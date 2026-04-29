DNA: US से आए किस एग्जिट पोल ने बजा दी ट्रंप के लिए खतरे की घंटी? क्यों US राष्ट्रपति ने उठाई बंदूक

Donald Trump: ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि राजनीति में सफलता अंतिम नहीं होती, लेकिन लगातार सफल रहने के लिए हार के बाद भी उत्साह नहीं खोना चाहिए. चर्चिल का ये कथन नेताओं और पार्टियों के लिए नीति वाक्य है. इसलिए हर चुनाव के बाद पार्टियां नए जोश के साथ अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती हैं. आज भारत ही नहीं, अमेरिका से भी एक एग्जिट पोल आया है. ये EXIT पोल क्यों राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है हम इसका विश्लेषण करेंगे. हम बताएंगे कि क्यों ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका में आज चुनाव हुए तो ट्रंप हार जाएंगे. और क्यों इस एग्जिट पोल के बाद ट्रंप ने हाथ में बंदूक भी उठा ली है.

गिरती जा रही ट्रंप की लोकप्रियता

ईरान वॉर में उलझे ट्रंप की लोकप्रियता अब गोता लगा रही है. ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान वॉर से उनकी गिरती लोकप्रियता थमेगी और उनकी अप्रूवल रेटिंग में सुधार होगा. लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ है. ट्रंप की परेशानी बढ़ानेवाला एक सर्वे सामने आया है. युद्धविराम की शर्तों पर ट्रंप ईरान को झुकाने और झटका देने की प्लानिंग कर रहे थे. लेकिन उससे पहले नए सर्वे ने उन्हें झटका दिया है. रॉयटर्स-इप्सोस के ताजा सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटकर 34 प्रतिशत रह गई है. ये ट्रंप की मौजूदा कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है.

जनवरी 2025 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्हें 47% लोगों का समर्थन मिला था. लेकिन करीब 16 महीने बाद ट्रंप की लोकप्रियता 13 प्रतिशत नीचे पहुंच गई है. ट्रंप की लोकप्रियता क्यों घटी है इसकी वजह भी समझना जरूरी है. क्योंकि इसका संबंध ईरान वॉर से भी हैं. ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वॉर जीतकर वो ईरान के तेल व्यापार को कंट्रोल करेंगे. इससे अमेरिका को फायदा होगा. लेकिन जमीन का क्या हुआ है. ईरान वॉर की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ी है. आम अमेरिकी परेशान हैं. रॉयटर्स-इप्सोस के सर्वे में सिर्फ 22 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वो बढ़ती कीमतों को काबू करने के ट्रंप के तरीके से खुश हैं. पहले इस मुद्दे पर 25 प्रतिशत लोग ट्रंप के साथ थे. यानी महंगाई कंट्रोल करने के ट्रंप के तौर-तरीकों का समर्थन करनेवाले लोग 3 प्रतिशत कम हुए हैं.

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आसमान छू रही महंगाई

यही नहीं रिपब्लिकन पार्टी के 41 प्रतिशत समर्थक भी महंगाई कंट्रोल करने के ट्रंप के तरीके से खुश नहीं है. समझिए नाराजगी ट्रंप की पार्टी में भी है. अर्थव्यवस्था से जुड़ी ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 27 प्रतिशत पर आ गई है, जो उनके पहले कार्यकाल और जो बाइडेन के समय की सबसे खराब रेटिंग से भी कम है. यानी ट्रंप आज के दिन अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जो बाइडेन से भी ज्यादा अलोकप्रिय हैं.

ऐसा क्यों हुआ, ट्रंप की रेटिंग में गिरावट क्यों हुई इसे भी समझिए. ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 40 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी हैं. इससे आम अमेरिकी नाराज हैं. रॉयटर्स-इप्सोस के सर्वे के आंकड़े ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़े संकट का संकेत है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रंप 2024 का चुनाव महंगाई कम करने और अर्थव्यवस्था में चुनाव करने के वादे पर ही ट्रंप चुनाव जीते थे.

क्या है ट्रंप की नई फोटो का मतलब?

अब सोचिए ऐसे समय में जब लोकप्रियता लगातार घट रही हो तब कोई नेता क्या करता. महंगाई कम करने की कोशिश करता, अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश करता. लेकिन ट्रंप को शायद अमेरिकी नागरिकों की नाराजगी या उनकी परेशानी की परवाह नहीं है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अब इसे समझते हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो शेयर की है. फोटो में ट्रंप किसी सीक्रेट सर्विस एजेंट की तरह हाथ में बंदूक लिए दिख रहे हैं. उन्होंने स्टाइलिश सूट पहना है. आंखों पर काला चश्मा है. ट्रंप के पीछे बैकग्राउंड में बम धमाकों की थीम है. इस फोटो के साथ ट्रंप ने एक मैसेज भी पोस्ट किया है. ट्रंप के हाथों में गन है. पीछे धमाके वाली थीम है. और संदेश क्या है. ये भी जानिए. ट्रंप ने अपने संदेश में लिखा है कि ईरान सुधर नहीं रहा है. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि नो न्यूक्लियर डील पर कैसे साइन करें. और आखिर में बिग और बोल्ड फॉन्ट में लिखा है कि NO MORE MR, NICE GUY.

समझिए इस फोटो से ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं. बता रहे हैं कि अगर ईरान ने परमाणु संवर्धन बंद करने का समझौता नहीं किया तो तबाही होगी. सबसे ज्यादा दिलचस्प ये आखिर वाक्य है जिसे बिग और बोल्ड फॉन्ट में लिखा गया है. NO MORE MR. NICE GUY. अक्सर आपने फिल्मों में विलेन का डॉयलॉग सुना होगा आई एम ए बैड मैन, अब ट्रंप कुछ इसी तर्ज पर शब्दों को हेरफेर कर कह रहे हैं कि NO MORE MR. NICE GUY.

चीन के प्रसिद्ध युद्ध रणनीतिकार सन त्जु ने कहा है कि युद्ध की सर्वोत्तम कला है बिना लड़े ही दुश्मन को पराजित कर देना. ट्रंप यही कर रहे हैं. वो ईरान को धमका रहे हैं. ईरान को बता रहे हैं कि वॉर का अगला राउंड शुरू हुआ तो वो पहले से ज्यादा विध्वंसक और बारूदी होगा. ट्रंप इस तस्वीर से ईरान को संदेश दे रहे हैं.

अमेरिका आया अटैकिंग मोड में

अब बातचीत या नरमी की जगह नहीं है. अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करता तो अमेरिका और भी आक्रामक कार्रवाई करेगा. हाथ में गन लेकर ट्रंप ये बता रहे हैं कि मेरे पास ताकत है और इसके इस्तेमाल से मैं पीछे नहीं हटूंगा.

ट्रंप की ये तस्वीर एक psychological warfare का हिस्सा भी है. इसके जरिए वो ईरान के शासन को कमजोर दिखाना चाहते हैं. इस तस्वीर में एक संदेश अमेरिका के लोगों के लिए भी है. क्योंकि ये तस्वीर ठीक उस वक्त आई है जब ट्रंप की लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर है. संदेश ये है कि अमेरिकी लीडरशीप मजबूत है. वो वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करती है.

आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सही समय पर लिया गया निर्णय साधारण स्थिति को भी असाधारण सफलता में बदल सकता है. होम फ्रंट पर घटती लोकप्रियता से परेशान ट्रंप अब ईरान वॉर को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप अमेरिकी नागरिकों को बताना चाहते हैं कि आप महंगाई से परेशान ना हो, हम दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं इससे खुश हों. जैसे वो कहना चाहते हों कि दुनिया को कंट्रोल करने की कुछ कीमत तो आपको अपनी जेब से भी चुकानी होगी. ये ट्रंप का अपना अलग अंदाज है.

ट्रंप का एक और अंदाज अक्सर चर्चा में रहा है. आरोप लगता रहा है कि ट्रंप दूसरे देशों के नेताओं को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनसे बदसलूकी करते हैं. फरवरी 2025 के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे के समय उनके साथ ट्रंप के व्यवहार पर सवाल उठे थे. मई 2025 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ ट्रंप की व्हाइट हाउस में बहस हो गई थी.तब ट्रंप के व्यवहार को डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया गया था.

किंग चार्ल्स के बयान से ट्रंप चोटिल

तो दूसरे नेताओं को व्हाइट हाउस बुलाकर उन्हें अपने व्यवहार से असहज करनेवाले ट्रंप को इस बार इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने अपने चुटीले अंदाज और बयान से चोटिल कर दिया. मतलब स्थिति ऐसी बन गई की ट्रंप व्यंग्य की मार से आहत तो हुए लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते थे. पहले सुनिए किंग चार्ल्स ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने क्या कहा. किंग चार्ल्स ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, आपने हाल ही में टिप्पणी की थी कि अगर अमेरिका न होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोलते. मैं कहना चाहूंगा कि हम नहीं होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते.

सामने ट्रंप बैठे थे. वो भी किंग चार्ल्स के व्यंग्य पर हंसते नजर आए. व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान किंग चार्ल्स ने जो कुछ भी कहा उसपर जमकर तालियां बजीं. दरअसल, किंग चार्ल्स इतिहास के पन्ने पलट रहे थे. करीब 250 साल पहले जब अमेरिका आजाद नहीं था, तब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे. दोनों देशों के बीच अमेरिका पर कब्जे को लेकर लड़ाई हुई. आखिर में इस लड़ाई में ब्रिटेन जीता. किंग चार्ल्स इसी तरफ इशारा कर रहे थे. अब किंग चार्ल्स ने इतिहास के पन्ने पलटे थे इसलिए ट्रंप सिर्फ हंस सकते थे.