शटडाउन की आड़ में 'डेमोक्रेट्स' वोटर्स के घर का चूल्हा बुझाने जा रहे थे ट्रंप? जज के फैसले ने जीता करोंड़ों का दिल

US Shutdown : दो अमेरिकी जजों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को फूड एड प्रोग्राम के तहत लोगों को किया जाने वाला भुगतान जारी रखने का आदेश दिया है. ये आदेश अमेरिकी शटडाउन के बीच आया है, क्योंकि कई फेडरल एजेंसियों के पास रुटीन काम तो छोड़िए सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है. कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप सरकार को सवा चार करोड़ अमेरिकी लोगों के घरेलू खर्च से जुड़े पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के लिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करना होगा.

'शटडाउन' से महान बनाएंगे ट्रंप?

अमेरिकी शटडाउन का ये पांचवां हफ्ता चल रहा है. बंदी के चलते राज्य सरकारों के कामकाज पर बुरा असर पड़ चुका है. कई सरकारी विभागों को सामान्य रूप से कामकाज ठप पड़ा है. फौज समेत कई विभागों की सैलरी फंसी हुई है. ऐसा इसलिए क्योंकि संसद और व्हाइट हाउस दोनों खर्च से जुड़े कानून को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ तलवारें भांज रहे हैं. कोर्ट का आदेश उस दिन आया जब खाद्ध सहायता कार्यक्रम से जुड़े अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) फंड की कमी के चलते स्कीम को स्थगित करने का ऐलान करने जा रहा था.

अदालती फैसला

रोड आइलैंड स्थित अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जस्टिस जॉन जे मैककोनेल ने फैसला सुनाते हुए कहा, ट्रंप प्रशासन यानी केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इमरजेंसी फंड रिलीज करके योजना का लाभ देना चाहिए, ताकि नवंबर में भी स्कीम के लाभार्थियों को पेमेंट हो सके.

लगभग उसी दौरान मैसाचुसेट्स की जस्टिस ने ट्रंप की संघीय सरकार को सोमवार तक यह साफ करने का आदेश दिया कि वो ये साफ करे कि SNAP कार्यक्रम के लिए फंड का इंतजाम कैसे करेगी? आपको बताते चलें कई अमेरिकी राज्यों और NGO's ने पेमेंट जारी रखने की मांग करते हुए ट्रंप सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ मुकदमें ठोक रखे हैं.

अदालती दखल के बिना, लाखों परिवारों को नवंबर महीने की शुरुआत से ही सरकारी फंड से वंचित होने का खतरा था. कृषि और खाद्य मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति में शामिल सीनियर डेमोक्रेट्स सांसद एमी क्लोबुचर ने कहा कि इस फैसले के बाद अब अमेरिकियों को खाद्य सहायता रोकने का कोई बहाना नहीं बनता.

FAQ-

सवाल- ट्रंप डेमोक्रेट्स मतदाताओं के घर का चूल्हा बुझाने जा रहे थे?

जवाब- ऐसी आलोचनाओं का जवाब देते हुए ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ये स्कीम 'डेमोक्रेट' मतदाताओं के लिए है. जब आप SNAP की बात करते हैं, तो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं राष्ट्रपति हूं. मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूं. मैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों मतदाताओं की जिंदगी खुशहाल बनाना चाहता हूं. मैं तुष्टिकरण के खिलाफ हूं.

सवाल- क्या है एसएनएपी?

जवाब- एसएनएपी पहले फूड स्टैंप प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था. फिलहाल यूएस में इसके लाभार्थियों की संख्या 4.2 करोड़ है. इस तरह ये स्कीम हर 8वें में से एक अमेरिकी की लाइफ लाइन है. 1960 के दशक से अमेरिकी सरकारों की ये वो वेलफेयर स्कीम है, जो कम आय वाले परिवारों को बुनियादी पोषण सहायता प्रदान करता है.