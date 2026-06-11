/Hellfire Missiles क्या हैं, जिससे अमेरिका ने किया MT जलवीर जहाज पर हमला; इस हथियार का लोहा मानती है दुनिया

What is Hellfire Missiles: पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है. हाल में ही अमेरिकी सेना की ओर से ओमान की खाड़ी में तीन कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया है. तीन दिनों में हुई इन तीनों घटनाओं में तीन भारतीय क्रू मेंबर की मौत हुई. भारत ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है. इस बीच गुरुवार (11 जून) को पहली बार अमेरिका ने माना कि उसकी ओर से गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले टैंकर MT जलवीर को निशाना बनाया गया. इस जहाज में 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. गनीमत रही कि ये सभी सुरक्षित हैं.