Hindi Newsदुनिया

IRGC: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्‍लाह अली खामनेई की सल्‍तनत जिस 'तलवार' पर टिकी, उसको लेकर ऑस्‍ट्रेलिया क्‍यों चिढ़ा?

What is Islamic Revolutionary Guard Corps: इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC इस वक्त चर्चा में है. जिसे लेकर ईरान और ऑस्ट्रेलिया दोनों आमने-सामने हैं. ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC को  'आतंकवाद का समर्थक' घोषित किया है, वो ईरान के लिए क्या काम करता है, कितनी ताकवर है? 

Nov 28, 2025, 08:46 AM IST
What is Islamic Revolutionary Guard Corps

What is Islamic Revolutionary Guard Corps: एक तरफ जहां इन दिनों ईरान और इजराइल के बीच जंग के हालात हैं. अब ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी तनाव बढ़ता दिख रहा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC को ऑफिशियली "टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाले देश" के तौर पर लिस्ट किया है. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया कि ये कदम ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन के इस असेसमेंट के बाद उठाया गया कि IRGC ने ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के खिलाफ हमले करवाए थे. इसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस फैसले को बेइज्जती करने वाला और गलत करार दिया है. अब सवाल ये है कि आखिर IRGC क्या है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच एक तरह से Word War शुरू हो गया? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि ईरान IRGC के बिना 'अधूरा' है.

ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान को बचाने से लेकर चलाने तक...ये पूरा कंट्रोल इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के हाथ ही है. कहने को तो ईरान इसे ईरान की सेना का हिस्सा मानता है, लेकिन इसका रोल उससे कहीं ज्यादा है. यही वजह है कि जब ऑस्ट्रेलिया इससे चिढ़ा और उसने इस पर उंगली उठाई तो ईरान तिलमिला गया. IRGC आखिर कितना ताकतवर है? यह कैसे काम करता है, किसे रिपोर्ट करता है? इसे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ..

आखिर क्या है आईआरजीसी?

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ईरान की एक खास सुरक्षा फोर्स है. जिसका काम ईरान की सरकार और देश को हर तरह के खतरे से बचाना है, चाहे खतरा अंदर से हों या बाहर से. ये फोर्स हर वक्त अलर्ट रहती है.इसकी स्थापना 1979 की ईरानी क्रांति के बाद हुई थी. यह ईरानी सेना के साथ मिलकर काम करती है और परदे के पीछे से कुछ ऐसे रोल अदा करती है, जो ईरान की ताकत को ना सिर्फ मजबूत करते हैं बल्कि उसके नाम की दहशत भी बनाए रखते हैं. यह सीधे ईरान के सबसे बड़े नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई को रिपोर्ट करती है.

IRGC के काम क्या-क्या हैं?

ईरान जिसे सिर्फ एक सुरक्षा फोर्स बताता है असल में वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन (UAV) ताकत को कंट्रोल करता है.विदेशों में गुप्त और सैन्य ऑपरेशन चलाता है. सबसे खास बात ये ईरान के उन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जो दूसरे देशों में उसके लिए काम करते हैं. इन्हीं में हिज़्बुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप भी शामिल हैं, जिन्हें कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं.

IRGC में कौन–कौन शामिल है?

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक ऐसी फोर्स है, जो हर मोर्चे पर एक्टिव रहती है. मतलब इसके कई हिस्से हैं. इसकी अपनी ग्राउंड फोर्स है, जो जमीन पर रहकर काम करती है. इसकी नेवी भी है, जो समुद्र में रहकर ईरान की रक्षा करती है. एयरोस्पेस फोर्स है, जो मिसाइल-ड्रोन कंट्रोल करती है. बसीज फोर्स जो घरेलू सुरक्षा और धार्मिक व राजनीतिक आयोजन का मैनेज करती है. इसके एक बॉडी अल-क़ुद्स फोर्स है, जो जो विदेशों में ऑपरेशन करती है और आतंकवादी सूची में दर्ज है.

IRGC क्या पैसे भी कमाता है?

हां IRGC ईरान में बहुत सारी कंपनियां और बिजनेस भी चलाता है. इससे जो पैसा कमाया जाता है, वह उनके सैन्य और गुप्त कामों में लगाया जाता है. आरोप ये भी लगते हैं कि इसी पैसे से आतंकवादी समूहों को मदद दी जाती है. यह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और हिज्बुल्लाह, हमास, और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे ग्रुपों के साथ मिलकर काम करता है.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय

iranAustraliaIRGC

