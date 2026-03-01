ईरान में सुप्रीम लीडर की मौत के बाद क्या होता है? यहां जानिए सबकुछ आगे क्या होगा

Iran Supreme Leader: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे. इजरायल और अमेरिकी हमलों में उनकी मौत हो गई है. इस बात की पुष्टि अब ईरान ने भी कर दी है. उनके मृत्यु के बाद कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें कुछ लोग उनकी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं. लेकिन इस खबर में हम आपको बताएंगे ईरानी सुप्रीम लीडर के मौत के बाद क्या-क्या होता है.

एक जानकारी के मुताबिक अगर सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है तो संविधान के तहत एक सही तरीके से बदलाव का प्रोसेस शुरू होता है. एक टेम्पररी लीडरशिप बॉडी उनकी पावर अपने हाथ में ले लेती है, जबकि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुने हुए मौलवियों की एक काउंसिल, नए सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करने के लिए इकट्ठा होती है.

कौन चुनता है नया सुप्रीम लीडर

यह सिस्टम पावर वैक्यूम से बचने के लिए बनाया गया है. अगर इस बीच प्रेसिडेंट की भी मौत हो जाती है, तो ईरानी संविधान का आर्टिकल 131 लागू हो जाता है. उस मामले में पहला वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है और उसे पार्लियामेंट के स्पीकर और ज्यूडिशियरी के हेड के साथ मिलकर 50 दिनों के अंदर नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराने होते हैं. इस बीच, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इंडिपेंडेंटली एक नया सुप्रीम लीडर चुनती रहती है.

कौन बन सकता है ईरान का सुप्रीम लीडर

संविधान के मुताबिक, नया लीडर एक सीनियर शिया इस्लामिक ज्यूरिस्ट (मरजा’ या ऑफिशियल धार्मिक स्कॉलर) होना चाहिए. उसके पास मजबूत पॉलिटिकल और धार्मिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही वह लीडरशिप और फैसले लेने में काबिल होना चाहिए.

कई लेवल पर उत्तराधिकारी रहते हैं मौजूद

अगर सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट दोनों के पद एक ही समय में खाली भी हो जाएं, तो भी ईरान का संवैधानिक ढांचा सत्ता की निरंतरता पक्का करने के लिए कई लेवल पर उत्तराधिकार का इंतेजाम करता है. हालांकि यह बदलाव कितना आसान या तनावपूर्ण होगा, यह पॉलिटिकल बैलेंस, एलीट लोगों की आम सहमति और सिक्योरिटी सिस्टम की भूमिका पर निर्भर करेगा.