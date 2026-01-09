Advertisement
trendingNow13068671
Hindi Newsदुनियाक्या है ‘डीप स्टेट’? वेनेजुएला से बांग्लादेश तक गूंज रहा है इसका नाम; समझें क्या है अमेरिका से कनेक्शन

क्या है ‘डीप स्टेट’? वेनेजुएला से बांग्लादेश तक गूंज रहा है इसका नाम; समझें क्या है अमेरिका से कनेक्शन

USA: वेनेजुएला, ईरान, सीरिया, नेपाल और बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक बदलावों और विरोध आंदोलनों के बीच डीप स्टेट की चर्चा तेज हो गई है. सत्ता परिवर्तन और विदेश नीति में अचानक बदलावों को लेकर बाहरी ताकतों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. खासतौर पर वेनेजुएला में अमेरिकी प्रभाव और ईरान में सरकार विरोधी आंदोलनों ने इस बहस को और हवा दी है. आइए जानते है कि आखिर ये डीप स्टेट क्या होता है...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 09, 2026, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

What Is Deep State: वेनेजुएला, ईरान, सीरिया, नेपाल और बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच एक बार फिर ‘डीप स्टेट’ शब्द चर्चा में आ गया है. इन देशों में सत्ता परिवर्तन, सरकार विरोधी आंदोलनों और विदेश नीति में आए अचानक बदलावों को लेकर यह बहस तेज हो गई है कि क्या इनके पीछे किसी बाहरी ताकत की भूमिका है.

बता दें, वेनेजुएला में अमेरिकी प्रभाव को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं. वहां तेल उत्पादन पर अमेरिका के नियंत्रण और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी अदालत में चल रहे मुकदमे को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. देश में यह चर्चा है कि अमेरिका अपने करीबी नेता को सत्ता में लाने की कोशिश कर सकता है. वहीं, ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई के शासन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का नाम सामने आ रहा है जिनके अमेरिका से काफी करीबी संबंध रहे हैं.

सीरिया में हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार देखा गया है जबकि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना निर्वासन में हैं और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है. इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखने पर डीप स्टेट की धारणा पर बहस फिर तेज हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए क्या होता है डीप स्टेट ?

बता दें, ‘डीप स्टेट’ से आशय उस स्थिति से होता है जब किसी देश की सत्ता, खुफिया एजेंसियों और सैन्य ढांचे में बाहरी ताकतों या उनसे प्रेरित तत्वों का प्रभाव बढ़ जाता है. इसे अक्सर किसी शक्तिशाली देश द्वारा अपने हितों के अनुसार सरकारों को प्रभावित करने या बदलने की रणनीति के रूप में देखा जाता है. आमतौर पर इस शब्द को अमेरिका से जोड़कर देखा जाता है.

बता दें, डीप स्टेट के तहत अभिव्यक्ति की आजादी, मानवाधिकार, कट्टरता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उभारकर सरकार विरोधी माहौल बनाया जाता है. इसके लिए थिंक टैंक, गैर सरकारी संगठन (NGO) सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जाता है जिससे देश के भीतर नैरेटिव बदले और असंतोष आंदोलन का रूप ले ले. 

ये भी पढ़ें: मेजर 'नॉन-NATO एलॉय'! इस पर इतराता है पाकिस्तान, क्यों उठ रही इस तमगे को हटाने की मांग

इस विषय पर स्टीफन किन्जर की किताब Overthrow: America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq में विस्तार से चर्चा की गई है. हाल के वर्षों में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका के इशारे पर विपक्ष और सेना ने उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था. इन घटनाओं के चलते ही दुनिया में एक बार फिर ‘डीप स्टेट’ की धारणा पर बहस छिड़ गई है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Deep StateUSA

Trending news

BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
Mumbai BMC Elections
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
Tamil Nadu Elections
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
jammu kashmir weather
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR
Mamata Banerjee
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR
'ये मेरी घोटाले की फाइल है...! BJP ने CM ममता पर साधा निशाना; कार्टून किया साझा
Mamata Banerjee
'ये मेरी घोटाले की फाइल है...! BJP ने CM ममता पर साधा निशाना; कार्टून किया साझा
'लूट-उगाही का हुनर मुझे नहीं आपके ही पास है', शिवकुमार vs कुमारस्वामी के बीच घमासान
Karnatka
'लूट-उगाही का हुनर मुझे नहीं आपके ही पास है', शिवकुमार vs कुमारस्वामी के बीच घमासान
थरूर का नेहरू प्रेम: पूर्व पीएम को लेकर कैसा है कांग्रेस सांसद का नजरिया?
Shashi Tharoor
थरूर का नेहरू प्रेम: पूर्व पीएम को लेकर कैसा है कांग्रेस सांसद का नजरिया?
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
Rahul Gandhi
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
Maharashtra news
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
somnath temple news
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन