AI Super intelligence: क्या यही है इंसानों के विनाश का दरवाजा? क्यों राजनेता-कारोबारी बोले- इसको मत बनाओ

Ban on superintelligence: क्या एआई सुपरइंटेलिजेंस मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है? इस बहस के बीच प्रिंस हैरी, रिचर्ड ब्रैनसन, स्टीव बैनन सहित 700 से ज्यादा वैज्ञानिकों, राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और व्यवसायियों ने इसके विकास पर बैन लगाने की मांग की है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 22, 2025, 05:38 PM IST
AI Superintelligence: क्या एआई सुपरइंटेलिजेंस मानवता के लिए खतरा बन सकता है? क्या ये इंसानों का वजूद मिटा देगा? ये ऐसे सवाल हैं, जिन पर लगातार बहस होती आ रही है.इस बीच प्रिंस हैरी, रिचर्ड ब्रैनसन और स्टीव बैनन सहित 700 से ज्यादा वैज्ञानिकों, राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और व्यवसायियों ने एआई सुपरइंटेलिजेंस के विकास पर रोक लगाने की मांग की है. यह पहल इस बहस के बीच आई है कि क्या एआई सुपरइंटेलिजेंस मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है.

कई एआई एक्सपर्ट्स ने इस बात की ओर इशारा करते आ रहे हैं कि दुनिया के इकोनॉमिक और सामाजिक ढांचे को उलट-पुलट करने के अलावा एआई सुपर इंटेलिजेंस सबसे काबिल इंसानों से भी कहीं बेहतर दिमाग वाले डिजिटल प्राणी इंसानों के विनाश का कारण बन सकते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा दिमाग वाले प्राणी परमाणु हथियारों से भी ज़्यादा विनाशकारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि वे इंसानियत के भाग्य का फैसला खुद कर सकते हैं, जबकि परमाणु बम अपने आप नहीं फट सकते.

कौन हैं सुपरइंटेलिजेंस के खिलाफ?

एआई के खतरों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अमेरिका स्थित गैर-सरकारी संगठन, फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट में पब्लिश एक ओपन लेटर में लिखा है, 'इस पहल में सुपर इंटेलिजेंस के विकास पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई है, जब तक कि यह तकनीक विश्वसनीय रूप से सुरक्षित और नियंत्रण में न हो जाए और जनता की मंजूरी हासिल न कर ले.'

फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एआई के गॉडफादर जेफ्री हिंटन भी इस लेटर पर दस्तखत करने वाले लोगों में शुमार हैं. पिछले कुछ साल वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ सबसे अहम और विश्वसनीय आवाज बनकर उभरे हैं.

