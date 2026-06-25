Delhi to Amritsar Flight: एअर इंडिया की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. दिल्ली से अमृतसर को निकला एअर इंडिया का एक विमान रास्ता भटक गया और वह कुछ देर के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया. इससे हड़कंप मच गया. पाकिस्तान ने विमान को लौटने को कहा इसके बाद विमान दिल्ली लौट आया. अब लोगों के मन में एक सवाल ये भी चल रहा है कि अगर कोई प्लेन गलती से दूसरे देश के एयरस्पेस में चला जाए तो क्या होता है?
अगर कोई भी प्लेन गलती से दूसरे देश के एयरस्पेस में चला जाता है तो उस देश के ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा तुरंत चेतावनी दी जाती है. उससे वापस लौटने को कहा जाता है. एयर डिफेंस सिस्टम उसकी निगरानी शुरू कर देता है, इसके बाद लड़ाकू विमान (फाइटर जेट) उसे रोकने और पहचान करने के लिए भेजे जाते हैं.
इसके अलावा जांच में ये भी पता चलता है कि अगर विमान को नागरिक या फिर कार्गो विमान है, और उससे उस देश को किसी भी तरह का खतरा नहीं है. तो उसे फाइटर जेट सही रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं और देश की सीमा से बाहर तक एस्कॉर्ट करते हैं.
अगर कोई भी विमान किसी देश में प्रवेश कर जाता है तो उस विमान को नजदीकी सैन्य या नागरिक हवाई अड्डे पर उतरने का आदेश दिया जा सकता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस विमान की जांच की जा सके. किसी भी विमान के किसी दूसरे हवाई क्षेत्र में घुसने पर उसे तुरंत मारकर गिराया नहीं जाता है. पहले उसकी पहचान की जाती है.
उससे संपर्क करने ते बाद उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाता है. जैसे अमृतसर के पास विमान किसी कारणवश रास्ता भटक गया और वह पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया. जब कंट्रोल सिस्टम पर पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक अथॉरिटी की चेतावनी आई तो उसके बाद विमान वापस लौटा.