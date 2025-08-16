'पूरी दुनिया इसका अंत देखना चाहती है...', पुतिन-ट्रंप की मुलाकात पर आया भारत का बड़ा बयान
'पूरी दुनिया इसका अंत देखना चाहती है...', पुतिन-ट्रंप की मुलाकात पर आया भारत का बड़ा बयान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक का स्वागत करता है. शांति की दिशा में नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:46 PM IST
'पूरी दुनिया इसका अंत देखना चाहती है...', पुतिन-ट्रंप की मुलाकात पर आया भारत का बड़ा बयान

India reply on Trump Putin Alaska summit: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक का स्वागत करता है. शांति की दिशा में नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है. भारत शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति की सराहना करता है. आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है. दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहती है.'

क्या अभी खत्म नहीं होगा रूस-यूक्रेन युद्ध?

ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के बीच जेलेंस्की को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. इस मुलाकात पर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सहमति में फैसला होना चाहिए, यूरोप और अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी लें और इसके लिए रूस पर दबाव बढ़ाना जरूरी है.'

FAQ

सवाल- रूस यूक्रेन युद्ध कब शुरू हुआ?
जवाब- रुस-यूक्रेन युद्ध फरवरी 2014 में शुरू हुआ. रूस ने क्रीमिया पर अपना नियंत्रण कर लिया. आगे युद्ध थम गया था, फिर 24 फरवरी, 2022 को रूस ने प्रचंड वेग से यूक्रेन पर हमला करने का ऐलान किया तब से जंग जारी है.  

सवाल- यूक्रेन क्या चाहता है?
जवाब- जेलेंस्की चाहते हैं कि ट्रंप और पश्चिमी देश उसे नाटो का सदस्य बनाए ताकि उसे अभय वरदान मिल जाए.

सवाल- जेलेंस्की का पॉलिटिकल कैरियर?
जवाब- वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) राष्ट्रपति बनने से पहले कमेडियन थे, उन्होंने कुछ शोज और टीवी सीरियल्स में कॉमिक किरदार निभाया है. 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Alaska Summit

