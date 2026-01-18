Advertisement
trendingNow13078113
Hindi Newsदुनियाग्रीनलैंड पर तनातनी! अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है EU, क्या है वो ब्रह्मास्त्र जिससे हिल जाएगी US की इकोनॉमी

ग्रीनलैंड पर तनातनी! अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है EU, क्या है वो ब्रह्मास्त्र जिससे हिल जाएगी US की इकोनॉमी

Anti-Coercion Instrument: यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बर्न्ड लांगे ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड विवाद में धमकियों के जवाब में यूरोपीय आयोग से एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट (ACI) लागू करने का आग्रह किया. आइए जानते है कि एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट क्या है जिसके दम EU ट्रंप से भिड़ने की तैयारी में है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

European Union: यूरोपीय संसद की अंतरराष्ट्रीय व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्न्ड लांगे ने यूरोपीय आयोग से मांग की है कि वह यूरोपीय संघ के एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करे. यह मांग उस समय सामने आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप के कई देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है. सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बर्न्ड लांगे ने लिंक्डइन पर लिखा कि अब समय आ गया है कि एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट लागू किया जाए और यूरोपीय संघ की ओर से साफ और ठोस जवाब दिया जाए. उन्होंने कहा कि यूरोपीय आयोग को बिना देर किए इस प्रक्रिया की शुरुआत करनी चाहिए.

क्या है एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट

यूरोपीय आयोग का एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट (Anti-Coercion Instrument, ACI) यूरोपीय देशों का एक नया उपकरण है. इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ (EU) और उसकी कंपनियों पर किसी भी बाहरी दबाव या जबरदस्ती से सुरक्षा सुनिश्चित करना है. यह उपकरण उन परिस्थितियों में लागू होता है जब कोई तीसरा देश EU कंपनियों के व्यापार, निवेश या तकनीकी संसाधनों तक पहुंच को बाधित करता है. एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट के तहत प्रतिबंध, नियामक उपाय और व्यापारिक दबाव कम करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले है ट्रंप

बता दें, ट्रंप ने शनिवार को कहा कि एक फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सभी सामानों पर दस प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा. ट्रंप का कहना है कि यह कदम ग्रीनलैंड से जुड़े विवाद के कारण उठाया जा रहा है. बर्न्ड लांगे ने इस धमकी को अविश्वसनीय बताया और कहा कि यह शुल्क को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का एक नया और खतरनाक तरीका है. उन्होंने साफ कहा कि ऐसी स्थिति में यूरोपीय संघ पहले की तरह सामान्य कामकाज जारी नहीं रख सकता. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का यह कदम जुलाई 2025 में स्कॉटलैंड में हुए यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार और शुल्क समझौते का उल्लंघन है. लांगे के अनुसार, अगले सप्ताह यूरोपीय संसद इस मुद्दे पर फिर से विभिन्न राजनीतिक समूहों के साथ चर्चा करेगी.

ये भी पढ़ें: युद्ध के बाद शांति में भी जंग: क्या बगावत पर उतर गया इजरायल? ट्रंप के प्रस्ताव पर बोला- हमें मंजूर नहीं

लांगे ने कहा कि मौजूदा हालात में सामान्य तरीके से आगे बढ़ना संभव नहीं है और संभावना है कि आगे का काम रोक दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि हम सामान्य रूप से काम जारी रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम अपना आगे का काम रोक देंगे. ग्रीनलैंड, डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है. रक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसले कोपेनहेगन सरकार के हाथ में हैं. अमेरिका का वहां एक सैन्य अड्डा भी मौजूद है.

डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड में रुचि दिखाते रहे हैं. अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी. अब वह इसे अपने कब्जे में लेने के लिए कई विकल्पों की बात कर रहे हैं, जिनमें अमेरिकी सेना के इस्तेमाल का जिक्र भी शामिल है. हाल के दिनों में ट्रंप की इस कोशिश के तेज होने से ग्रीनलैंड से जुड़ा संकट और गहरा गया है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Greenland Dispute

Trending news

जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
IMD Report
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण