगा अमेरिका? जानिए युद्ध में क्या होगा इसका असर

Middle East Crisis: 'द वॉल स्ट्रीट जनरल' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए पेंटागन ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं. बताया जा रहा है कि अमेरिका इस सप्ताह पहले ही अपने सैनिकों का एक जत्था क्षेत्र में तैनात कर चुका है. लगातार बढ़ते तनाव, खासकर ईरान से जुड़े घटनाक्रम, अमेरिका को अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:48 AM IST
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मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य बल उतारने की तैयारी Photo- AI
मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य बल उतारने की तैयारी Photo- AI

मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का वादा करते हैं कि वो अगले 10 दिनों तक ऊर्जा क्षेत्रों पर हमले नहीं करेंगे, तो वहीं इशारों में ईरान में जमीनी सैनिक उतारने की बात भी कर रहे हैं. 'द वॉल स्ट्रीट जनरल' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के 17,000 से ज्यादा जवान जल्द ही ईरान की सीमा पर पहुंच सकते हैं. यह संख्या बड़े पैमाने पर हमले के लिए जरूरी सैनिकों से काफी कम है, लेकिन वे मुख्य भूमि पर अहम इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं, तेहरान के यूरेनियम के जखीरों को सुरक्षित कर सकते हैं या किसी द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन मिडिल ईस्ट में 10,000 और जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है, जबकि ट्रंप तेहरान के साथ शांति वार्ता पर भी सोच-विचार कर रहे हैं. इससे उस क्षेत्र में पहले से ही भेजे जा चुके लगभग 5,000 मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स की संख्या में और इजाफा हो जाएगा. इन अतिरिक्त सैनिकों में संभवतः पैदल सेना, बख्तरबंद गाड़ियां और लॉजिस्टिक्स सहायता शामिल होगी.

ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में उतारेगा सेना

अमेरिका की एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पहले से ही इस इलाके में मौजूद हैं और अधिक सैनिकों की तैनाती ईरान में संभावित जमीनी कार्रवाई का संकेत होगी. अमेरिका के एक डिफेंस ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि इस बारे में फैसला संभवतः अगले सप्ताह लिया जाएगा. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' सबसे पहले इस बात की रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में और अधिक सैनिक भेजेगा.

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एक महीने से जारी है अमेरिका-इजरायल ईरान में युद्ध

इसके पहले 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजरायल की सेनाओं ने मिलकर अचानक ही ईरान पर हमला बोल दिया था. इस हमले के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सहित उनके परिवार के कई सदस्य और कई खास लोग मारे गए थे. उसके बाद ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए.  

ईरान ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बनाया बंधक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनियों के बावजूद ईरान अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा. हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहां खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ऊर्जा ठिकाने मिसाइल और ड्रोन हमलों की जद में हैं. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले समुद्री रास्ते पर कब्जा जमा लिया. इस रास्ते से दुनिया भर के लिए तेल और गैस की सप्लाई होती है. अब ईरान के इस इलाके में समुद्री नाकेबंदी के बाद पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही वह रास्ता है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल आपूर्ति गुजरती है. अगर यहां तनाव बढ़ता है या आवाजाही बाधित होती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. 

यह भी पढ़ेंः वेनेजुएला-ईरान के बाद ट्रंप की इस देश पर टेढ़ी नजर, बोले-'आजाद कराऊंगा या कब्जा’

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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