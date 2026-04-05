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Hindi Newsदुनियादुश्मन के सैनिक पकड़ने पर उनके साथ क्या करता है ईरान? वो पुराना अनुभव, जिसे याद कर खौफ खाता है अमेरिका

दुश्मन के सैनिक पकड़ने पर उनके साथ क्या करता है ईरान? वो पुराना अनुभव, जिसे याद कर खौफ खाता है अमेरिका

When Iran capture US military personnel: अपने पायलट के ईरान में लापता हो जाने के बाद से यूएस घबराया हुआ है. इसकी वजह उसका पुराना अनुभव है, जब उसके सैनिक ईरान के युद्धबंदी बन गए थे. अमेरिका जानता है कि अगर उसका पायलट ईरान ने पकड़ लिया तो वह उसके साथ क्या करेगा.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 02:34 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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What Iran do with prisoners of war after capturing them: ईरान ने एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया, जो युद्ध शुरू होने के बाद ईरानी क्षेत्र के अंदर अमेरिकी विमान की पहली पुष्टि हुई हानि है.35 दिनों तक ईरान के अंदर कोई अमेरिकी विमान नहीं गिरा था. शनिवार को यह बदल गया. एक F-15E को मार गिराया गया, एक क्रू सदस्य को बचाया गया और अब उस एक को ढूंढने की दौड़ शुरू हो गई है जिसे नहीं बचाया जा सका.

लापता पायलट को ढूंढने की जद्दोजहद

ईरान ने जंग में यूएस को बड़ा झटका देते हुए उसके F-15E फाइटर जेट को मार गिराया. पिछले 36 दिन से जारी जंग में यह अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान था. इस जेट को 2 पायलट मिलकर चलाते हैं. जिनमें एक पायलट प्लेन उड़ाता है और दूसरा पायलट पिछली सीट पर बैठकरर हथियारों से हमला करता है. अमेरिकी बलों ने दोनों में से एक क्रू सदस्य को ढूंढकर बचा लिया. जबकि, दूसरा अब भी लापता है. उस पायलट को पकड़ने के लिए यूएस और ईरान दोनों जुटे हुए हैं. 

ईरान मीडिया ने सरकार की ओर से एलान किया है कि जो लोग दुश्मन के पायलट को ढूंढकर ईरान की फौज को सौंपेंगे, उन्हें इनाम और बोनस दिया जाएगा. उसकी इस घोषणा से यूएस और तेहरान के बीच लापता पायलट को ढूंढने की असल दौड़ शुरू कर दी है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि ईरान ने आज तक किसी अमेरिकी सैनिक को पकड़ा हो. वह पहले भी ऐसा कर चुका है. आइए आपको बताते हैं कि ऐसा कब हुआ था और तब ईरानी फौज ने उनके साथ क्या किया था. 

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52 लोग 444 दिनों तक बनाए गए बंदी

बात है 4 नवंबर 1979 की. ईरान के निर्वासित शाह कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क में पहुंचे थे. तब अयातुल्ला समर्थक छात्रों के एक समूह ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास में घुसकर 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था. बंधक बनाए गए लोगों में राजनयिक, सैन्य अटैची और अमेरिकी मरीन के गार्ड शामिल थे. इनमें से कुछ को छोड़ दिया गया, जबकि 52 लोगों को 444 दिनों तक हिरासत में रखा गया. रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 20 जनवरी 1981 को उन्हें रिहा किया गया. 

इसके बाद दूसरा ऐसा मामला 12 जनवरी 2016 को सामने आया. तब अमेरिकी नौसेना की 2 कमांड बोट्स कुवैत से बहरीन जाते समय फारस की खाड़ी में भटक गए थे. इन दो बोट्स में 9 पुरुष और 1 महिला नाविक सवार थे. ईरान के कट्टरपंथी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बंदूक की नोंक पर उन्हें पकड़ लिया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी. 

घुटनों के बल बिठाया, सिर के पीछे करवाए हाथ

हैरत की बात थी कि ये घटना तब हुई, जब अमेरिकन उनकी नावें फारसी द्वीप से लगभग एक समुद्री मील की दूरी पर थीं यानी कि उसके क्षेत्राधिकार से दूर थी. उस द्वीप पर ईरान का बड़ा सैन्य अड्डा था, जिसे लेकर वह बहुत संवेदनशील रहता था. 

अमेरिकन नाविकों को पकड़ने के बाद ईरानी फौज ने उन्हें अपना बॉडी आर्मर उतारने, घुटनों के बल बैठने और हाथ सिर के पीछे रखने का आदेश दिया. इस पूरी प्रक्रिया के वीडियो बनाए गए और फोटो खींचे गए. इसके बाद उन्हें फारसी द्वीप ले जाया गया. वहां पर उनसे रातभर पूछताछ की गई. 

कैमरे के सामने मंगवाई गई माफी

इस घटना का पता चलते ही अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी तुरंत एक्टिव हो गए. उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ को फोन किया. दोनों के बीच कई बार कॉल पर बातचीत हुई. उनका यह प्रयास रंग लगाया और 15 घंटे बाद नाविकों को बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया गया. 

उधर IRGC की पकड़ में आए नाविक भी हालात समझ रहे थे. अपने आपको छुड़वाने के लिए उन्हें ईरानी मांग के अनुसार कैमरे के सामने खाना खाना पड़ा और खुश दिखना पड़ा. एक कैप्टन को ईरानियों की ओर से लिखा गया माफी का बयान पढ़ना पड़ा. नाविकों को यह पता नहीं था कि अमेरिकी सरकार ने बैक-चैनल बातचीत के जरिए पहले ही उनकी बिना शर्त रिहाई तय कर ली थी. बाद में अमेरिकी नौसेना की जांच में पाया गया कि क्रू को यह नहीं पता चला था कि वे कहां हैं, जबकि उनके पास मैपिंग तकनीक उपलब्ध थी.

ब्रिटिश कर्मी भी ईरानी हिरासत में रहे

केवल अमेरिका ही नहीं, यूके के नाविक भी ईरान के युद्धबंदी बन चुके हैं. बात मार्च 2007 की है, जब ईरानी नौसेना ने फारस की खाड़ी में मर्चेंट जहाजों की जांच कर रहे 15 ब्रिटिश नाविकों और मरीन्स को बंदूक की नोंक पर पकड़ लिया. ब्रिटेन का कहना था कि उसके कर्मी उस समय इराकी जल क्षेत्र में थे, जबकि ईरान ने दावा किया कि वे अवैध रूप से ईरानी क्षेत्र में घुस आए थे. बाद में उन्हें माफी मंगवाकर छोड़ा गया था. 

(ये भी पढ़ें - होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा? 3 साल में दुनिया से वसूलेगा 500 अरब डॉलर का टोल! ट्रंप की गलती भुगतेंगे सारे देश)

वर्ष 2004 में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था, जब ईरान ने ब्रिटेन के 8 सैनिकों को पकड़ लिया था. उस दौरान उनकी नावें ईरान जल क्षेत्र में भटक गई थीं. ईरानी सैनिकों ने पकड़े गए लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी और अपने ठिकानों पर ले गए. उनसे रातभर पूछताछ की गई और बाद में टेलीविजन पर माफी पढ़ने को मजबूर किया गया. तीन दिनों तक हिरासत में रखने के बाद उन्हें हिरासत से छोड़ा गया था. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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