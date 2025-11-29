Advertisement
जरा हटके

समोसे, छोले और...क्या है अमेरिका का थैंक्सगिविंग स्प्रेड? जिसमें दिखी भारत की फेमस डिशेस

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक अमेरिकन आदमी ने इंडियन थैंक्सगिविंग स्प्रेड शेयर किया. जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 29, 2025, 01:04 PM IST
Viral Video: देश की संसद में भी कभी समोसे की चर्चा उठी थी, बहुत सारे लोगों को याद होगा, समोसे को काफी लोग शौक के साथ खाते हैं. भारत देश के हर कोने में समोसे के शौकीन लोग देखे जाते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अमेरिकन आदमी ने इंडियन थैंक्सगिविंग स्प्रेड शेयर किया, जिसमें समोसा, छोले और चिकन बिरयानी जैसी पॉपुलर इंडियन डिश थीं.

भारतीय डिशेज का तोहफा
युवक ने US में नेशनल हॉलिडे के लिए अपने इंडियन ससुर द्वारा तैयार की गई डिशेज का बड़ा बुफे दिखाया. वीडियो के कैप्शन में लिखा कि 'कभी इंडियन थैंक्सगिविंग देखा है? हैप्पी इंडियन थैंक्सगिविंग, साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि ब्रेड रोल नहीं, हमारे पास समोसे हैं. इसके अलाला लिखा कि तुम पूछोगे कि हरी बीन्स कहां हैं? हमारे पास चना है. स्टफिंग कहां है? हमारे पास चिकन बिरयानी है. बता दें कि एक ट्रेडिशनल थैंक्सगिविंग दावत में आमतौर पर रोस्ट टर्की, स्टफिंग, मैश किए हुए आलू, क्रैनबेरी सॉस और पंपकिन पाई जैसी जरूरी डिशेज शामिल होती हैं.

उनके इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं, एक ने लिखा कि एक नेटिव अमेरिकन होने के नाते, मैं इंडियन थैंक्सगिविंग में जाना चाहता हूं, एक अन्य ने लिखा कि यह एक ऐसा थैंक्सगिविंग स्प्रेड है जिसका मैं सच में मजा लूंगा, यह बहुत बढ़िया लग रहा है. 

क्या है थैंक्सगिविंग?
थैंक्सगिविंग यूनाइटेड स्टेट्स में एक नेशनल हॉलिडे है, जिसे नवंबर के चौथे गुरुवार को एक ट्रेडिशनल दावत के साथ और परिवार और दोस्तों के साथ इकट्ठा होकर मनाया जाता है. थैंक्सगिविंग की शुरुआत 1621 में हुई थी, इसकी शुरुआत एक नेटिव ट्राइब ने की थी जिसने बहुत पहले इस जमीन पर कब्ज़ा कर लिया था और अमेरिका में नए बसे इंग्लिश कॉलोनीवासियों के बीच एक हार्वेस्ट फेस्ट रखा गया था. बाद में 1863 में यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने थैंक्सगिविंग को छुट्टी घोषित कर दिया. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Viral Video

Trending news

