आज है कयामत की रात? ईरान पर ट्रंप की चेतावनी के बाद आसमान में उड़ने लगा डूम्सडे प्लेन

क्या अमेरिका ने प्रलय के समय काम आने वाले अपने प्लेन को उतार दिया है? यह आशंका इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के लिए तय डेडलाइन खत्म हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिकी बेस के ऊपर 'डूम्सडे प्लेन' दिखाई दिया है. नाम- बोइंग E4B नाइटवॉच और काम- अमेरिका का इमरजेंसी कमांड एयरक्राफ्ट. इसे नेब्रास्का में ऑफट एयरफोर्स बेस के ऊपर उड़ते हुए देखा गया. फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि पूरब की ओर बढ़ने से पहले इस एयरक्राफ्ट ने कई गोल चक्कर लगाए.

ट्रंप ने ईरान को शांति समझौता स्वीकार करने के लिए भारतीय समयानुसार 7 अप्रैल तक की समयसीमा दी है. इससे पहले, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह धमकी दे दी कि वह चाहें तो एक रात में पूरा ईरान तबाह कर सकते हैं. आगे कहा कि वह रात कल भी हो सकती है. कल मतलब भारत के हिसाब से 7 अप्रैल की रात. बोइंग E-4B नाइटवॉच प्लेन देश के टॉप डिफेंस अफसरों और लीडरशिप को सुरक्षा देने और परमाणु युद्ध के समय भी सरकार के कामकाज को जारी रखने के लिए डिजाइन किया गया है. ऑफट एयरबेस में ही अमेरिका का स्ट्रैटेजिक कमांड हेडक्वॉर्टर है.

डूम्सडे प्लेन पर इतनी खलबली क्यों?

इस असामान्य उड़ान ने ईरान युद्ध के बीच नई अटकलों को जन्म दे दिया है. कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने कहा था कि वो रात कल भी हो सकती है. इससे लोगों के मन में सवाल है कि क्या ईरान में आज रात कोई बड़ा हमला होने वाला है. अगर ईरान ने युद्धविराम के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो क्या होगा? वैसे, ईरान का मूड स्वीकार करने का नहीं है. उसने खुद ट्रंप को धमकी दे डाली है.

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यह डूम्सडे प्रलय विमान क्या है?

- यह राष्ट्रीय आपात स्थिति के लिए होता है. ऐसे समय में, यह अमेरिकी लीडरशिप के लिए उड़ते हुए कमांड सेंटर के रूप में काम करता है. हां, इस प्लेन को अमेरिका के प्रेसिडेंट, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अन्य अफसरों की सुरक्षा के हिसाब से डिजाइन किया गया है. परमाणु युद्ध की स्थिति में इसी प्लेन में बैठकर अमेरिकी सरकार अपना कामकाज जारी रख सकती है.

- इसे जमीनी कमांड इन्फ्रास्ट्रक्चर के नष्ट होने या अनुपयोगी होने की स्थिति में भी संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस प्लेन के आगे के हिस्से में कॉन्फ्रेंस रूम है, पीछे ब्रीफिंग रूम और कम्युनिकेशन एरिया और सबसे पीछे रेस्ट एरिया होता है. यह भीषण संकट के समय कमांड, कम्युनिकेशन और समन्वय को सक्षम बनाता है।

BREAKING | NEWS

USAF Boeing 747-E4B (E-4B

Night Watch) Presidential Doomsday Plane was scrambled from Joint Base Andrews and is circling above Nuclear War and Command

Center four hours.

After Iran rejects cease-fire agreements and negotiations have broken down. pic.twitter.com/Bn8BI0P82a — Todd Paron (@tparon) April 6, 2026

डूम्सडे प्लेन से क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति?

परमाणु युद्ध या दुश्मन देश के किसी विनाशकारी हमले के समय अमेरिका के राष्ट्रपति और सेना के चीफ आसमान में इस प्लेन में उड़ते हुए आगे की रणनीति बना सकते हैं. वे सेना को आदेश दे सकते हैं. जरूरत पड़ने पर यह प्लेन तुरंत तैनाती के लिए तैयार रहता है.

डूम्सडे प्लेन पर अमेरिका की सफाई

सोशल मीडिया पर आशंका जताई जाने लगी, तो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह उड़ान एक नियमित ट्रेनिंग उद्देश्यों के लिए थी. इसका किसी भी तत्काल सैन्य कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है. इस तरह की ट्रेनिंग के जरिए प्लेन का क्रू संकट के समय टच-एंड-गो लैंडिंग, होल्डिंग पैटर्न और आपातकालीन युद्धाभ्यास की प्रैक्टिस करते हैं.

पढ़ें: अमेरिकी सरकार में है ईरान का जासूस? ट्रंप ने बताया, उस 'लीकर' के चलते खतरे में पड़ गया था ऑपरेशन

वैसे, यह पहली बार नहीं है जब इसे हाल में देखा गया हो. डूम्सडे प्लेन ने कुछ महीने पहले लॉस एंजिलिस में एक दुर्लभ लैंडिंग के बाद भी लोगों का ध्यान खींचा था.