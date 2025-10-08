क्या है Schengen Visa? एक वीजा से ही घूम सकते हैं 29 देश, जानें फीस और वैलिडिटी समेत सबकुछ

Schengen Visa: भारतीय के लिए यूरोप हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है. यूरोप में घूमने के लिए शेंगेन वीजा एक बेहतरीन विकल्प है जिससे आप एक ही वीजा पर 29 देशों की यात्रा कर सकते हैं. यह वीजा न केवल समय बचाता है, बल्कि पैसा भी बचाता है. शेंगेन वीजा के साथ, आप यूरोप की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का अनुभव कर सकते हैं जैसे कि रोम का कोलोसियम, पेरिस का एफिल टॉवर, और स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों का आनंद ले सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर Schengen Visa क्या है, कैसे मिलता है, इसकी लागत क्या है?

जानें क्या है Schengen Visa ?

Schengen वीजा एक short-stay वीजा है, जिसे गैर-ईयू नागरिकों को Schengen क्षेत्र में यात्रा करने की अनुमति देता है. Schengen क्षेत्र में लगभग 29 देश शामिल हैं इनमें अधिकांश यूरोपीय देशों के अलावा ऐसे देश भी हैं जो EU सदस्य नहीं हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन. एक बार Schengen वीजा मिलने पर वीजा की अवधि और शर्तों के भीतर आप उन सभी देशों में यात्रा कर सकते हैं यानी एक वीजा से आप 29 देशों की यात्रा कर सकते है.

शेंगेन वीजा के फायदे

1. एक ही वीजा से 29 देशों की यात्रा.

2. समय और पैसे की बचत .

3. यूरोप की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों तक पहुंचना आसान.

शेंगेन वीजा के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. पासपोर्ट.

2. वीजा आवेदन पत्र.

3. यात्रा कार्यक्रम.

4. बीमा पॉलिसी.

5. वित्तीय दस्तावेज.

शेंगेन वीजा की फीस

1. शेंगेन वीजा की फीस 9100 रुपये है.

शेंगेन वीजा के लिए आवेदन प्रक्रिया:

1. ऑनलाइन आवेदन जमा करना.

2. आवश्यक दस्तावेज जमा करना.

3. वीजा फीस का भुगतान करना.

4. साक्षात्कार में उपस्थित होना.

शेंगेन वीजा के नियम

1. वीजा की अवधि अधिकतम 90 दिनों की होती है.

2. वीजा की वैधता 180 दिनों की होती है.

3. वीजा का उपयोग एक ही बार में 90 दिनों के लिए किया जा सकता है.