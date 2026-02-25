'एपस्टीन से मिलना मेरी भूल थी, जिससे...', यौन अपराधी से रिश्तों पर छलका दिग्गज उद्योगपति का दर्द; स्टाफ से मांगी माफी

Bill Gates Apologises: तकनीक क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपति बिल गेट्स ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की. बिल गेट्स ने इस दौरान सफाई दी और मांफी भी मांगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, गेट्स फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उद्योगपति ने माना कि एपस्टीन से मिलना उनकी गलती थी. इस बात की जानकारी हाल में ही फाउंडेशन के प्रवक्ता की ओर से दी गई.

बिल गेट्स ने बताया वह जेफरी एप्सटीन से जरूर मिले, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया. यौन शोषण के अपराधी से मिलना उनकी भूल थी और इसके लिए उन्होंने अपनी संस्था के सदस्यों से माफी मांगी. मंगलवार को सामने आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खास रिपोर्ट में बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट के सह- संस्थापक ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसी गलतियां कीं जिनसे गलत संदेश गया और छवि को नुकसान पहुंचा. उन्होंने दावा किया एपस्टीन के साथ उन्होंने किसी अपराध में हिस्सा नहीं लिया.

एपस्टीन फाइल्स में बिल गेट्स का नाम

दरअसल, बिल गेट्स उन बड़े नामों में शामिल हैं, जिनके जेफरी एपस्टीन से संबंध होने का पता चला है. अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से पिछले साल जारी किए गए दस्तावेजों ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी. इन दस्तावेजों में ईमेल, साक्षात्कार प्रतिलेख, तस्वीरें, कॉल लॉग आदि शामिल हैं. हालांकि, कुछ नामों को हटाया भी गया. इन्हीं सामूहिक दस्तावेजों को एपस्टीन फाइल के नाम से जाना जा रहा है.

एपस्टीन के साथ बिल गेट्स की मुलाकात

इस कार्यक्रम में बिल गेट्स की ओर से कहा गया कि हाल ही में जारी एपस्टीन फाइलों में जिन तस्वीरों में उन्हें जिन महिलाओं के साथ दिखाया गया है वे तस्वीरें एपस्टीन ने उनसे अपने सहयोगियों के साथ मुलाकातों के बाद लेने को कहा था. उन्होंने आगे कहा कि स्पष्ट रूप से कहूं, तो मैंने कभी भी पीड़ितों (आसपास दिखने वाली महिलाएं और लड़कियां) के साथ समय नहीं व्यतीत किया.

बिल गेट्स ने मानी अपनी गलती

बिल गेट्स ने यह भी कहा कि एपस्टीन के साथ समय बिताना और गेट्स फाउंडेशन के अधिकारियों को उस यौन अपराधी के साथ बैठकों में शामिल करना एक बहुत बड़ी गलती थी. मेरी इस गलती के कारण जो लोग भी इसमें फंस गए हैं उनसे मैं माफी मांग रहा हूं. बिल गेट्स ने बताया कि एपस्टीन से उनकी मुलाकात साल 2011 में हुई थी. हालांकि, जेफरी एपस्टीन को 2008 में एक नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था और उसको सजा भी सुनाई जा चुकी थी.

फाउंडेशन ने आधिकारिक बयान में क्या कहा?

गौरतलब है कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि यह टाउन हॉल पहले से तय था, जिसमें गेट्स ने कई प्रमुख विषयों पर चर्चा की और सवालों के जवाब दिए. इसमें ही एपस्टीन फाइलों की रिलीज भी शामिल थी. इस फाउंडेशन के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले पर एक ही आधिकारिक बयान है और इससे इतर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती.

