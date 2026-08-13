'बर्थ टूरिज्म' पर ट्रंप का बड़ा प्रहार: 600 से अधिक वीजा रद्द, जानिए क्या है अमेरिका में जन्म से नागरिकता का खेल?

अमेरिका की धरती पर जन्म लेते ही अपने आप नागरिकता हासिल करने के 'खेल' पर ट्रंप प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा चाबुक चलाया है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय की स्पेशल टास्क फोर्स ने 'बर्थ टूरिज्म' में 600 से अधिक विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं. यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 6 अगस्त के आदेश और 'बर्थ टूरिज्म प्रिवेंशन टास्क फोर्स' के गठन के बाद की गई है.
इस कार्रवाई में वो लोग नपे हैं, जो फर्जी वीजा और झूठे बहानों के सहारे अमेरिका जाकर बच्चे पैदा कर रहे थे. इस पूरे सिंडिकेट पर अब नकेल कसी जा रही है.
अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को अपने आप वहां की नागरिकता मिल जाती है. इसी नियम का फायदा उठाने के लिए दुनिया भर से कई लोग फर्जी बहानों और टूरिस्ट/बिजनेस वीजा पर अमेरिका जाते थे, ताकि वहां उनके बच्चे का जन्म हो और उसे अमेरिकी नागरिकता मिल सके. इस पूरे खेल को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है.
दरअसल, विदेश मंत्रालय की विशेष टास्क फोर्स ने होमलैंड सिक्योरिटी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर जब वीजा धारकों की ट्रैवल हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं.
जांच में सामने आया कि कई एजेंसियां, मिडवाइफ और वेलनेस एडवाइजर के नाम पर 'बर्थ टूरिज्म' का करोड़ों का धंधा चला रही थीं. इंटरनेट पर 'ऑटोमैटिक सिटिजनशिप' और 'बिना सीमाओं वाला भविष्य' जैसे विज्ञापनों के जरिए लोगों को लुभाया जा रहा था. लोग अमेरिका जाने के लिए कॉन्फ्रेंस, शॉपिंग या छुट्टियां बिताने का झूठा कारण बताते थे, लेकिन उनका असली मकसद वहां जाकर बच्चे को जन्म देना होता था.
एक दंपत्ति ने शॉपिंग और कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर अमेरिका की यात्रा की और वहां दो बच्चों को जन्म दिया. दूसरी बार वीजा आवेदन में उन्होंने अपने पहले बच्चे की बात भी छिपाई, अब दोनों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं.
एक विदेशी सरकारी महिला अधिकारी ने 1 हफ्ते के ऑफिशियल विजिट के नाम पर वीजा लिया, लेकिन वह 3 महीने तक अमेरिका में रुकी और बच्चे को जन्म देकर वापस लौटी, अब कार्रवाई में उसका वीजा भी रद्द कर दिया गया है.
एक महिला ने ओरलैंडो में छुट्टियां बिताने की बात कहकर वीजा लिया, लेकिन वह लॉस एंजिल्स पहुंच गई और उतरने के 5 दिन बाद ही उसने बच्चे को जन्म दिया.
माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट (MPI) के अनुसार, अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या में 'बर्थ टूरिज्म' का योगदान बेहद मामूली है. अकेले अमेरिका में नागरिकता हासिल करने के इरादे से वहां जाने वाले माता-पिता से सालाना लगभग 22,000 से 26,000 बच्चों का जन्म होता है. साल 2024 के आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड में ऐसी माताओं से जन्मे बच्चों की संख्या केवल 9,600 दर्ज की गई थी, जिनका पता विदेशी था.
ट्रंप प्रशासन ने इस मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को यह अधिकार दिया गया है कि वे बर्थ टूरिज्म में शामिल लोगों का वीजा तुरंत रद्द करें, उन्हें देश से बाहर निकालें और फ्यूचर के लिए अमेरिका में प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध लगा दें, हालांकि, केवल बेहद खास मानवीय मामलों में ही छूट दी जाएगी.