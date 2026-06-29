Article 5 ने कैसे भड़काई नई जंग? अमेरिका-ईरान समझौते की वही शर्त बनी बमबारी की वजह

Article 5: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है. हालांकि, दोनों देश हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं और अगली बातचीत कतर में हो सकती है. अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को पाकिस्तान की मदद से एक समझौता (MoU) हुआ था. (MoU) पर साइन करने के कुछ दिनों बाद, दोनों पक्षों ने वीकेंड में फारस की खाड़ी में हमले किए. अब इस समझौते का आर्टिकल 5 काफी विवाद में है. समझिए क्या है पूरा मामला?
आर्टिकल 5 होर्मुज स्ट्रेट के जरिए कमर्शियल नेविगेशन को फिर से शुरू करने का फ्रेमवर्क बताता है, जो एक अहम समुद्री रास्ता है और नॉर्मल टाइम में दुनिया भर में तेल और लिक्विफाइड नैचुरल गैस सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा ले जाता है.
एग्रीमेंट के तहत, ईरान ने 60 दिनों तक बिना ट्रांजिट फीस लिए कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया. यह 30 दिनों के अंदर माइंस समेत मिलिट्री और टेक्निकल रुकावटों को हटाने पर भी सहमत हुआ ताकि शिपिंग धीरे-धीरे फिर से शुरू हो सके.
नए प्रावधान में यह भी कहा गया है कि तेहरान ओमान और खाड़ी के दूसरे तटीय देशों के साथ स्ट्रेट के भविष्य के एडमिनिस्ट्रेशन और समुद्री सेवाओं पर बातचीत करेगा, साथ ही इंटरनेशनल कानून और तटीय देशों के अधिकारों का सम्मान करेगा. ईरान, ओमान और खाड़ी के दूसरे देशों के साथ मिलकर भविष्य में इस समुद्री रास्ते के संचालन पर बातचीत करेगा. दोनों देशों ने एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं हैं कि इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए.
ईरान का तर्क है कि आर्टिकल 5 होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और मैनेज करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके हाथों में है. तेहरान का कहना है कि कमर्शियल जहाजों को ईरानी तट के पास उत्तरी शिपिंग कॉरिडोर का इस्तेमाल करना चाहिए और उसने ओमान के पास दूसरे ट्रांजिट रूट बनाने की कोशिशों का विरोध किया है.
हालांकि, हाल के दिनों में, दर्जनों जहाजों ने ईरान के पसंदीदा रास्ते के बजाय ओमान के तट के साथ पानी के रास्ते के दक्षिणी हिस्से का इस्तेमाल किया है. इसपर ईरान का है कि ऐसे कदम MoU को कमजोर करते हैं और स्ट्रेट को पूरी तरह से फिर से खोलने की कोशिशों में देरी कर सकते हैं.
वहीं, अमेरिका ईरान की एकतरफा निगरानी नहीं मानना चाहता. जहाजों को सुरक्षित और वैकल्पिक रास्तों का भी इस्तेमाल करने की आजादी होनी चाहिए.
इन समझौतों के बाद ही होर्मुज जलडमरूमध्य में कई व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए. अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया. ईरान ने जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया. इसके बाद कई जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया या वापस लौट गए, जिससे समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ. ईरान ने US हमलों को यूनाइटेड नेशंस चार्टर और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन बताया. इसके साथ ही तनाव बढ़ गया.