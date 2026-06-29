Add Zee Business As A Preferred Source
App

Article 5 ने कैसे भड़काई नई जंग? अमेरिका-ईरान समझौते की वही शर्त बनी बमबारी की वजह

Iran-US War: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है. (MoU) पर साइन करने के कुछ दिनों बाद, दोनों पक्षों ने वीकेंड में फारस की खाड़ी में हमले किए. अब इस समझौते का आर्टिकल 5 काफी विवाद में है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 29, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:53 AM IST
Article 5 ने कैसे भड़काई नई जंग? अमेरिका-ईरान समझौते की वही शर्त बनी बमबारी की वजह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल के रेट जारी, फटाफट देंखे देहरादून से चमोली तक तेल का भाव
petrol diesel price today26 min ago
2
Ind vs Ire28 min ago
3
North Korea soldier46 min ago
4
Big Box Office Clash49 min ago
5
weather update55 min ago