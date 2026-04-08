40 दिन की लड़ाई में थक गया अमेरिका! मौका देख अपना 'होर्मुज' बंद कर चीन छेड़ेगा नई जंग?

एक तरफ ईरान और अमेरिका ने बमबारी रोकने का फैसला किया, तो दुनिया के दूसरे हिस्से में नई जंग की आहट सुनाई देने लगी. जी हां, चीन के जहाज ताइवान की सीमा में घुस गए. ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदे मैप के साथ PLA के दुस्साहस की जानकारी दुनिया को दी. डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि 8 अप्रैल तड़के ताइवान के इलाके में PLA के 2 विमान घुस आए थे. पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) के 9 शिप और एक सरकारी जहाज का बेड़ा दिखाई दिया. चीनी सेना के एयरक्राफ्ट मीडियन लाइन पार कर गए थे. ताइवान की आर्मी अलर्ट हो गई है. सवाल गंभीर है कि क्या 40 दिन ईरान युद्ध में थकने के बाद, चीन अटैक करता है तो अमेरिका ताइवान को बचाने आएगा?

इस लिहाज से देखेंगे, तो ईरान वॉर से ताइवान चिंतित होगा. दुनिया ऊर्जा संकट और दूसरी चीजों को लेकर टेंशन में थी, लेकिन ताइवान का ध्यान अलग दिशा में है. ताइवान की लीडरशिप और एक्सपर्ट ईरान युद्ध को भौगोलिक रूप से दूर की घटना नहीं मान रहे, बल्कि रियल टाइम संकेत समझ रहे हैं. उनकी नजर इस बात पर है कि रणनीतिक प्रेशर में अमेरिका क्या कदम उठाता है.

अमेरिका के पास भी सीमित हथियार हैं!

हां, ताइवान को ईरान युद्ध के बाद समझ में आ गया है कि अमेरिका के संसाधन भी सीमित हैं. पश्चिम एशिया में 40 दिन की लड़ाई में ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया और अमेरिका में महंगाई का डर पैदा हो गया. इससे दुनिया को मैसेज मिला कि घरेलू स्तर पर जंग की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है.

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ईरान युद्ध से अमेरिका को मिले सबक

1. युद्ध के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता घटने लगी. विरोधी घेरने लगे. युद्ध अपराध के आरोप लगे. उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोगों ने युद्ध में कूदने के फैसले पर सवाल उठा दिए.

2. कुछ रिपोर्टों की मानें तो अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार घट गया है. एक उदाहरण कोरिया का दिया जा रहा है. हां, क्षेत्र में ईरान के ड्रोन अटैक से बचने के लिए अमेरिकी सेना को दक्षिण कोरिया से कुछ THAAD मिसाइल इंटरसेप्टर यहां लाने पड़े.

3. अमेरिका को ईरान की युद्ध-नीति से बचने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. सीधा असर उसकी साख या कहें डिटरेंस पर पड़ा है, जिसे अमेरिका लंबे समय से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भी बनाए रखा है. यह डिटरेंस न केवल अमेरिका की युद्ध लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है, बल्कि इस उम्मीद पर भी निर्भर है कि भारी प्रेशर पर यह क्षमता बरकरार रहेगी.

ऐसे में, सवाल वही है कि चीन किसी तरह से ताइवान पर हमला करता है, तो हो सकता है कि दूसरी जगह चल रहे संघर्ष के कारण अमेरिका का हस्तक्षेप करने का इरादा कमजोर पड़ जाए. अब संघर्ष में कूदने से पहले उसे ईरान युद्ध से मिले सबक को ध्यान में रखना होगा- संसाधन कितना खत्म होगा, क्या कोई नई लड़ाई उसकी प्राथमिकता में है?

2 sorties of PLA aircraft, 9 PLAN vessels and 1 official ship operating around Taiwan detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 2 out of 2 sorties crossed the median line and entered Taiwan’s northern and southeastern part ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and… pic.twitter.com/YuFPlHX1ca — Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) (@MoNDefense) April 8, 2026

अमेरिका ने ईरान पर अपने हमलों को एक प्रिवेंटिव (निवारक) कार्रवाई के तौर पर पेश किया है. इसका मकसद तुरंत नहीं, बल्कि भविष्य में पैदा होने वाले किसी खतरे को पहले ही टालना है. इससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बल प्रयोग की लिमिट पर सवाल पैदा होते हैं.

अमेरिका ने तो नाटो को भी दूर कर दिया

ताइवान की एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. बोन्नी यूशी लिया ने एक लेख में लिखा है कि ताइवान के लिए यह कोई कोरी कल्पना नहीं है. जिस तेजी से ट्रंप प्रशासन ने ईरान में कार्रवाई की है, उससे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि अमेरिका चीन के खिलाफ कब और कैसे कार्रवाई करेगा. अमेरिका ने तो NATO सहयोगियों को भी ईरान पर अटैक के बारे में नहीं बताया था.

डॉ. बोन्नी कहती हैं कि ताइवान के बारे में ज्यादातर चर्चाएं चीन के बड़े हमले की संभावना पर केंद्रित रही हैं. हालांकि, हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि तनाव का बढ़ना इतना सीधा नहीं होता, जितना सोचा जाता है. संघर्ष छोटे-छोटे फैसलों की एक कड़ी भी हो सकता है. विरोधी के भेजे संकेतों में अस्पष्टता या तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के जरिए भी आगे बढ़ सकता है.

ताइवान के खिलाफ चीन क्या कर सकता है?

ताइवान की हाल की रक्षा नीति बहसों में उन स्थितियों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें चीन, ताइवान पर हमला करने के बजाय 'ग्रे-जोन' रणनीति, नाकेबंदी और धीरे-धीरे तनाव बढ़ाने वाले कदमों के जरिए प्रेशर डाल सकता है. इसमें साइबर हमले, समुद्री प्रतिबंध या सीमित सैन्य कार्रवाई शामिल हो सकती है.

होर्मुज जलडमरूमध्य के मौजूदा संकट को ताइवान ने गहराई से समझा है. उसे यह बखूबी समझ में आया है कि किसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में रुकावट पैदा कर कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है.

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क्या ताइवान जलडमरूमध्य में भी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं? अमेरिका सहित दूसरी ताकतें उसका जवाब देने के लिए कितनी तैयार होंगी? अमेरिका ईरान युद्ध को खाड़ी देशों तक फैलने से रोकने में नाकाम रहा. इससे यह सवाल जुड़ता है कि क्या ताइवान को लेकर होने वाले युद्ध को एक सीमित दायरे में रखा जा सकेगा?

ताइवान के लिए अभी चुनौती यही है कि चीन, ईरान में अमेरिका की कार्रवाई को किस तरह से देख रहा है. अगर बीजिंग को लगता है कि अमेरिका के घटते सैन्य संसाधन या उसके अपने देश के अंदरूनी दबाव, उसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लंबे समय तक युद्ध लड़ने से रोक सकते हैं, तो वह ताइवान पर जबरदस्ती दबाव डालने के बारे में सोच सकता है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि ताइवान को लेकर तुरंत कोई युद्ध छिड़ने वाला है.

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हां, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि चीन, ताइवान पर पूरी तरह से युद्ध छेड़े बिना, दबाव बनाकर झुकाने की कोशिश कर सकता है. ऐसे में एक्सपर्ट कहती हैं कि पश्चिम एशिया के हालात को चीन कैसे भी समझे, ताइवान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी ताकत बनी रहे. संभावित खतरों के विरुद्ध लोग एकजुट रहें और यह स्पष्ट मैसेज रहे कि किसी भी प्रकार के प्रेशर का करारा जवाब दिया जाएगा. ईरान ने कुछ ऐसा ही दिखाया है. इसमें नैरेटिव बहुत काम आता है कि हर कोई समझ जाए, ताइवान क्या-क्या कर सकता है.