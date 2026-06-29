Article 5 ने कैसे भड़काई नई जंग? अमेरिका-ईरान समझौते की वही शर्त बनी बमबारी की वजह

नए प्रावधान में यह भी कहा गया है कि तेहरान ओमान और खाड़ी के दूसरे तटीय देशों के साथ स्ट्रेट के भविष्य के एडमिनिस्ट्रेशन और समुद्री सेवाओं पर बातचीत करेगा, साथ ही इंटरनेशनल कानून और तटीय देशों के अधिकारों का सम्मान करेगा. ईरान, ओमान और खाड़ी के दूसरे देशों के साथ मिलकर भविष्य में इस समुद्री रास्ते के संचालन पर बातचीत करेगा. दोनों देशों ने एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं हैं कि इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए.