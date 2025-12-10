नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा ने 2025 के लिए जो भयानक भविष्यवाणियां की थीं, वे कितनी सच हुईं? हकीकत जानकर कांप जाएंगे आप!

साल 2025 अब अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुका है.हर साल की तरह इस बार भी लोग उन पुरानी भविष्यवाणियों को याद कर रहे हैं जो नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा ने की थीं. फ्रांसीसी ज्योतिषी मिशेल डी नास्त्रेदमस और बल्गेरियाई अंध द्रष्टा बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रहती हैं. इनमें से कुछ बातें सच भी लगती हैं, इसलिए लोग इन पर भरोसा करते हैं. दोनों ने 2025 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की थीं जैसे दुनिया का अंत, एलियंस का आगमन, बड़े युद्ध और भयानक भूकंप. लेकिन क्या ये सच हुईं? आइए एक-एक करके देखते हैं.

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां: आधी सही, आधी गलत

नास्त्रेदमस ने 1555 में अपनी किताब ‘लेस प्रोफेटीज’ में हजारों भविष्यवाणियां लिखी थीं. 2025 के लिए उन्होंने जो कहा, उसका लेखा-जोखा कुछ इस तरह है:

इंग्लैंड में क्रूर युद्ध और पुरानी महामारी की वापसी

ऐसा कुछ नहीं हुआ.इंग्लैंड में कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया.हां, कुछ चाकूबाजी की घटनाएं और साइबर हमले जरूर हुए, लेकिन उसे “क्रूर युद्ध” नहीं कहा जा सकता.महामारी भी नहीं लौटी, हालांकि ब्रिटेन इस सर्दी में ‘सुपर फ्लू’ को लेकर सतर्क है.

बड़ी शक्तियों का टकराव, पश्चिम का प्रभाव कम होना और चीन का उभरना

यह भविष्यवाणी काफी हद तक सही साबित हुई.रूस ने यूरोप को युद्ध की धमकी दी, चीन की आर्थिक ताकत लगातार बढ़ रही है और जासूसी के कई बड़े मामले सामने आए.

चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी प्रगति

यह पूरी तरह सच निकली.2025 में टीबी की नई वैक्सीन आई, ओजेम्पिक जैसी दवाओं से मोटापे पर काबू पाया गया और AI की मदद से कैंसर को 20 साल पहले पता लगाने की तकनीक विकसित हुई.

लंबे युद्ध का थमना

इसे ज्यादातर लोग यूक्रेन-रूस युद्ध से जोड़ते हैं.दोनों देशों के संसाधन लगभग खत्म हो चुके हैं.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध जल्द खत्म करने का वादा किया है, इसलिए यह भविष्यवाणी सही दिशा में जाती दिख रही है.

ब्राजील में बड़ी प्राकृतिक आपदा

अमेजन में सूखा और अवैध खनन जरूर बढ़ा, लेकिन कोई विनाशकारी आपदा नहीं आई.

दुनिया का अंत

बिल्कुल नहीं हुआ.नास्त्रेदमस ने तो साल 3797 तक की भविष्यवाणियां की थीं, इसलिए अभी चिंता की कोई बात नहीं!

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां: ज्यादातर नहीं हुईं

बाबा वेंगा ने कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा.उनकी भविष्यवाणियां उनकी भतीजी और अनुयायियों ने बाद में संकलित कीं, इसलिए इनमें गलत व्याख्या की गुंजाइश हमेशा रहती है.

इंसानों और एलियंस का पहला संपर्क

बाबा वेंगा ने कहा था कि 2025 में एक बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के दौरान आसमान में “नई रोशनी” दिखेगी और इंसान पहली बार एलियंस से मिलेंगे.कई लोग इसे 5 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन DC में हुए FIFA विश्व कप 2026 के ड्रॉ से जोड़ रहे थे.उस एक घंटे की भव्य सेरेमनी में 48 टीमों को ग्रुप में बांटा गया, पूरी दुनिया ने इसे देखा लेकिन आसमान में कोई UFO या “नई रोशनी” नहीं दिखी. कुछ लोग अब कह रहे हैं कि 19 दिसंबर को पृथ्वी के पास से गुजरने वाला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I/ATLAS ही वह “रोशनी” हो सकता है. NASA इसे सिर्फ एक मृत धूमकेतु बता रहा है पर कुछ शोधकर्ता और आम लोग आज भी इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट मान रहे हैं.अन्य अटकलें मीटियोर शावर, नॉर्दर्न लाइट्स या टी कोरोना बोरेलिस नोवा की हैं. कुल मिलाकर अभी तक कोई पुख्ता एलियन संपर्क नहीं हुआ.

दुनिया को तबाह करने वाले भूकंप

2025 में कई विनाशकारी भूकंप जरूर आए जैसे फिलीपींस (अक्टूबर), अफगानिस्तान (अगस्त और नवंबर) में सैकड़ों लोग मारे गए. लेकिन “पूरी दुनिया को तबाह करने वाला” एक भी भूकंप नहीं आया.

यूरोप में भयानक युद्ध, आबादी लगभग खत्म

यूक्रेन-रूस युद्ध और गाजा संघर्ष को कुछ लोग इस भविष्यवाणी से जोड़ते हैं पर यूरोप की पूरी आबादी तो खत्म होने से बहुत दूर है. महाद्वीप अब भी खड़ा है.

कुलमिलाकर क्या रही भविष्यवाणियां?

2025 में नास्त्रेदमस की कुछ भविष्यवाणियां (चिकित्सा प्रगति, शक्ति-संतुलन में बदलाव) सही साबित हुईं, कुछ आधी-अधूरी रहीं, कुछ बिल्कुल गलत. बाबा वेंगा की ज्यादातर डरावनी भविष्यवाणियां (एलियंस का संपर्क, यूरोप की तबाही, विश्व-विनाशकारी भूकंप) नहीं हुईं. हर साल की तरह इस साल भी हमने देखा कि पुरानी भविष्यवाणियों को मौजूदा घटनाओं से जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश की जाती है. 2025 खत्म होने को है और दुनिया अब भी अपनी जगह पर है. आगे क्या होगा ये समय बताएगा.