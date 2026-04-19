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Hindi Newsदुनियाआपने तो हमें इजाजत दे रखी है ना... होर्मुज में ईरान की फायरिंग पर भारतीय जहाज ने क्या SOS भेजा? ऑडियो सुनिए

आपने तो हमें इजाजत दे रखी है ना... होर्मुज में ईरान की फायरिंग पर भारतीय जहाज ने क्या SOS भेजा? ऑडियो सुनिए

होर्मुज खुला या बंद... इसको लेकर ईरान और अमेरिका ने जबर्दस्त कन्फ्यूजन बनाकर रखा है. एक दिन खुलने की खबर आती है, कुछ देर बाद बंद होने की. अब तक भारतीय जहाज बड़े आराम से आ रहे थे, अचानक ईरान की तरफ से फायरिंग कर दी गई. फौरन भारत ने ईरानी राजदूत को बुलाकर कहा है कि हमारा मैसेज वहां तक पहुंचा दें. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:19 AM IST
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फाइल फोटो
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होर्मुज के इलाके में तिरंगे झंडे वाले दो जहाजों पर अचानक फायरिंग के बाद क्या हुआ? इसके बारे में एक ऑडियो मैसेज से पूरी बात पता चला है. एक भारतीय शिप से फौरन भेजे गए आपातकालीन संदेश (SOS) में उस पल की जानकारी रिकॉर्ड हुई. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शिप के चालक दल के एक सदस्य ने मैसेज भेजा, 'आपने (ईरानी सेना) तो हमें आगे बढ़ने की परमिशन दे रखी है ना... अब आप गोलबारी कर रहे हैं.' इसके बाद शिप को वापस मोड़ लिया गया. अच्छी बात यह है कि दोनों में से किसी भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही कोई घायल हुआ है. भारत ने फौरन ईरानी राजदूत को तलब कर अपनी चिंता जताई. 

भारतीय जहाज से यह ऑडियो मैसेज भेजा गया था, 'सीपा नेवी, सीपा नेवी (Sepah Navy ईरान की नौसेना की यूनिट). यह मोटर वेसेल सनमार हेराल्ड है. आपने हमें आगे बढ़ने के लिए क्लियरेंस दिया है. हमारा नाम आपकी लिस्ट में है. आपने हमें जाने का क्लियरेंस दिया... अब आप फायरिंग क रहे हैं. हमें वापस होने दीजिए.' यह ऑडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है. 

भारत ने ईरानी राजदूत से कहा, मैसेज पहुंचा दें

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को 18 अप्रैल की शाम को विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था. विदेश सचिव ने होर्मुज जलडमरूमध्य में हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की. इसमें भारत के झंडे वाले दो जहाज शामिल थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को कितना महत्व देता है. साथ ही याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने में मदद की थी.

व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की गंभीर घटना पर चिंता जताते हुए विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया है कि वह भारत की बात ईरान के अधिकारियों तक पहुंचा दें और होर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें. ईरानी राजदूत ने इस बात को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है. 

होर्मुज का रास्ता दुनिया का एक महत्वपूर्ण शिपिंग रूट है. ईरान और अमेरिका की लड़ाई के चलते दो महीने से यह खतरनाक युद्ध का मैदान बन चुका है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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