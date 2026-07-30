'सौतनों की लड़ाई नहीं...', US, चीन और भारत के साथ संबंधों पर बांग्लादेश ने ये क्या कहा? क्या तारिक रहमान करेंगे नई दिल्ली की यात्रा

बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद कई बदलाव देखने को मिले. इस बीच बांग्लादेश ने भारत, अमेरिका और चीन के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट किया है. ढाका की ओर से साफ किया गया कि उसकी विदेश नीति किसी एक देश के पक्ष या दूसरे के खिलाफ नहीं है. बांग्लादेश ने कहा कि किसी एक देश के साथ रिश्ते को मजबूत करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि दूसरे किसी देश के साथ संबंध खराब किए जाएंगे.
दरअसल, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान की ये टिप्पणियां ऐसे समय पर आई हैं, जब भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर बांग्लादेश की तीन दिवसीय यात्रा पर रहें. सर्जियो गोर ऐसे समय पर बांग्लादेश पहुंचे हैं, जब बीजिंग के साथ ढाका की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं.
पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान ने कहा कि किसी भी देश के साथ हमारा रिश्ता इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि अन्य देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं. हम कभी किसी एक देश के साथ संबंध बनाकर दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं. हर देश के साथ हम अपने हितों को बरकरार रखेंगे और उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे.
इसके अलावा बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की हालिया चीन यात्रा का जिक्र करते हुए डॉ. रहमान ने कहा कि पीएम की चीन यात्रा सफल रही और भविष्य में अगर वह भारत की यात्रा करते हैं, तो वह भी काफी अच्छी रहेगी.
डॉ. रहमान ने कहा कि सर्जियो गोर हमसे मिलने आए हैं और इससे पहले हमने मार्को रुबियो से मुलाकात की थी. इन सभी मुलाकातों के जरिए हम संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के किसी एक देश से नहीं, बल्कि अनेक देशों से संबंध हैं. यह सौतन के बीच का झगड़ा नहीं है. ये संबंध हितों पर आधारित है और अपने हित के अनुसार, हर कदम पर आगे बढ़ते रहेंगे.
गौरतलब है कि बांग्लादेश का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब क्षेत्रीय राजनीति तेजी से बदल रही है. वर्तमान में दक्षिण एशिया में भारत, चीन और अमेरिका तीनों देश अपना अहम प्रभाव रखते हैं. इस स्थिति में बांग्लादेश ने साफ किया कि वह किसी एक देश के साथ नजदीकियां नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वह सभी देशों के साथ संतुलित और व्यवहारिक संबंध बनाए रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है.