ट्रंप और साउथ अफ्रीका के बीच तनातनी में है एलन मस्क का बड़ा रोल; G20 बैन का क्या है साइड एंगल?

US-Africa Relations: सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए जिसका असर दुनिया भर के कई देशों पर हुआ, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक बार फिर तकरार छिड़ गई है. US-साउथ अफ्रीका के रिश्ते लंबे समय से खराब हो रहे हैं. ये सिर्फ ट्रंप के समय में शुरू नहीं हुआ बल्कि कई सालों से साउथ अफ्रीका को लेकर अमेरिका मुखर रहा है. इन दोनों देशों के बीच खराब हो रहे रिश्ते में एलन मस्क का बड़ा रोल रहा है. एलन मस्क अफ्रीका में पैदा हुए लेकिन वो लगातार अफ्रीकी सरकार की आलोचना करते रहे हैं. जानिए उनका क्या असर है?

पूर्व राजदूत ने कही ये बात

अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच खराब हो रहे रिश्तों को लेकर साउथ अफ्रीका में पोलैंड के पूर्व राजदूत एडम बुराकोव्स्की ने कहा कि साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स (US) के बीच रिश्ते लंबे समय से खराब हो रहे हैं. इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में नहीं हुई थी. ट्रंप पिछले एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन पर ही चल रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका पर वहां रहने वाली व्हाइट माइनॉरिटी आबादी के ह्यूमन राइट्स का अनादर करने के उनके आरोपों को देखते हुए उन्होंने और भी बातें कहीं.

एलन मस्क का क्या है रोल?

इन दोनों देशों के बीच तकरार बढ़ने की वजह एलन मस्क को भी माना जा रहा है. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ, हालांकि मस्क वहां के शासन की लगातार आलोचना करते रहे हैं. बीते दिनों मस्क ने रंगभेद-काल के बाद की सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की आलोचना की थी. उन्होंने ये दावा किया था कि वहां पर श्वेत नरसंहार हो रहा है और सरकार नस्लवादी है. उन्हें अफ्रीका की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी है. इस बात का जिक्र पोलैंड के पूर्व राजदूत एडम बुराकोव्स्की ने भी जिक्र किया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मस्क, ट्रंप के करीबी हैं और इसलिए रिश्ते और ज्यादा बिगड़ रहे हैं. बता दें कि मस्क साउथ अफ्रीका से कनाडा आए और फिर अमेरिका शिफ्ट हुए. कनाडा से भी अमेरिका की तकरार लगातार देखी जाती रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को किया बाहर

दक्षिण अफ्रीका को लेकर ट्रंप ने आरोप लगाया था कि अफ्रीका की सरकार अपने श्वेत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है. यहां पर गोरे अफ्रीकी किसानों को मारा जा रहा है और उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है. जिसे लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं ऐसे में उन्होंने फैसला लिया है कि दक्षिण अफ्रीका को अगले साल अमेरिका में होने वाले G-20 2026 सम्मेलन से बाहर रखा जाएगा. उसे इस सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिलेगा. बता दें कि G-20 2026 की मेजबानी अमेरिका करेगा. (ANI)