Advertisement
trendingNow13043886
Hindi Newsदुनियासुपरनैचुरल पावर नहीं, ये है बरमूडा ट्रायंगल का सच; धरती के नीचे छिपा है रहस्य, जानें क्या कहते हैं साइंटिस्ट

'सुपरनैचुरल पावर' नहीं, ये है बरमूडा ट्रायंगल का सच; धरती के नीचे छिपा है रहस्य, जानें क्या कहते हैं साइंटिस्ट

Bermuda Triangle Mystery: बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनकर सबसे पहले मन में 'सुपरनैचुरल पावर' आता है, जिसके कारण यहां जहाज, विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं. लेकिन इस बारे में साइंटिस्ट का कुछ और ही कहना है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सुपरनैचुरल पावर' नहीं, ये है बरमूडा ट्रायंगल का सच; धरती के नीचे छिपा है रहस्य, जानें क्या कहते हैं साइंटिस्ट

Bermuda Triangle Reality: बचपन से हमने बरमूडा ट्रायंगल की कितनी कहानियां सनी है. इसका नाम सनते ही दिमाग में गायब जहाज, लापता विमान और रहस्यमयी कहानियां घूमने लगती हैं. लेकिन अब साइंटिस्ट ने बरमूडा ट्रायंगल को लेकर एक नया खुलासा कर दिया है, जो इन कहानियों से बिल्कुल अलग और पूरी तरह साइंटिफिक है. ये रहस्त किसी सुपरनैचुरल पावर का नहीं है, बल्कि बरमूडा द्वीप के नीचे छिपी एक अनोखी चट्टान की परत का है. आपको बता दें, हाल ही में हुए रिसर्च में साइंटिस्ट को ये पता चला कि बरमूडा द्वीप के नीचे एक 20 किलोमीटर मोटी खास चट्टान की परत है, जो धरती पर कहीं और नहीं मिली है. ये परत द्वीप को समुद्र में डूबने से बचा रही है. 

 

बरमूडा द्वीप के नीचे क्या है खास?
साइंटिस्ट का मानना है कि बरमूडा द्वीप के नीचे पृथ्वी की ऊपरी परत और मेंटल के बीच एक चट्टानी परत है. ये परत आसपास की चट्टानी की तुलन में लगभग 1.5% कम घनी है, इसके कारण ये परत किसी राफ्ट की तरह काम करती है और पूरे द्वीप को ऊपर की ओर उठाए हुए है. यही कारण है कि 3 करोड़ साल पहले वोल्केनो बंद होने के बाद भी बरमूडा द्वीप आज भी समुद्र तल से करीब 500 मीटर ऊपर है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे किया साइंटिस्ट ने ये खोज?
ये खोज कार्नेगी साइंस और येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने किया. उन्होंने 396 भूकंपों से निकलने वाली भूकंपीय तरंगों की स्टडी की. इन तरंगों की मदद से उन्होंने धरती के अंदर 50 किलोमीटर तक की स्ट्रक्चर बनाई. इस स्टडी से ये पता चला कि वोल्केनो एक्टिविटी का आखिरी दौर में मेंट की गर्म चट्टानें क्रस्ट के नीचे जाकर जम गईं. इस प्रोसेस को 'अंडरप्लेटिंग' कहा जाता है. यही प्रोसेस इस अनोखे परत के बनने का कारण मानी जा रही है. 

 

क्या है बरमूडा ट्रायंगल का असली सच?
बरमूडा ट्रायंगल में अक तक 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा विमान गायब होने की बात कही जाती है. इसकी सबसे फेमस घटना 1945 की फ्लाइट 19 की है. लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि यह इलाका दुनिया के सबसे बिजी समुद्री और दवाई रास्तों में से एक है. यहां हुए हादसों का कारण कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं, बल्कि खराब मौसम, तेज गल्फ स्ट्रीम धाराएं, कंपास की गड़बड़ी और मानवीय गलतियां हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Bermuda Triangle Mysterybermuda mystery

Trending news

गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
National Herald case
गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
Arun Krishnamurthy
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट