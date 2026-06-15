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80 साल के डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या हैं आज की 5 बड़ी चुनौतियां? कहीं युद्ध का खतरा, कहीं सियासी दबाव; हर तरफ बढ़ रही टेंशन

Donald Trump Latest News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल चल रहा है. इस कार्यकाल के बाद वे फिर कभी राष्ट्रपति नहीं रह पाएंगे. वे अपने इस कार्यकाल में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जिससे उनका नाम इतिहास में अमर हो जाए. लेकिन 80 साल के हो चुके ट्रंप के लिए क्या ये सब वाकई इतना आसान है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 15, 2026, 05:18 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:20 AM IST
80 साल के डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या हैं आज की 5 बड़ी चुनौतियां? कहीं युद्ध का खतरा, कहीं सियासी दबाव; हर तरफ बढ़ रही टेंशन

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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