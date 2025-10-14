क्या है बार्बी वेस्ट जिसे पाने के लिए अपनी पसली पसलियां तुड़वा रही महिलाएं, 8-12 सेंटीमीटर तक घटती है कमर

Plastic Surgery: दुनियाभर में आज के समय में कई महिलाओं अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए तरह-तरह की प्लास्टिक सर्जरी करती हैं. कोई होंठ, कोई गालों तो कई महिलाएं अपनी कमर और नाक को भी शेप में करने के लिए अलग-अलग तरह की सर्जरी करवाती हैं. वहीं अब कमर को पतला करने के लिए इन दिनों एक टेक्नीक सामने आई है, जिसमें डॉक्टर मरीज की पसलियों को ड्रिल से मोड़ते हैं और उसमें हल्का सा फ्रैक्चर कर देते हैं. इसके बाद पसलियों को नए आकार में जोड़ने के लिए महिलाओं को कॉर्सेट जैसा एक ड्रेस पहना देते हैं.

क्या है बार्बी वेस्ट

इस प्रक्रिया को 'बार्बी वेस्ट' ( Barbie Waist) कहा जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2017 में रूस से हुई थी. रूसी डॉक्टर काजवेक कुदजाएव को इस टेक्नीक का डॉक्टर कहा जाता है. वह पसलियां निकालने बाली पुरानी सर्जरी को नुकसानदायक और घातक मानते हैं. ऐसे में उन्होंने विकल्प के तौर पर पसलियों को मोड़कर तोड़ने और फिर कॉर्सेट के जरिए इसे नया आकार देने की प्रक्रिया को विकसित किया. इस टेक्नीक से कमर की चौड़ाई औसतन 8-12 सेंटीमीटर तक कम हो जाती है.

कमर की बनावट में बदलाव

कोलंबिया के बोगोटा में हाई डेफिनिशन लिपोसक्शन के एक्सपर्ट डॉक्टर अलरुडो होयोस ने कहा कि कमर की हड्डियों की बनावट के कारण एक्सरसाइज, डाइट या लिपोसक्शन से भी कमर और हिप डेंसिटी में अधिक बदलाव नहीं आता है. उन्होंने पहली बार बार्बी वेस्ट की इस रूसी प्रक्रिया देखकर इसे सर्कस जैसा लगने की बात कही, हालांकि अब उनका मानना है कि इससे बॉडी कॉन्टूरिंग का भविष्य बदल सकता है.

कैसे शेप में आती है बार्बी वेस्ट?

बार्बी वेस्ट की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए WASP टेक्नीक डेवलप की गई है, जिसमें सर्जन सुई के जरिए पसलियों तक पहुंचते हैं और फिर उन्हें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से काटते हैं. यह टेक्नीक 40 साल की उम्र तक फायदेमंद रहती है. माना जाता है कि 30-40 साल तक की उम्र वाली महिलाओं के लिए यह टेक्नीक अधिक प्रभावशाली है क्योंकि इससे ज्यादा उम्र बढ़ने पर पसलियां आसानी से नहीं जुड़ती हैं. बता दें कि कई एक्सपर्ट्स और डॉक्टर इस तरह के ट्रेंड को आर्टिफीशियल और खतरनाक मान रहे हैं.

FAQ

बार्बी वेस्ट सर्जरी क्या है?

बार्बी वेस्ट सर्जरी एक प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी है, जिसमें कमर को पतला करने के लिए पसलियों को मोड़कर तोड़ दिया जाता है और फिर कॉर्सेट के जरिए इसे नया आकार दिया जाता है.

बार्बी वेस्ट सर्जरी की प्रक्रिया क्या है?

इस प्रक्रिया में, सर्जन पसलियों तक पहुंचने के लिए सुई का उपयोग करते हैं और फिर उन्हें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से काटते हैं. इसके बाद पसलियों को नए आकार में जोड़ने के लिए कॉर्सेट पहना दिया जाता है.