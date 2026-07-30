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'सौतनों की लड़ाई नहीं...', US, चीन और भारत के साथ संबंधों पर बांग्लादेश ने ये क्या कहा? क्या तारिक रहमान करेंगे नई दिल्ली की यात्रा

बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान ने कहा कि बांग्लादेश के संबंध किसी एक देश से नहीं, बल्कि अनेक देशों से हैं. ढाका अपने हितों का ध्यान रखते हुए सभी देशों के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश करता रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 30, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:23 PM IST
'सौतनों की लड़ाई नहीं...', US, चीन और भारत के साथ संबंधों पर बांग्लादेश ने ये क्या कहा? क्या तारिक रहमान करेंगे नई दिल्ली की यात्रा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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