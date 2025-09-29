Advertisement
नेतन्याहू ने दिया... जान बचाने के लिए फिलिस्तीनियों से गद्दारी और इजरायल से डील करेंगे हमास के टॉप कमांडर?

Israel hostages deal: इजरायली पीएम नेतन्याहू अपने उस बयान पर खरे उतरे हैं, जब हमास के हमले में कई मौतों और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद उन्होंने आतंकी संगठन हमास को मिट्टी में मिला देने का ऐलान करते हुए कहा था- 'We are at war'. ऐलान ए जंग के बीच उन्होंने ये भी कहा था कि एक-एक इजरायली की जान की कीमत दुश्मनों को चुकानी होगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 29, 2025, 04:27 AM IST
Israel Hamas war: इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) पर हमास की कैद में मौजूद बंधकों को छुड़ाने का बहुत दबाव है. जिसे कम करने के लिए वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर दिन-रात काम कर रहे हैं. एक हालिया अपडेट के मुताबिक नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुल 21-सूत्रीय गाजा योजना पर बातचीत हुई है. इस तरह एक कथित पीस प्लान या सीजफायर डील में इजरायली-अमेरिकी बंधकों की रिहाई, हमास के पूरी तरह से निरस्त्रीकरण और गाजा के विसैन्यीकरण को प्राथमिकता दी गई है. नेतन्याहू ने अपने हालिया बयान में खुल्लम खुला ऐलान करते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण के शासन यानी टू स्टेट सॉल्युशन का प्रस्ताव खारिज किया. 

जान बचाने के लिए इजरायल से आखिरी डील!

हालांकि नेतन्याहू ने अपने लोगों यानी इजरायली बंधकों को हमास की कैद से छुड़ाने के लिए हमास के टॉप ऑर्डर के लिए कुछ रहम दिली दिखाने के संकेत दिए हैं. फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पीएम नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि अगर बंधकों को छोड़ने के लिए हमास राजी होता है और वो पूरी तरह से अपने हथियार सरेंडर करता है तो उसके टॉप नेताओं/कमांडरों को सेफ पैकेज मुहैया कराया जा सकता है. 

इज़राइल क्या चाहता है इजरायल?

फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए, नेतन्याहू ने कहा, 'हम एक ऐसे प्रोफार्मा पर काम कर रहे हैं, हालांकि इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन हम राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ काम कर रहे हैं'. नेतन्याहू ने कहा कि हमारा मुख्य टारगेट इजरायली बंधकों को मुक्त कराना, गाजा में हमास के शासन को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण हो. उन्होंने ये भी कहा, 'उम्मीद है कि हम इसे सफल बना पाएंगे, क्योंकि हम अपने बंधकों को मुक्त कराना चाहते हैं, हम हमास के शासन से छुटकारा पाना चाहते हैं. हम गाजावासियों और इजराइलियों, दोनों के लिए, और पूरे क्षेत्र के लिए एक नया भविष्य स्थापित करना चाहते हैं.'

क्या संकेत के कुछ मायने हैं?

नेतन्याहू ने आगे कहा, 'अगर हमास नेता युद्ध समाप्त करने और सभी बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो जाएं, तो उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जा सकता है. अगर हमास नेता युद्ध समाप्त कर दें और सभी बंधकों को रिहा कर दें, तो हम उन्हें रिहा कर देंगे. ये बात मैंने पहले भी कही है, लेकिन इस पर काम करना होगा. मुझे लगता है कि यह सब योजना का हिस्सा है. मैं इसे पहले से नहीं रोकूंगा, क्योंकि हम अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं.'

ये भी पढ़ें- 'सिंदूर' से 'तिलक' तक! टीम इंडिया ने PAK को हराकर जीता एशिया कप, PM मोदी ने दी अनोखी बधाई 

फिलीस्तीनी प्राधिकरण का क्या होगा?

नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध के बाद गाजा पर शासन करने के लिए वे फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) को एक विश्वसनीय विकल्प नहीं मानेंगे. पिछले हफ़्ते संयुक्त राष्ट्र में की गई अपनी टिप्पणियों को दोहराते हुए नेतन्याहू ने कहा, 'मैंने अपना रुख़ नहीं बदला है मुझे लगता है कि एक सुलझा हुआ फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो अपनी विचारधारा पूरी तरह बदल दे, झगड़ा न करे लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है.'

अमेरिकी योजना में क्या है?

ट्रंप प्रशासन के गाजा प्लान प्रपोजल में कई चरण शामिल हैं. बंधकों की रिहाई के बाद, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को स्वीकार करने वाले हमास लड़ाकों को माफ़ी दी जाएगी. जो लोग गाजा में नहीं रहना चाहते, वे सुरक्षित मार्ग व्यवस्था के तहत तीसरे देशों में जा सकते हैं. यह योजना फ़िलिस्तीनी राज्य के संभावित मार्ग की ओर भी इशारा करती है, जो गाज़ा के पुनर्विकास और एक सुधारित फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण से जुड़ा है.

बहुत जल्द नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ इस योजना पर विस्तृत चर्चा चर्चा करेंगे. हालांकि गाजा में पीए की वापसी का उनका विरोध डील में एक अड़चन बना हुआ है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

