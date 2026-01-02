क्या है एंटी-कम्युनिज्म वीक बिल? अमेरिकी कांग्रेस ने किया पेश

Anti-Communism Week: अमेरिकी कांग्रेस ने नवंबर के पहले सप्ताह को एंटी-कम्युनिज्म वीक के रूप में घोषित करने वाले बिल को पेश कर दिया है. जानकारी के अनुसार, सीनेटर रिक स्कॉट ने सीनेट में यह कानून पेश किया, जिसमें राष्ट्रपति से सालाना घोषणा जारी करने और कम्युनिस्ट शासनों के पीड़ितों को सम्मानित करने का आग्रह किया गया है. बिल के अनुसार यह सप्ताह 2 से 8 नवंबर तक मनाया जाएगा.

कम्युनिज्म ने ली करोड़ों लोगों की जान

स्कॉट ने कहा कि बिल का उद्देश्य कम्युनिस्ट शासन के तहत हुई भयानक घटनाओं और मौतों को याद करना और अमेरिकी स्वतंत्रता व व्यक्तिगत अधिकारों की पुष्टि करना है. सह-प्रायोजक मार्शा ब्लैकबर्न ने कहा कि कम्युनिज्म ने 100 मिलियन से अधिक लोगों की जान ली और स्वतंत्रता व आस्था को कुचल दिया. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इसी तरह का बिल कांग्रेसवुमन मारिया एलविरा सालाजार द्वारा पेश किया गया है. सालाजार ने कहा कि कई अमेरिकी, खासकर युवा, कम्युनिस्ट शासन के इतिहास और उसके विनाशकारी परिणामों से अनजान हैं. उन्होंने कहा कि यह बिल शिक्षा और स्मरण का औपचारिक अवसर प्रदान करेगा.

यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी की गई पिछली घोषणा पर आधारित है और इसे संघीय कानून में स्थायी स्थान देने का प्रयास करता है. बिल राष्ट्रपति से सालाना घोषणा जारी करने का अनुरोध करता है, सार्वजनिक समारोह और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश करता है, लेकिन कोई नया संघीय कार्यक्रम या फंडिंग नहीं बनाता. बिल समर्थकों का कहना है कि यह कदम कम्युनिज्म के खतरों और अमेरिकी स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता को याद दिलाने के लिए जरूरी है.