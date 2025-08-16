Alaska Summit: क्या आज रात बहुत कुछ खोने वाला है यूक्रेन? पुतिन की वे 3 मांगे, जिन पर ट्रंप दे सकते हैं जेलेंस्की को झटका
दुनिया

Alaska Summit: क्या आज रात बहुत कुछ खोने वाला है यूक्रेन? पुतिन की वे 3 मांगे, जिन पर ट्रंप दे सकते हैं जेलेंस्की को झटका

Putin Trump Meeting: आज की रात यूक्रेन के लिए बहुत भारी है. उसकी सीमा से हजारों किमी दूरी आज उसके भाग्य का फैसला होने जा रहा है. सबकी नजरें पुतिन की उन 3 मांगों पर टिकी हैं, जिन पर आज ट्रंप का रुख अहम रहेगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 16, 2025, 12:25 AM IST
Russia 3 conditions to end Ukraine War: आज पूरी दुनिया की नजरें अलास्का में हो रही ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर टिकी हैं. दोनों राष्ट्र प्रमुख अपने-अपने लाव लश्कर के साथ अलास्का में पहुंच चुके हैं. जहां पर कुछ समय दोनों की शिखर वार्ता शुरू होगी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आज की रात यूक्रेन बहुत कुछ खोने जा रहा है. क्या ट्रंप पुतिन की उन  3 मांगों को मानने पर सहमत हो जाएंगे, जिस पर रूस शुरू से ही अड़ा है. अगर ऐसा होता है तो यह जेलेंस्की समेत पूरे यूक्रेन और नाटो देशों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. 

अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करना चाहता है रूस

जियो पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक, रूस ने जिस मकसद से फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ यह युद्ध शुरु किया था. वह उस लक्ष्य को हासिल कर चुका है. अब वह भी इस जंग को खत्म करने को इच्छुक है. हालांकि इसके लिए उसने 3 शर्तें रखी हुई हैं और इस बात को पुतिन समेत रूसी नेतृत्व कई बार स्पष्ट कर चुका है. उनकी इस मांग से ट्रंप भी भली-भांति सहमत है. सवाल उठ रहा है कि खुद को शांतिदूत दिखाने की कोशिश में लगे ट्रंप क्या यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए रूस की तीनों शर्तों स्वीकार करने का मूड बना चुके हैं या वे यूक्रेन  की अखंडता और एकता के साथ खड़े रहेंगे.

यूक्रेन युद्ध खत्म करने की रूस की 3 शर्तें

विदेश नीति जानकारों के अनुसार, यूक्रेन युद्ध शुरू होने की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन का नाटो मेंबरशिप हासिल करने की चाहत है. रूस इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है. उसे लगता है कि ऐसा होने से नाटो में शामिल 32 देशों की सेनाएं उसके बॉर्डर पर आ खड़ी होंगी, जिससे उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है. इसलिए रूस की पहली और प्रमुख शर्त है कि यूक्रेन नाटो मेंबरशिप हासिल करने की मांग को स्थाई रूप से छोड़ दे.

DNA: अगर ट्रंप की बात मानकर पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर?

यूक्रेन के डि-मिलिट्राइजेशन की मांग

रूस की दूसरी बड़ी मांग यूक्रेनी सेना के डि-मिलिट्राइजेशन की है. उसका मानना है कि यूक्रेन की सेना का मजबूत होना रूसी संघ के लिए खतरा है. इसलिए उसके बड़े स्तर की सेना रखने पर बैन लगे और कानून व्यवस्था के लिए अर्ध-सैन्य स्तर की छोटी मिलिट्री रखने की ही इजाजत मिले. इसके बदले में रूस उसे सुरक्षा कवर देने को तैयार है. दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा करके रूस, यूक्रेन को सुरक्षा मामलों में पूरी तरह खुद पर निर्भर करना चाहता है. जिससे वह कभी भी नाटो, अमेरिका या पश्चिमी देशों के खेमे में जाने की हिम्मत न जुटा सके.

Alaska: कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था अलास्का, फिर बिना युद्ध के US कैसे बन गया इस विशाल भूखंड का 'मालिक'

'कब्जाए गए हिस्सों को दी जाए मान्यता'

रूस की तीसरी मांग ये है कि यूक्रेन के जिन रूसी भाषी इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है, उसे रूसी क्षेत्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय मान्यता दे. इनमें क्रीमिया को वह 2014 में कब्जा चुका था. जबकि अब यूक्रेन युद्ध में वह उसके पूर्वी प्रांतों दोनेत्सक, लुहान्सक, जापोर्जिया और खेरसान हैं. कुल मिलाकर यूक्रेन का 20 प्रतिशत क्षेत्रफल रूस के कब्जे में है, जिसे वह चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रहा. 

ट्रंप के फैसले पर टिका यूक्रेन का अस्तित्व

विदेशी मामलों के जानकारों के मुताबिक, रूस की इन 3 बड़ी मांगों पर ट्रंप का रुख क्या रहेगा. यह देखने लायक बात होगी. अगर वे पुतिन की इन मांगों को मान लेते हैं तो यह युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा लेकिन इसके साथ ही रूस अपने बड़े क्षेत्रफल और सुरक्षा से हाथ धो बैठेगा और साथ ही हमेशा के लिए रूस का एक कनिष्ठ सहयोगी बनकर रह जाएगा. वहीं अगर ट्रंप इन मांगों को मानने से इनकार करते हैं तो यह जंग आगे भी जारी रह सकती है, जिसकी आंच भारी टैरिफ के रूप में भारत को भी भुगतनी पड़ेगी. 

TAGS

Putin Trump MeetingAlaska Summit

