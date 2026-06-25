Delhi to Amritsar Flight: एअर इंडिया की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. दिल्ली से अमृतसर को निकला एअर इंडिया का एक विमान रास्ता भटक गया और वह कुछ देर के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया. इससे हड़कंप मच गया. पाकिस्तान ने विमान को लौटने को कहा इसके बाद विमान दिल्ली लौट आया. अब लोगों के मन में एक सवाल ये भी चल रहा है कि अगर कोई प्लेन गलती से दूसरे देश के एयरस्पेस में चला जाए तो क्या होता है?