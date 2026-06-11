Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /Hellfire Missiles क्या हैं, जिससे अमेरिका ने किया MT जलवीर जहाज पर हमला; इस हथियार का लोहा मानती है दुनिया

Hellfire Missiles क्या हैं, जिससे अमेरिका ने किया MT जलवीर जहाज पर हमला; इस हथियार का लोहा मानती है दुनिया

ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने पिछले तीन दिनों में तीन जहाजों को निशाना बनाया है. गुरुवार को अमेरिकी सेना ने गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले टैंकर MT जलवीर को Hellfire Missiles से निशाना बनाया. आइए आपको इस मिसाइल के बारे में बताते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 11, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:15 PM IST
Hellfire Missiles क्या हैं, जिससे अमेरिका ने किया MT जलवीर जहाज पर हमला; इस हथियार का लोहा मानती है दुनिया
Image Credit: AI

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत का वो इलाका, जिसे कहा जाता 'आम का कटोरा'; करोड़ों लोग खाते वहां के उगाए Mangoes
Mangoes3 min ago
2
Shigella3 min ago
3
FIFA World Cup 20269 min ago
4
delhi power supply cut11 min ago
5
Hellfire Missiles17 min ago