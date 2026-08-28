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एसिड रेन तो सुना था, अब ‘इलेक्ट्रिक रेन’ का खतरा! बारिश की बूंदें कैसे लोहे की सुरक्षा परत तोड़ रही हैं?

एसिड रेन के बाद वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिक रेन के बारे में खोज की है, जो आपके घर या आसपास रखे लोहे के सामान के लिए खतरनाक साबित होगी. वैज्ञानिकों की इस नई रिसर्च ने चिंता बढ़ा दी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 28, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:47 AM IST
एसिड रेन तो सुना था, अब ‘इलेक्ट्रिक रेन’ का खतरा! बारिश की बूंदें कैसे लोहे की सुरक्षा परत तोड़ रही हैं?
Image Credit: हाल की इस रिपोर्ट ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. (फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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