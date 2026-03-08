क्या होता है डेलाइट सेविंग टाइम? काफी समय से चली आ रही परंपरा, बीती रात समय बदल गया क्या

Daylight Saving Time: अमेरिका में हर साल घड़ी को एक घंटा आगे और एक घंटा पीछे किया जाता है. ऐसा करने की वजह तार्किक है, लंबे समय से इस परंपरा का पालन किया जा रहा है. इसे डेलाइट सेविंग कहा जाता है.
What is Daylight Saving Time: अमेरिका (US) में हर साल की तरह डेलाइट सेविंग टाइम की प्रथा को निभाते हुए करोड़ों घड़ियों की सुइयां आगे बढ़ा दी गईं. इस डेलाइट सेविंग टाइम की शुरुआत रविवार तड़के 2 बजे हुई. इस तरह अमेरिकी नागरिकों ने बीती रात अपनी घंटेभर की नींद खो दी. अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक घड़ियों का समय बदलने से पहले, बोस्टन में सूरज सुबह 06:09 बजे और सूर्यास्त शाम को 05:41 बजे पर होता था, लेकिन रविवार को, टाइम बदलने के बाद, अब यहां सूर्योदय सुबह 7:08 बजे और सनसेट शाम 6:42 बजे हो जाएगा. साल 2007 से हर साल डेलाइट सेविंग टाइम की औपचारिकता मार्च के दूसरे रविवार पर निभाई जाती है.
डेलाइट सेविंग टाइम, ज्यादा समय तक सूरज की रोशनी पाने की वो 'निंजा टेक्निक' है, जिसमें घड़ियों का समय एक आगे घंटा बढ़ा दिया जाता है. हालांकि इस तरकीब की शुरुआत सबसे पहले 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्यूल बचाने के नाम पर हुई थी. एक समस्या के कथित समाधान के इस तरीके का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी हुआ. हालांकि अमेरिका के दो राज्य ऐसे भी हैं, जहां पर इस रस्म का पालन नहीं होता.
हवाई और एरिजोना में डेलाइट सेविंग टाइम नहीं है. अमेरिकन समोआ, गुआम, नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स, प्यूर्टो रिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में भी ऐसा ही है. दशकों पुराना तरीका कहें या परंपरा, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है. क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे फायदे होने के बजाए ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इससे नींद में खलल पड़ता है और बार-बार घड़ी बदलने को लेकर कन्फ्यूजन होता है.
दरअसल, दुनिया के कई देशों में सर्दियों का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता है और यहां पर दिन बहुत ही छोटे और रात बहुत लंबी हो जाती हैं. ऐसे में ऑफिस, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि में बिजली की खपत बढ़ जाती है. घड़ी एक घंटा पीछे करने से ऑफिस जल्दी बंद हो जाते हैं और लोग घर चले जाते हैं इससे बिजली की कम खपत होती है. साथ ही लोग दिन की रोशनी का ज्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं. लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं, जिससे इस परंपरा को बंद करने की मांग होती रहती है.