Advertisement
trendingNow13121584
Hindi Newsदुनियाक्या है नेतन्याहू का हेक्सागन गठबंधन? भारत समेत 6 देश बनेंगे हिस्सा! समझिए क्या है इसका असली उद्देश्य

क्या है नेतन्याहू का 'हेक्सागन गठबंधन'? भारत समेत 6 देश बनेंगे हिस्सा! समझिए क्या है इसका असली उद्देश्य

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल में ही एक खास प्लान के बारे में जानकारी दी. उन्होंने पश्चिमी एशिया में या उसके आसपास सहयोगी देशों के साथ एक हेक्सागन गठबंधन बनाने की बात कही है. इस गठबंधन में भारत का भी नाम शामिल है. आइए इसके बारे में आपको बताते हैं... 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीएम मोदी और इजरायल के पीएम नेतन्याहू.
पीएम मोदी और इजरायल के पीएम नेतन्याहू.

What is Hexagon of Alliance: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से दो दिवसीय इजरायल की यात्रा पर जा रहे हैं. पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. पीएम मोदी इस यात्रा के दैरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और कई विषयों पर चर्चा होगी. हाल में ही नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपना गहरा दोस्त बताया और दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों पर भी जोर दिया. इस बीच नेतन्याहू की ओर से एक बड़ी घोषणा भी की गई. 

दरअसल, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कैबिनेट मीटिंग में मैंने अपने खास दोस्त भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बात की.  उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश इनोवेशन, सिक्योरिटी और एक जैसे स्ट्रेटेजिक विजन में पार्टनर हैं. वहीं, उन्होंने अपनी खास प्लानिंग को लेकर कहा कि इजरायल पश्चिमी एशिया में या उसके आसपास सहयोगी देशों का एक नेटर्वक बनाने पर विचार कर रहा है. इसको 'हेक्सागन ऑफ अलायंसेस' के नाम से जाना जाएगा. इस गठबंधन का उद्देश्य उन दुश्मनों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना है, जिनको उन्होंने कट्टरपंथी दुश्मन माना है. 

जानिए हेक्सागन ऑफ अलायंस के बारे में

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की माने, तो 'हेक्सागन ऑफ अलायंस' कुल 6 देशों का एक फ्रेमवर्क होगा, जिसमें पश्चिमी एशिया या उनके आसपास के देश शामिल होंगे. खास बात है कि इस गठबंधन में भारत का भी नाम है. इजरायली पीएम जिन देशों को गठबंधन का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहे हैं, उनमें भारत, ग्रीस, साइप्रस और अरब, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हैं.  माना जा रहा है कि इस अलायंस को लेकर पीएम मोदी से नेतन्याहू बात भी कर सकते हैं. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि मेरे सामने एक विजन है, उसी के अनुरूप एक सिस्टम बनाएंगे. इसका उद्देश्य देशों का एक ऐसा एक्सिस बनाना है, जो असलियत, चुनौतियों और लक्ष्यों पर कट्टरपंथियों के खिलाफ एक जैसा सोचते हों. माना जा रहा है कि यह अलायंस IMEC  जैसा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: केवल सच्चा दोस्त ही नहीं, भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की क्यों दी जाती है मिसाल?

क्या है इस अलायंस को बनाने का मकसद? 

गौरतलब है कि प्रस्तावित गठबंधन ईरान को जवाब देते हुए बनाया गया है. जानकार मानते हैं कि पीएम नेतन्याहू शिया एक्सिस के खिलाफ अपनी जीत को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं.  इसी को एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के रूप में जाना जाता है.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलियाई पीएम को बम की धमकी? अपने आवास से बाहर निकाले गए एंथनी अल्बनीज; चौकन्नी हुई पुलिस

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Hexagon Of Alliances

Trending news

राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन