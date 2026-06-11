/Hellfire Missiles क्या हैं, जिससे अमेरिका ने किया MT जलवीर जहाज पर हमला; इस हथियार का लोहा मानती है दुनिया

What is Hellfire Missiles: पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है. हाल में ही अमेरिकी सेना की ओर से ओमान की खाड़ी में तीन कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया है. तीन दिनों में हुई इन तीनों घटनाओं में तीन भारतीय क्रू मेंबर की मौत हुई. भारत ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है. इस बीच गुरुवार (11 जून) को पहली बार अमेरिका ने माना कि उसकी ओर से गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले टैंकर MT जलवीर को निशाना बनाया गया. इस जहाज में 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. गनीमत रही कि ये सभी सुरक्षित हैं.
दरअसल, अमेरिकी सेना ने गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले टैंकर एमटी जलवीर को एजीएम-114 हेलफायर मिसाइलों से निशाना बनाया. जहाज पर अमेरिकी सेना की ओर से दो एजीएम-114 हेलफायर मिसाइलें दागी गईं. इस हमले में जहाज पर सवाल 20 क्रू मेंबर में कुछ के घायल होने की सूचना है. अमेरिका की ओर से बताया गया कि यह हमला उन जहाजों के खिलाफ हुआ है, जो 13 अप्रैल से लागू वाशिंगटन की ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं.
AGM-114 हेलफायर मिसाइल छोटी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है. अमेरिका ने इस मिसाइल को विकसित किया है. अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी की ओर से इस मिसाइल का निर्माण किया जाता है. अमेरिका ने पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल साल 1984 में किया था. बताया जाता है कि पहले इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मनों के टैंक को मारने के लिए किया जाता था. बाद में इसमें कई बदलाव किए गए और बेहतर बनाया गया, जिससे सटीक टारगेट को निशाना बनाया जा सके.
बता दें कि इसमें शेप्ड चार्ज वारहेड है, जो बख्तरबंद को भेदने के लिए कॉपर की धार वाली जेट बनता है. जहाज के इंजन रूम पर हमले के बाद यह जहाज को पूरी तरीके से डुबाता नहीं है, बल्कि केवल इंजन को खराब कर देता है, जिससे जहाज बंद हो जाती है और वहीं रुक जाती है. पिछले कुछ दिनों से अमेरिका इसी तरीके से होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रोक रहा है.
अमेरिका ने पहली बार कबूला है कि उसकी ओर से गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले एमटी जलवीर को निशाना बनाया है. अमेरिका ने दावा किया कि अमेरिकी निर्देशों को न मानने के कारण जहाज पर हमला हुआ है. सेटकॉम ने एक बयान में बताया कि जहाज ईरानी तेल परिवहन की कोशिश कर रहा था और ईरान के खिलाफ लागू नाकाबंद का उल्लंघन कर रहा था. एमटी जलवीर पर हुए हमले का वीडियो भी सेटकॉम की ओर से जारी किया गया है.
U.S. forces disabled a third oil tanker this week in the Gulf of Oman after it allegedly violated the blockade on Iran by transporting Iranian oil.
The tanker, M/T Jalveer, was struck in its engine room after ignoring U.S. orders. pic.twitter.com/TgfEhHolfW
— Clash Report (@clashreport) June 11, 2026
गौरतलब है कि पहली बार CENTCOM ने माना की 2 जून को अमेरिका की ओर से बोत्सवाना के ध्वज वाले जहाज MT लेक्सी जहाज पर इस मिसाइल से हमला किया गया. अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि वह जहाज नाकाबंदी को न मानते हुए एक ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था. यह भी बताया गया कि हमले पहले अमेरिकी सेना ने चालक दल को चेतावनी भी दी थी, जिसको उनकी ओर से नजरअंदाज किया गया.
वहीं, 13 अप्रैल से अभी तक नाकाबंदी के चलते छह वाणिज्यिक जहाज निष्क्रिय हो चुके हैं और 122 जहाजों को अमेरिकी सेना की ओर से दूसरे रास्ते पर भेजा गया है. इसी कड़ी में गुरुवार को अमेरिकी सेना ने एमटी जलवीर के इंजन रूम पर निशाना साधा. इस जहाज पर कुल 20 भारतीय चालक दल सवार थे.