क्या है 'चीनी बौद्ध धर्म' मुहिम?...जिसके जरिए तिब्बत में बौद्ध धर्म को खत्म करने में जुटा चीन, दलाई लामा से क्यों है दिक्कत?

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) तिब्बत में 'चीनी बौद्ध धर्म' के नाम से एक खतरनाक और सोची-समझी मुहिम चला रही है. जिसका मकसद तिब्बती बौद्ध धर्म की सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाकर उसे कम्युनिस्ट विचारधारा और पार्टी के पूर्ण कंट्रोल में लाना है. दलाई लामा के भतीजे खेद्रूब थोंडुप ने चिंता जताई है कि चीन की यह रणनीति सिर्फ धार्मिक शब्द बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि तिब्बतियों की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है.
दलाई लामा के भतीजे खेद्रूब थोंडुप ने 'द तिब्बत एक्सप्रेस' में एक लेख लिखकर बीजिंग की इस नीति पर गंभीर चिंता जताई है. थोंडुप के अनुसार, यह मामला केवल धर्मशास्त्र का नहीं, बल्कि संप्रभुता और नियंत्रण से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म सिर्फ आध्यात्मिक परंपरा नहीं, बल्कि तिब्बती समाज की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है. इसे 'चीनी बौद्ध धर्म' कहकर दलाई लामा के आध्यात्मिक प्रभाव और तिब्बत की अलग ऐतिहासिक पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है.
खेद्रूब थोंडुप ने अपने लेख में यह भी बताया कि चीन यही नीति अन्य धर्मों पर भी लागू कर रहा है. ईसाई स्थलों से क्रॉस हटाना, पादरियों की गिरफ्तारी, मस्जिदों को ध्वस्त करना, उइगर नेताओं को दबाना और कुरान पढ़ने पर प्रतिबंध लगाना इसी व्यापक अभियान का हिस्सा हैं. कई स्थानीय परंपराओं को जीवंत आस्था के बजाय केवल नाममात्र की 'सांस्कृतिक विरासत' बनाकर रख दिया गया है.
दरअसल, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी ऐसे स्वतंत्र धार्मिक या सामाजिक संगठन को चुनौती मानती है, जो पार्टी के प्रति वफादारी से अलग प्रभाव पैदा कर सकता है.
सरल शब्दों में समझें तो चीन की कम्युनिस्ट सरकार किसी भी ऐसे संगठन या धर्म से डरती है, जिसे लोग सरकार से ज्यादा मानें. इसीलिए वह तिब्बती बौद्ध धर्म को बदलकर 'चीनी बौद्ध धर्म' बनाना चाहती है.
चीन चाहता है कि तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म की पूजा-पाठ तो करें, लेकिन उनके असली 'भगवान' या 'नेता' दलाई लामा नहीं, बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हो. 'चीनी बौद्ध धर्म' मुहिम के तहत सिर्फ धार्मिक शब्दावली बदलना नहीं, बल्कि मठों, पूजा स्थलों और धार्मिक शिक्षाओं को पूरी तरह से राज्य के अधीन लाने की कोशिश है.
इस मुहिम के तहत चीन में धार्मिक समुदायों को सरकार-नियंत्रित संगठनों के जरिए काम करना पड़ता है. 'चीनी बौद्ध धर्म' मुहिम के जरिए धार्मिक नेताओं को कम्युनिस्ट विचारधारा की शिक्षा दी जाती है और उपदेशों को पार्टी के एजेंडे के हिसाब से नियंत्रित किया जाता है. राज्य की बिना अनुमति के होने वाली किसी भी धार्मिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाती है.
बीजिंग की इस नीति का सबसे ताजा उदाहरण तिब्बत के खाम इलाके (ड्रैगो काउंटी) के सेंगडेंग गांव में देखने को मिला है. यहां 1973 के विनाशकारी भूकंप के बाद स्थानीय लोगों के चंदे से 99 फुट ऊंची 'पीपुल्स बुद्धा' की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र थी. चीनी अधिकारियों ने इस धार्मिक स्थल को नष्ट कर 'ड्रैगो काउंटी रेड आर्मी कैवेलरी डिवीजन रेसकोर्स' नाम के रेसकोर्स में बदल दिया है, ताकि लोग अपनी धार्मिक परंपराओं को भूल जाएं.
चीन की 'धर्म का चीनीकरण' मुहिम का मकसद तिब्बत की अनूठी बौद्ध परंपरा और भाषा को मिटाकर उसे चीनी रंग में ढालना है. दलाई लामा इस तिब्बती पहचान और संस्कृति के दुनिया में सबसे बड़े प्रतीक हैं.
चीन, दलाई लामा को धार्मिक गुरु के साथ-साथ एक राजनीतिक खतरा मानता है. चीन को लगता है कि दलाई लामा तिब्बत को चीन से अलग करना चाहते हैं. भले ही दलाई लामा अब तिब्बत के लिए अलग देश नहीं, बल्कि चीन के भीतर ही 'वास्तविक स्वायत्तता' (ज्यादा अधिकार और आजादी) मांगते हैं, फिर भी चीन उन पर भरोसा नहीं करता.
1959 में चीन के दमन के कारण दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी. वे दशकों से भारत में रह रहे हैं और तिब्बत पर चीन का पूरा कब्जा है, लेकिन फिर भी तिब्बत के लोगों के दिलों में दलाई लामा के प्रति श्रद्धा और सम्मान कम नहीं हुआ है. चीन चाहता है कि तिब्बती लोग चीनी सरकार को अपना सबसे बड़ा नेता मानें, न कि भारत में बैठे दलाई लामा को.
चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि दलाई लामा के बाद अगला दलाई लामा कौन बनेगा? बीजिंग चाहता है कि अगला दलाई लामा चीन की सरकार चुने, ताकि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को बैठाकर तिब्बत पर पूरी तरह से काबू पा सके. जबकि दलाई लामा और तिब्बती संगठनों का स्पष्ट कहना है कि उनका उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार केवल उनकी संस्था और धार्मिक परंपराओं का है, इसमें चीनी सरकार का कोई दखल नहीं होगा.
तिब्बत में चीन का यह अभियान केवल धार्मिक बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा प्रणाली के लिए भी एक बड़ी चुनौती है. व्यवस्थित तरीके से तिब्बत की सदियों पुरानी बौद्ध पहचान और भारतीय सांस्कृतिक संबंधों की जड़ों को कमजोर किया जा रहा है. तिब्बत और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के नजदीक भारी मात्रा में सड़कों, पुलों और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल आम नागरिकों के साथ-साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की सैन्य और ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि तनाव बढ़ने पर इसका फायदा उठाया जा सके.