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अगर कोई प्लेन गलती से दूसरे देश के एयरस्पेस में चला जाए तो क्या होता है?

Air India Flight: दिल्ली से अमृतसर को निकला एअर इंडिया का एक विमान रास्ता भटक गया और वह कुछ देर के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया. अगर कोई भी प्लेन गलती से दूसरे देश के एयरस्पेस में चला जाए तो क्या होता है?

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:55 AM IST
अगर कोई प्लेन गलती से दूसरे देश के एयरस्पेस में चला जाए तो क्या होता है?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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