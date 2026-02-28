ईरान पर अमेरिका - इजरायल का अटैक, 12 घंटे पहले ही चीन ने आसमान से क्या देख लिया था?

वे हमारे लोगों की टांगें, चेहरे और हाथ उड़ा रहे हैं. हर महीने कुछ न कुछ होता है. हम खुश नहीं हैं. वे एक कीवर्ड बोलना नहीं चाहते कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे. जब इतना तेल है तो यूरेनियम पावर क्यों बढ़ा रहे? ये बर्दाश्त नहीं... डोनाल्ड्र ट्रंप ने ईरान के बारे में कहा ही था कि थोड़ी देर बाद तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए. अमेरिका और इजरायल ने मिलकर पूरे ईरान में बमबारी की. ईरान की राजधानी में शनिवार को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस के पास भी बमबारी की गई है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि 86 साल के खामेनेई उस समय अपने ऑफिस में थे या नहीं. अमेरिका से तनाव बढ़ने के बाद से वह देखे नहीं गए हैं. ईरान में इमर्जेंसी घोषित कर दी गई. उधर, इजरायल में भी जंग के सायरन बजने शुरू हो गए.

इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने बताया है कि पूरे इजरायल में सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने के निर्देश दिए गए. यह ईरान की ओर से मिसाइल दागे जाने की आशंका के मद्देनजर जनता को तैयार रहने का एक प्रोएक्टिव अलर्ट है. साफ है अब लड़ाई छिड़ गई है. इजरायल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है. इजरायल ने इमर्जेंसी सेवा छोड़कर बाकी एक्टिविटी रोक दी है. स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. लोगों के एकसाथ जुटने पर रोक लग गई है. लोगों को ऑनलाइन अपडेट दिया जा रहा है.

इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरान में देश भर में हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने यह जानकारी दी है। तेहरान में कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अब इजरायल में भी सायरन बज रहे हैं। संवेदनशील इलाकों को खाली कराया जा रहा है। बताया जा रहा है… pic.twitter.com/QP7jOGr4RI Add Zee News as a Preferred Source — Zee News (@ZeeNews) February 28, 2026

वैसे, आशंका एक महीने पहले से जताई जा रही है. चीन समेत 15 देशों ने कुछ घंटे पहले ही अपने नागरिकों से तेहरान छोड़ने को कह दिया था. चीन को करीब 12 घंटे पहले ही अंदेशा हो गया था कि ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है. 'सिक्योरिटी रिस्क' की बात कहते हुए भारत, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, ब्राजील, सिंगापुर, सर्बिया जैसे देशों ने अपने नागरिकों से कहा था कि जल्दी ईरान छोड़ दीजिए. चीन को सैटलाइट तस्वीरों से पता चला कि अमेरिका और इजरायल की तैयारी किस स्तर की है.

ISRAEL LAUNCH ‘PRE-EMPTIVE STRIKE’ ON TEHRAN — RT EXCLUSIVE FOOTAGE pic.twitter.com/UOmD66Mk1Q — RT (@RT_com) February 28, 2026

एफ-22 देख एक्टिव हुआ चीन

जी हां, कुछ सैटलाइट तस्वीरों से पता चला कि इजरायल के ओवडा एयरबेस पर अमेरिका का ताकतवर F-22 स्टील्थ फाइटर जेट पहुंच चुका है. दक्षिणी इजरायल के इस एयरबेस पर कुल 11 एफ-22 पहुंचने की पुष्टि की जाने लगी. जिस मिजार विजन ने सैटलाइट तस्वीरें जारी की हैं उसका कनेक्शन चीन की सेना से रहा है. एफ-22 कोई साधारण फाइटर नहीं है, उसका मिडिल ईस्ट में पहुंचना एक बड़ा संकेत देने लगा. कुछ घंटे बाद ही ईरान के दो दर्जन से ज्यादा शहरों पर बमबारी होने लगी.

दरअसल, अब तक अमेरिका ने कभी भी एफ-22 रैप्टर को इजरायल में तैनात नहीं किया था. गल्फ वॉर हो, 2024 या 2025 के हमले के समय भी नहीं. इसी हफ्ते 11 एफ-22 ओवडा एयरबेस में जाकर बैठ गए. यह अमेरिका का सबसे सुपर फाइटर है. एक्सपर्ट Shanaka Anslem Perera ने सोशल मीडिया पर बताया था कि एफ-22 वो कर सकता है जो कोई दूसरा जेट नहीं कर सकता.

F-22 केवल बम नहीं गिराता...

एक्सपर्ट की मानें तो F-22 केवल टारगेट पर बम नहीं गिराता बल्कि उन चीजों को भी उड़ा देता है जो टारगेट की रक्षा कर रहे होते हैं. इसका क्रॉस-सेक्शन राडार सिस्टम कंचे (खेलने वाली गोली) से भी छोटा होता है जिसके कारण यह दबे पांव सेफ एयरस्पेस में भी घुस जाता है. यह दुश्मन के राडार को पढ़ता है और एयर डिफेंस नेटवर्क को खत्म कर देता है. अगर ऐसा नहीं किया, तो जानकारी लेकर पीछे आ रहे स्ट्राइक जेट को सिग्नल दे देता है.

The United States has never deployed F-22 Raptors to Israel. Not during the Gulf Wars. Not during the 2024 strikes that destroyed every Iranian S-300 battery in a single night. Not during the June 2025 twelve-day war that hit three nuclear facilities with fourteen bunker busters.… pic.twitter.com/qVHDBn539b — Shanaka Anslem Perera (@shanaka86) February 27, 2026

वेनेजुएला में एफ-22 ही थे जो रूस की एस-300 सिस्टम पर भारी पड़े. अमेरिका ने दावा किया था कि रूसी सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सका. अक्टूबर 2024 के हमले के बाद ईरान ने अपना एयर डिफेंस रूस की मदद से तैयार किया है. अब जो कुछ भी ईरान ने फिर से बनाया था उसका जवाब देने के लिए ही अमेरिका ने एफ-22 को इजरायल में लाकर बिठा दिया.

अमेरिका की तैयारी समझिए

- जनवरी से अब तक मिडिल ईस्ट में 270 से ज्यादा सी-17 और सी-5 ट्रांसपोर्ट फ्लाइटें आईं. यह दिखाता है कि अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा था.

- गुरुवार को ही नेवातिम एयरबेस पर चार सी-17 ग्लोबमास्टर उतरे और शुक्रवार को हमला कर दिया गया. नेवातिम ही वो बेस है जहां से इजरायल का एफ-35I स्टील्थ बेड़ा काम करता है.

- 14 रीफ्यूलिंग टैंकर्स भी इजरायल में पहुंचे हुए थे.

- अमेरिका के सेंट्रल कमांड के तहत (मिस्र से पाकिस्तान के इलाके वाला क्षेत्र) 300 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य एयरक्राफ्ट मौजूद हैं.

- इस तैयारी से यह भी साफ है कि यह बचाव के लिए नहीं था, युद्ध के लिए था, जो शुरू हो चुका है.

एक्सपर्ट शनाका की मानें तो अमेरिकी ऐक्शन का पैटर्न जून 2025 की तरह हो सकता है लेकिन तीन गुना ज्यादा बड़ा. तब डिएगो गार्सिया से बी-2 बॉम्बर आए थे, लंबी दूरी का बी-52 बमवर्षक आया था, एफ-15ई जेट का इस्तेमाल किया गया था. इस बार पहली बार इजरायल में एफ-22 पहुंचा हुआ है. यहां से ईरान बॉर्डर 200 किमी दूर है. जॉर्डन में एफ-35 की तैनाती है. एक और विमान वाहक पोत करीब है. तीन देशों में टैंकर्स अलर्ट पर हैं. इससे पहले ईरान ने जिनेवा में सारी मांगें ठुकरा दी थीं.