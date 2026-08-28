/एसिड रेन तो सुना था, अब ‘इलेक्ट्रिक रेन’ का खतरा! बारिश की बूंदें कैसे लोहे की सुरक्षा परत तोड़ रही हैं?

आपके घर या आसपास रखे मेटल या लोहे के सामान पर कई बार जंग लग जाती है. आम तौर पर माना जाता है कि एसिड रेन लोहे या मेटल्स को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है. इसके अलावा प्रदूषण से भी लोह के समानों पर जंग लगती है. इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.
दरअसल, जर्मनी की मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने हैरान करने वाला दावा किया है. इस रिसर्च में बताया गया कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पानी के कारण भी मेटल्स पर जंग लगती है. बता दें कि इस खतरे के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी. बताया जाता है कि जब पानी बादलों से गुजरता है या फिर अलग-अलग सतहों पर टकराता है, तो वह चार्ज हो जाता है. इसके बाद जब ये बूंदे लोहे पर गिरती हैं, तो उनका सुरक्षा कवच टूट जाता है, जिससे जंग लगने का रास्ता खुलता है.
हाल में ही नेचर जर्नल की एक रिपोर्ट में ये स्टडी छपी है, जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी. चूंकि, अभी तक हमें केवल ये जानकारी थी कि बारिश के पानी में आने वाले केमिकल से खुद का बचाव करना है, लेकिन अब नए खतरे से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी खोजनी होगी.
इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पानी को 'इलेक्ट्रिक रेन' के सामान्य नाम से भी जाना जाता है. वैज्ञानिक पहले से मानते रहे हैं कि बारिश का पानी धातुओं को नुकसान पहुंचाता है. आमतौर पर मुख्य कारण सिर्फ प्रदूषण या पानी की चोट को माना जाता था. अब नए शोध ने पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया है.
शोधकर्ताओं ने पाया कि पानी में यह छोटा चार्ज काफी नुकसान कर सकता है. इसके कारों या किसी मेटल पर पड़ने से महंगा कोट भी बेकार हो जाता है. वैज्ञानिकों ने माना कि यह चार्ज मेटल को अंदर तक गला देता है.
रिपोर्ट में बताया कि शोध के दौरान लैब में पानी की बूंदों को अलग-अलग चीजों पर गिराया गया. इसमें पौधे के पत्ते, पीवीसी फोम बोर्ड और पालीस्टाइनिन ग्लास शामिल थे. इसके बाद इन बूंदों को टेफ्लॉन से कोट किए गए तांबे पर भी गिराया गया. इसके बाद देखा गया कि बूंदों में काफी हल्का सा इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया. यह चार्ज 0.2 से 2 नैनोकूलम्ब के बीच था. वहीं, जब इस प्रकार की 3000 बूंदें तांबे पर गिरीं, तो उसका प्रोटेक्टिव लेयर पूरी तरीके से टूट गया. जिसके बाद तांबे में तेजी से जंग लगी.
गौरतलब है कि वैज्ञानिकों की ओर से अपनी टेस्टिंग के दौरान एक अन्य उपयोग किया गया. वैज्ञानिकों ने बिना किसी इलेक्ट्रिक चार्ज वाली नॉर्मल पानी की बूंदों का इस्तेमाल किया. इन न्यूट्रल बूंदों को तांबे पर गिराया गया, लेकिन इस बार रिजल्ट उलटा मिला. इन साधारण बूदों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा. इसी से साबित हो गया कि जंग के लिए केवल सामान्य पानी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पानी में मौजूद इलेक्ट्रिक चार्ज है.
नई रिसर्च को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है. रिसर्चर्स का कहना है कि चार्ज्ड पानी नेचुरल तरीके से कई जगह बनता है. हैरान करने वाली बात है कि यह बादलों, आंधी-तूफान, समंदर की लहरों और झरमों में भी खुद से पैदा हो जाता है. कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान भी ऐसा होता है.
शोधकर्ताओं ने माना कि यह अनदेखा खतरा दुनिया की तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को चुपचाप खोखला कर रहा है. बताया जाता है कि मौजूदा एंटी-करोजन रणनीतियां इस खतरे से निपटने के लिए काफी साबित नहीं हो सकती है. ऐसे में कुछ नई तकनीक और रणनीतियों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो पानी के इस इलेक्ट्रिक चार्ज को बर्दाश्त कर सकें.
हालांकि, यह स्टडी केवल लैब तक सीमित नहीं है. नेचर जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि इस रिपोर्ट ने अब एक नई परेशानी की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है. हालांकि, अभी यह पता लगाना बाकी है कि सामान्य जीवन में बारिश का पानी कितना चार्ज होता है. भविष्य में आने वाली रिसर्च में पता चलेगा कि रोजमर्रा की चीजों पर इसका कितना असर होगा.
माना जा रहा है कि जब एक बार वैज्ञानिक इस खतरे को पूरी तरीके से समझ लेंगे, फिर इससे बचाव के तरीके भी सामने आएंगे. रिसर्च टीम का मानना है कि इस खोज से पेंट और कोटिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव नजर आएगा.