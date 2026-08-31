/मोदी-पुतिन-शी को परोसा गया ‘बोर्सोक’! खानाबदोशों की रसोई से दुनिया के नेताओं की मेज तक कैसे पहुंचा ये खास व्यंजन?

किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समिट के लिए पहुंचे पहुंचे विदेशी मेहमानों का स्वागत अलग अंदाज में किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत लगभग सभी विदेशी मेहमानों को एक खास डिश परोसी गई है. यह डिश दिखने में लगभग हिंदुस्तान की मशहूर डिश 'लिट्टी या नमक पारे' के जैसा लग रहा था. बोर्सोक (Boorsok) है और यह किर्गिस्तान की लोकल डिश है, जिसका संबंध खानाबदोश जीवनशैली और मध्य एशियाई खानपान परंपरा से जुड़ा है.
'किर्गिज न्यूज' के मुताबिक बोर्सोक को किर्गिज व्यंजनों का पुराना पारंपरिक आटे का पकवान है. ऐतिहासिक रूप से किर्गिज लोग बड़े पैमाने पर खानाबदोश जीवन जीते थे, इसलिए ऐसे भोजन महत्वपूर्ण थे जिन्हें कम लागत के साथ जल्दी तैयार किया जा सके और लंबे समय तक रखा भी जा सके. पुराने वक्त में बोर्सोक को जानवरों के वसा (चर्बी) में तलकर खाया जाता था. हालांकि मौजूदा वक्त में इसे तेल में फ्राई किया जाता है. यह डिश किर्गिस्तान और आसपास के इलाकों में धार्मिक, सामुदायिक उत्सवों के साथ-साथ मेहमानों की आमद पर भी बनाई जाती है.
PM Modi has arrived in Bishkek, Kyrgyzstan, to attend the 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit.
Upon landing, he was welcomed at the airport by Adylbek Kasymaliev, Chairman of the Cabinet of Ministers and Head of the Presidential Administration of the Kyrgyz pic.twitter.com/qfxU3zzkC2
— Sunderlal Sarpanch Sikanderpur (@SSikenderpur) August 31, 2026
यह डिश सिर्फ किर्गिस्तान में नहीं, बल्कि इसके मिलते-जुलते इलाकों जैसे कजाकिस्तान के ‘बाउरसा/बाउर्साक’, मंगोलिया और मध्य एशिया के दूसरे हिस्सों में भी मिलते हैं. इसलिए इसे किसी एक देश की खोज बताने की बजाय मध्य एशियाई परंपरा का हिस्सा समझा जाता है.
बोर्सोक बनाने के लिए सबसे पहले आटा या फिर मैदा गूंथा जाता है. कई लोग आटा गूंथने के समय पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज्यादा स्वादिष्ट बने. इसके अलावा कई रेसिपी में थोड़ा चीनी और मक्खन भी डाला जाता है. आटा गूंथने के बाद कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए.
Putin tries traditional Central Asian fried dough snack Boorsok as he lands at Manas International airport in Bishkek https://t.co/7svhETmoiO pic.twitter.com/1zXHDEvh4R
— Sputnik India (@Sputnik_India) August 31, 2026
इसके बाद तैयार किए गए आटे को मोटी रोटी की तरह बेलकर छोटे-छोटे चौकोर आयताकार या फिर तिकोनाकार टुकड़ों में काटा जाता है. इसके बाद इन टुकड़ों को किसी गर्म तेल में तला जाता है. फ्राई होने के बाद इसे अक्सर चाय, शहद, जैम या कायमक (गाढ़ी क्रीम) के साथ खाया जाता है. खास बात यह है कि बोर्सोक की रेसिपी परिवार और क्षेत्र के हिसाब से बदलती है. कहीं यह नमकीन होता है, तो कहीं हल्का मीठा.
किर्गिज लोगों का पारंपरिक जीवन घोड़ों, भेड़-बकरियों और दूसरे पशुओं के पालन पर काफी निर्भर था. गर्मियों में परिवार अपने पशुओं के साथ ऊंचे पहाड़ी चरागाहों की ओर चले जाते थे, जबकि सर्दियों में निचले और इलाकों में लौटते थे. इस जीवनशैली का असर किर्गिज खाने पर भी दिखाई देता है. ऐसे भोजन ज्यादा उपयोगी थे जो कम लागत में तैयार हो सकें, आसानी से बड़ी मात्रा में बनाए जा सकें और लंबे सफर या बड़े समूह के लिए काम आएं.
Chinese President Xi Jinping landed Bishkek, Kyrgyzstan, for the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit 2026 and a state visit to Kyrgyzstan.
President Xi noted that the China-Kyrgyzstan cooperation has ushered in a "golden period" of rapid development. During the visit,… pic.twitter.com/xCpmYlVbiU
— Xu Feihong (@China_Amb_India) August 31, 2026
इन लोगों का पारंपरिक घर ‘युर्ट’ (Yurt) कहलाता था. लकड़ी के ढांचे पर बना गोल, आसानी से लगाया और हटाया जा सकने वाला होता था. खानाबदोश जीवन के लिए यह बेहद उपयोगी था, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इसे खोलकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता था. किर्गिस्तान में आज भी खानाबदोशी है, लेकिन पहले जैसी नहीं. आधुनिक किर्गिस्तान में ज्यादातर लोग स्थायी शहरों और गांवों में रहते हैं. फिर भी मौसमी पशुपालन और गर्मियों में पहाड़ी चरागाहों की तरफ जाने की परंपरा कई ग्रामीण परिवारों में आज भी दिखाई देती है.