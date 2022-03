अमेरिकी संसद में ऐसा क्या बोल गए जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रति सहानुभूति से गूंज उठा सदन

नई दिल्ली: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदि‍मीर जेलेंस्‍की (Volodymyr Zelenskyy) ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अमेरिका का आभार जताया और कहा कि रूस ने हमारे सपनों पर हमला किया है.

अमेरिका की कांग्रेस में वर्चुअल माध्यम से जुड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, 'यूक्रेन उनके भारी समर्थन के लिए अमेरिका का आभारी है.'

उन्होंने कहा, रूस ने न सिर्फ हम पर, न सिर्फ हमारी जमीन पर, न सिर्फ हमारे शहरों पर, बल्कि हमारे मूल्यों के खिलाफ, हमारे अपने देश में स्वतंत्र रूप से जीने के हमारे अधिकार के खिलाफ, हमारे राष्ट्रीय सपनों के खिलाफ एक क्रूर हमला किया है. ठीक वैसे ही जैसे आप अमेरिकियों के सपने देखते हैं.

Ukraine President Volodymyr Zelensky received a standing ovation during his address to US Congress

(Source: Reuters) pic.twitter.com/18hRnFyQfs

— ANI (@ANI) March 16, 2022