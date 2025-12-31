'एक चमकती गेंद' गिरी और मनाया जाने लगा नया साल? Happy New Year बोलने से पहले जान लें इसकी पूरी हिस्ट्री, बड़े-बड़े सूरमा भी नहीं जानते होंगे

History of New Year Eve ball drop: पूरी दुनिया नए साल की तैयारी में जुटी है. नए साल पर लोग एक-दूसरे को Happy New Year कहकर एक दूसरे को बधाई भी देंगे, जमकर जश्न मनाने की भी तैयारी कर ली होगी. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जश्न के पीछे एक दिलचस्प इतिहास छिपा है. वैसे तो नए साल का जश्न तो हर कोई मनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मशहूर न्यू ईयर सेलिब्रेशन कहां से शुरू हुआ? जी हां, हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की, जहां ठीक 118 साल पहले 1907 में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आज पूरी दुनिया को जोड़ती है. यह सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि रोशनी, उम्मीद और नए शुरुआत का प्रतीक बन गई. आइए, आतिशबाज़ी से लेकर उस आइकॉनिक बॉल ड्रॉप तक की धांसू कहानी जानते हैं.

वो ऐतिहासिक रात, 1907 का जादू!

1907 की ठंडी सर्द रात न्यूयॉर्क के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई. उस साल टाइम्स स्क्वायर में पहली बार बॉल ड्रॉप हुआ, जिसने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध न्यू ईयर सेलिब्रेशन की नींव रखी. उस समय न्यूयॉर्क तेज़ी से बदल रहा था और टाइम्स स्क्वायर, जहां कुछ समय पहले ही द न्यूयॉर्क टाइम्स का नया मुख्यालय बना था. शहर की नई धड़कन बन रहा था. इस सबके पीछे थे अख़बार के मालिक एडॉल्फ ऑक्स. वे चाहते थे कि टाइम्स स्क्वायर सिर्फ़ एक चौराहा न रहे, बल्कि शहर के सांस्कृतिक और उत्सवी केंद्र का रूप ले. पहले तो आतिशबाज़ी और संगीत से नए साल का स्वागत होता था, लेकिन 1907 में एक अनोखा प्रतीक जोड़ा गया. चमकती हुई गेंद का गिरना.

बॉल ड्रॉप का पहला धमाका: वो पल जो इतिहास बन गया

31 दिसंबर 1907 की रात, ठीक 11:59 पर, वन टाइम्स स्क्वायर की इमारत की छत से एक चमकदार गेंद धीरे-धीरे नीचे उतरी. जैसे ही वह नीचे पहुंची, नया साल शुरू हो गया. यह गेंद लकड़ी और लोहे की बनी थी, 5 फीट व्यास की, 700 पाउंड भारी और 100 बल्बों से जगमगाती हुई. यह आइडिया पूरी तरह नया नहीं था. इसकी जड़ें 19वीं सदी की टाइम बॉल परंपरा में थीं, जब बंदरगाहों पर जहाज़ों को सही समय बताने के लिए गेंद गिराई जाती थी. लेकिन न्यूयॉर्क ने इसे उत्सव और तकनीक का धांसू मिश्रण बना दिया. कुछ ही सालों में यह आयोजन न्यूयॉर्क की पहचान बन गया.

किताबों में दर्ज अमर कहानी

इतिहासकारों की किताबों में इसकी चर्चा भरपूर है. विलियम डी. क्रम्प की पुस्तक Encyclopedia of New Year's Holidays Worldwide में लिखा है कि टाइम्स स्क्वायर का बॉल ड्रॉप सिर्फ़ मनोरंजन नहीं, बल्कि समय के प्रतीकात्मक स्वागत का अनोखा तरीक़ा था. रेडियो और फिर टीवी के ज़रिए यह नज़ारा दुनिया भर में पहुंचा और करोड़ों लोगों के लिए नए साल की शुरुआत का सिग्नल बन गया.

टाइम्स स्क्वायर का न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन

आज टाइम्स स्क्वायर का न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन पूरी दुनिया की संस्कृति का हिस्सा है. हर साल लाखों लोग ठंड के बीच भी यहां जमा होते हैं. जश्न मनाते हैं. जबकि अरबों लोग स्क्रीन पर उस आख़िरी 10 सेकंड की काउंटडाउन का इंतज़ार करते हैं. 1907 से शुरू हुई यह परंपरा अब सिर्फ़ न्यूयॉर्क की नहीं, बल्कि सामूहिक उम्मीद, रोशनी और नए आरंभ का पूरी दुनिया का प्रतीक बन चुकी है. तो इस नए साल, जब गेंद गिरेगी, याद रखना .यह सिर्फ़ एक शो नहीं, बल्कि 118 साल पुरानी उस धांसू रात की गूंज है जो आज भी हमें जोड़ती है. अब आप जब भी किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे तो इसकी कहानी याद रहेगी.