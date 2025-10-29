अगर US पर परमाणु हमला हो जाए तो क्या होगा? अमेरिका का वो ‘पाताल लोक’, जहां से चलेगी दुनिया की कमान

How US President survive in nuclear attack: कल्पना कीजिए… एक सुबह सूरज उगने से पहले ही दुनिया भर में सायरन बजने लगें और आसमान में अजीब रोशनी फैल जाए. इसके साथ ही खबरें आने लगें कि 'परमाणु मिसाइलें लॉन्च हो चुकी हैं!' सोचिए, वह पल कैसा होगा, जब हर सेकंड की कीमत जान से भी ज्यादा होगी. ऐसी स्थिति अगर अमेरिका में आ जाए तो वहां का राष्ट्रपति कहां जाएगा? क्या राष्ट्रपति के बिना भी सरकार चलती रहेगी? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? इन सवालों के जवाब एक गुप्त योजना में छिपे हैं, जिसे अमेरिका का 'डूम्सडे प्लान' कहा जाता है.

चायन माउंटेन कॉम्प्लेक्स यानी राष्ट्रपति का खुफिया किला

अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स के पास एक विशाल पर्वत है, जिसे चायन माउंटेन कहा जाता है. यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है बल्कि इसके भीतर छिपा है दुनिया का सबसे सुरक्षित बंकर यानी Cheyenne Mountain Complex.

Add Zee News as a Preferred Source

यह जगह 2,400 फीट ठोस ग्रेनाइट के अंदर बनाई गई है. यानी अगर ऊपर से परमाणु बम भी फट जाए तो भी यह अडिग रहेगा. इसे शीत युद्ध के दौर में बनाया गया था, जब अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध का खतरा हर पल मंडराता था.

इस बंकर का क्षेत्रफल 5.1 एकड़ में फैला है. इसके अंदर 15 अलग-अलग इमारतें हैं, जो इस तरह बनाई गई हैं कि वे किसी भी झटके या विस्फोट को झेल सकें. इसके दरवाजे इतने मजबूत हैं कि 1.5 मील दूर होने वाले धमाके को भी सह सकते हैं.

जमीन के नीचे बसा एक आत्मनिर्भर शहर

यह कॉम्प्लेक्स किसी साधारण बेस जैसा नहीं, बल्कि एक छोटा भूमिगत शहर है. यहां अपना बिजलीघर, भूमिगत झीलों से पानी की आपूर्ति और भोजन के लिए विशाल स्टोरेज यूनिट्स हैं. अगर बाहरी दुनिया से संपर्क टूट भी जाए तो भी यहां मौजूद लोग महीनों तक जीवित रह सकते हैं.

इस परिसर के अंदर आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं, जो 24 घंटे दुनिया भर की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. यहां नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) के अधिकारी लगातार काम करते हैं, ताकि किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके.

और सबसे हैरानी की बात, यहां एक Subway रेस्तरां भी है! जी हां, यह दुनिया का 'सबसे सुरक्षित सबवे' कहलाता है. यहां काम करने वाले अधिकारी मजाक में कहते हैं कि 'यहां से सुरक्षित सैंडविच कहीं नहीं मिलेगा.'

‘डूम्सडे प्लेन’- आसमान में उड़ता कमांड सेंटर

कहानी यहीं खत्म नहीं होती. अगर किसी कारण से राष्ट्रपति चायन माउंटेन तक न पहुंच पाए, तो उसके लिए एक और प्लान तैयार रहता है, जिसे E-4B Doomsday Plane कहा जाता है. यह विमान उड़ता हुआ कमांड सेंटर है. इसमें ऐसे सिस्टम लगे हैं कि राष्ट्रपति हवा में रहते हुए भी देश की सेना और न्यूक्लियर आर्सेनल को नियंत्रित कर सकते हैं. यह विमान 12 घंटे तक लगातार उड़ सकता है और किसी भी वक्त हवा में ईंधन भरकर और आगे बढ़ सकता है.

बाकी नेताओं की सुरक्षा कैसे करेगा यूएस?

इस सुरक्षा योजना में अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले शामिल नहीं है. अन्य वरिष्ठ नेताओं जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और टॉप ऑफिशियल्स को अलग-अलग गुप्त ठिकानों पर ले जाया जाएगा. किसी को Mount Weather तो किसी को Raven Rock भेजा जाएगा. इस तरह अगर किसी स्थान पर हमला हो जाए तो भी शासन की कमान किसी न किसी हाथ में रहेगी.

अगर सच में परमाणु युद्ध हुआ तो…

इन सब तैयारियों के बावजूद सवाल यही है कि अगर सच में परमाणु युद्ध हुआ तो क्या कोई भी देश ऐसी तबाही से बच पाएगा? एक परमाणु हमले के बाद आसमान महीनों तक धुंधला रहेगा, धरती बंजर हो जाएगी और तापमान अचानक गिर जाएगा. जिसे वैज्ञानिक 'न्यूक्लियर विंटर' कहते हैं. लाखों लोग पलभर में खत्म हो जाएंगे. न बिजली बचेगी, न इंटरनेट, न खाना.

ऐसे में भले ही राष्ट्रपति किसी ग्रेनाइट के बंकर में सुरक्षित हों, लेकिन बाहर की दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी. तकनीक और ताकत होने के बावजूद, इंसान को अपनी बनाई तबाही से खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा.

क्या यह तैयारी शांति के लिए चेतावनी है?

चायन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, डूम्सडे प्लेन और गुप्त बंकर... यह सब मानव बुद्धि की अद्भुत मिसालें हैं. लेकिन ये यह भी याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है. हर बंकर, हर सुरक्षा योजना एक चेतावनी है कि अगर हमने शांति का रास्ता नहीं चुना, तो सबसे बड़ी ताकतें भी राख में बदल जाएंगी. शायद अब वक्त आ गया है कि दुनिया की हर ताकत यह सोचे कि हम बंकर तो बना सकते हैं, लेकिन एक और धरती नहीं बना सकते.