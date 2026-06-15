ईरान-मध्य पूर्व संकट यह संकट उनके लिए सबसे तत्काल और जटिल है. वेनेजुएला की तरह ईरान को कुचलने के लिए अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर 28 फरवरी से ईरान पर हमले शुरू किए थे. पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत उसके टॉप लीडर्स को मार दिया गया. इसके बाद क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो गया. जिसमें एक ओर ईरान व उसके साथ प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह और हूती शामिल हो गए. वहीं, दूसरी ओर यूएस और इजरायल की सेना थी. यूएस ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन बिना डरे ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया. जिसके बाद यूएस दबाव में ऐसा आया कि अब तक उबर नहीं पाया है और ईरान के साथ शांति समझौता करने की जुगत में लगा है.