Iran-Israel war: जंग में अबतक कितना विध्वंस मचा चुका है ईरान? नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला कर क्या हासिल किया

Iran-Israel war: इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद अब तेहरान पूरी तरह बौखला चुका है. उसने खुले तौर पर कई देशों से चुनौती ले ली है. इतना ही नहीं ईरान ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर भी हमला किया.
Israel-Iran conflict: अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान में किए गए एक संयुक्त हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तहलका मचा हुआ है. ईरान ने कुवैत, UAE, ओमान, कतर औैर बहरीन जैसे खाड़ी देशों पर मिसाइलों से हमला किया है. इसके अलावा ईरान ने 27 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का भी दावा किया है. इतना ही नहीं ईरान ने नेतन्याहू के ऑफिस पर भी हमला करने का दावा किया है.
जवाब: ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने आज सुबह इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला करने का दावा किया. IRGC ने इसे ऑपरेशन 'ट्रुथ प्रॉमिस 4' का हिस्सा बताया. इसे सरप्राइज हमला बताते हुए IRGC ने कहा,' 10वीं लहर के दौरान खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइलों से क्रिमिनल इजरायली PM नेतन्याहू के ऑफिस और सरकार के एयर फोर्स कमांडर की जगह पर टारगेटेड और सरप्राइज हमले किए गए.'
जवाब: 'ईरान टाइम्स' के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस में किए गए इस हमले के बाद इजरायली नेतृत्व में हड़कंप है. हमले को लेकर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) का दावा है कि हमले के बाद नेतन्याहू का भविष्य अस्पष्ट है.
जवाब: अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने ईरान की शक्ति और जवाबी कार्रवाई की क्षमता को कम आंका होगा. हमले के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर की मौत के बाद दोनों देशों ने माना होगा कि ईरान आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ईरान ने फिर भी ट्रांजिशनल काउंसिल का गठन किया और जंग जारी रखी.
जवाब: ईरान ने मध्य एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर 500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं. 'US सेंट्रल कमांड' के मुताबिक एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इसके अलावा ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने इजरायल के बीत शेमेश शहर को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है. ईरान का दावा किया कि उसके ड्रोन ने एक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया और कई खाड़ी देशों पर हमला किया.
सवाल: ईरान ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाकर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिसमें बीत शेमेश में 9 नागरिकों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए. यरूशलेम और तेल अवीव में यरूशलेम के पास रामत श्लोमो इलाके में ईरानी मिसाइल गिरने से गहरा गड्ढा बन गया. ईरान ने मध्य एशिया में फैले अमेरिकी ठिकानों को भी ध्वस्त करने की रणनीति अपनाई, जिसमें कुवैत के अमेरिकी मिलिट्री बेस में हमले से 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हुए. बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के पास मिसाइलों से हमला किया, जिससे एक विदेशी जहाज पर आग लग गई और इराक में इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अमेरिकी ठिकानों के पास बड़े विस्फोट किए.