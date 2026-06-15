Five Challenges for Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 जून 2026 को 80 वर्ष के हो गए हैं. उनके जन्मदिन पर सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन करके उन्हें बधाई दी. कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं भेजीं. बतौर राष्ट्रपति ट्रंप का यह दूसरा और आखिरी कार्यकाल है. अमेरिकी संविधान में उल्लिखित अधिकतम 2 कार्यकाल की शर्त की वजह से वे इसके बाद जीवन में कभी राष्ट्रपति के पद पर नहीं आ सकेंगे. ऐसे में वे अपने दूसरे कार्यकाल में मजबूत लीडरशिप का प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन देश और दुनिया में कई मुद्दे उनके पैरों की बेड़ियां बने हुए हैं, जिसके चलते वे चारों ओर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं.
ट्रंप के सामने एक नहीं, बल्कि 5 बड़ी चुनौतियां हैं. जिनसे उन्हें जूझकर पार पाना हैं. अगर वे इन चुनौतियों को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाए तो नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की नाव डुबो बैठेंगे. यही वजह है कि उन चुनौतियों के बारे में सोच-सोचकर वे परेशान हैं और जब कोई उनकी दुखती रग पर हाथ रखता है तो वे अक्सर भड़क जाते हैं. आइए जानते हैं कि उनके सामने 5 बड़ी चुनौतियां कौन-सी हैं, जो उनकी सत्ता को सीधा चैलेंज कर रही हैं.
ईरान-मध्य पूर्व संकट यह संकट उनके लिए सबसे तत्काल और जटिल है. वेनेजुएला की तरह ईरान को कुचलने के लिए अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर 28 फरवरी से ईरान पर हमले शुरू किए थे. पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत उसके टॉप लीडर्स को मार दिया गया. इसके बाद क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो गया. जिसमें एक ओर ईरान व उसके साथ प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह और हूती शामिल हो गए. वहीं, दूसरी ओर यूएस और इजरायल की सेना थी. यूएस ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन बिना डरे ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया. जिसके बाद यूएस दबाव में ऐसा आया कि अब तक उबर नहीं पाया है और ईरान के साथ शांति समझौता करने की जुगत में लगा है.
हालांकि, इस समझौते में यूएस अपनी शर्तों को टॉप पर रखना चाहता है, जबकि ईरान इसके लिए तैयार नहीं था. अब दुनिया पक्ष डील के लिए भले ही मान गए हैं. लेकिन इजरायल इसे बैड डील मान रहा है. उसका कहना है कि इस डील में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने, मिसाइल निर्माण पर रोक लगाने और प्रॉक्सी आतंकी संगठनों पर रोक के पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं. ऐसे में सवाल है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला किया और इजरायल ने पलटवार तो यह डील कब तक टिक पाएगी. यही वह चुनौती है, जिस पर ट्रंप को पार पाना होगा.
ईरान के साथ जंग की वजह से अमेरिका में पेट्रोल-डीजल समात तमाम चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं. जिससे मुद्रास्फीति दबाव में है. उन्हें इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा है. ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में दूसरे मुल्कों पर जबरदस्त टैरिफ लगाकर इसे अमेरिका के हित में बताया था. उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति के नारे लगाकर यूएस की अर्थव्यवस्था सुधारने का वादा किया था, लेकिन ईरान के साथ युद्ध और ऊर्जा संकट ने उनकी चुनौतियां बढ़ा दी हैं. चूंकि इसी साल मिडटर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं. ऐसे में चुनाव से पहले ही महंगाई नियंत्रण और रोजगार के मौके बढ़ाना उनके लिए बड़ी चुनौतियां हैं.
ट्रंप चीन को सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक खतरा मानते हैं. व्यापार, टेक्नोलॉजी और ताइवान मुद्दे पर उनका चीन के साथ टकराव जारी है. ईरान युद्ध में चीन ने पर्दे के पीछे से ईरान उसे हथियार पहुंचाए, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा. चीन न केवल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बल्कि वह सैन्य बल से भी लगातार मजबूत होता जा रहा है. वह जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है. उतनी ही तेजी से अमेरिका सिकुड़ता जा रहा है. ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाककर यूएस को आगे कैसे रखा जाए, यह ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज है.
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 4 साल से लगातार जारी है. इस युद्ध में अमेरिका भी एक पक्ष बना हुआ है. रूस को रोकने के लिए वह लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी डांवाडोल हो रही है. यह युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप ने शांति वार्ता का वादा किया था, लेकिन रूस की मजबूत स्थिति और यूरोपीय सहयोगियों के दबाव के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया. क्या वह इस युद्ध को रुकवा पाएंगे, यह उनके लिए बड़ी चुनौती बनी रहेगी.
अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर घुसपैठ पर रोक लगाना ट्रंप का पुराना मुद्दा है. इसके लिए बॉर्डर पर बाड़ लगवाने और डिपोर्टेशन अभियान तेज करने की कोशिश की. उन्होंने कई देशों के घुसपैठियों को विमानों में बिठाकर उनके देश वापस भेजा. लेकिन यह संख्या ऊंट के मुंह में जीरा समान ही रह गई. तमाम कानूनी, मानवीय और राजनीतिक चुनौतियों की वजह से वे चाहकर भी इस अभियान को आगे नहीं बढ़ा पाए. अब भी अमेरिका में लाखों की संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं.
कुल मिलाकर, अब 80 साल के हो चुके ट्रंप अपने America First के एजेंडा को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उपरोक्त 5 चुनौतियां उनकी राह में रोड़ा बनी हुई हैं. बतौर राष्ट्रपति, अपने दूसरे कार्यकाल में वे कितने सफल हो पाएंगे, यह उनकी 5 चुनौतियों के निपटने के तरीके से तय होगा. अगर वे इन चैलेंज पर खरा नहीं उतर पाए तो आने वाले चुनावों में उनकी रिपब्लिकन पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है.