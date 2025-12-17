'सुपरनैचुरल पावर' नहीं, ये है बरमूडा ट्रायंगल का सच; धरती के नीचे छिपा है रहस्य, जानें क्या कहते हैं साइंटिस्ट

Bermuda Triangle Reality: बचपन से हमने बरमूडा ट्रायंगल की कितनी कहानियां सनी है. इसका नाम सनते ही दिमाग में गायब जहाज, लापता विमान और रहस्यमयी कहानियां घूमने लगती हैं. लेकिन अब साइंटिस्ट ने बरमूडा ट्रायंगल को लेकर एक नया खुलासा कर दिया है, जो इन कहानियों से बिल्कुल अलग और पूरी तरह साइंटिफिक है. ये रहस्त किसी सुपरनैचुरल पावर का नहीं है, बल्कि बरमूडा द्वीप के नीचे छिपी एक अनोखी चट्टान की परत का है. आपको बता दें, हाल ही में हुए रिसर्च में साइंटिस्ट को ये पता चला कि बरमूडा द्वीप के नीचे एक 20 किलोमीटर मोटी खास चट्टान की परत है, जो धरती पर कहीं और नहीं मिली है. ये परत द्वीप को समुद्र में डूबने से बचा रही है.

बरमूडा द्वीप के नीचे क्या है खास?

साइंटिस्ट का मानना है कि बरमूडा द्वीप के नीचे पृथ्वी की ऊपरी परत और मेंटल के बीच एक चट्टानी परत है. ये परत आसपास की चट्टानी की तुलन में लगभग 1.5% कम घनी है, इसके कारण ये परत किसी राफ्ट की तरह काम करती है और पूरे द्वीप को ऊपर की ओर उठाए हुए है. यही कारण है कि 3 करोड़ साल पहले वोल्केनो बंद होने के बाद भी बरमूडा द्वीप आज भी समुद्र तल से करीब 500 मीटर ऊपर है.

कैसे किया साइंटिस्ट ने ये खोज?

ये खोज कार्नेगी साइंस और येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने किया. उन्होंने 396 भूकंपों से निकलने वाली भूकंपीय तरंगों की स्टडी की. इन तरंगों की मदद से उन्होंने धरती के अंदर 50 किलोमीटर तक की स्ट्रक्चर बनाई. इस स्टडी से ये पता चला कि वोल्केनो एक्टिविटी का आखिरी दौर में मेंट की गर्म चट्टानें क्रस्ट के नीचे जाकर जम गईं. इस प्रोसेस को 'अंडरप्लेटिंग' कहा जाता है. यही प्रोसेस इस अनोखे परत के बनने का कारण मानी जा रही है.

क्या है बरमूडा ट्रायंगल का असली सच?

बरमूडा ट्रायंगल में अक तक 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा विमान गायब होने की बात कही जाती है. इसकी सबसे फेमस घटना 1945 की फ्लाइट 19 की है. लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि यह इलाका दुनिया के सबसे बिजी समुद्री और दवाई रास्तों में से एक है. यहां हुए हादसों का कारण कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं, बल्कि खराब मौसम, तेज गल्फ स्ट्रीम धाराएं, कंपास की गड़बड़ी और मानवीय गलतियां हैं.

