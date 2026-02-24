क्या है नेतन्याहू का 'हेक्सागन गठबंधन'? भारत समेत 6 देश बनेंगे हिस्सा! समझिए क्या है इसका असली उद्देश्य

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल में ही एक खास प्लान के बारे में जानकारी दी. उन्होंने पश्चिमी एशिया में या उसके आसपास सहयोगी देशों के साथ एक हेक्सागन गठबंधन बनाने की बात कही है. इस गठबंधन में भारत का भी नाम शामिल है. आइए इसके बारे में आपको बताते हैं...
What is Hexagon of Alliance: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से दो दिवसीय इजरायल की यात्रा पर जा रहे हैं. पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. पीएम मोदी इस यात्रा के दैरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और कई विषयों पर चर्चा होगी. हाल में ही नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपना गहरा दोस्त बताया और दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों पर भी जोर दिया. इस बीच नेतन्याहू की ओर से एक बड़ी घोषणा भी की गई.
दरअसल, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कैबिनेट मीटिंग में मैंने अपने खास दोस्त भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बात की. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश इनोवेशन, सिक्योरिटी और एक जैसे स्ट्रेटेजिक विजन में पार्टनर हैं. वहीं, उन्होंने अपनी खास प्लानिंग को लेकर कहा कि इजरायल पश्चिमी एशिया में या उसके आसपास सहयोगी देशों का एक नेटर्वक बनाने पर विचार कर रहा है. इसको 'हेक्सागन ऑफ अलायंसेस' के नाम से जाना जाएगा. इस गठबंधन का उद्देश्य उन दुश्मनों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना है, जिनको उन्होंने कट्टरपंथी दुश्मन माना है.
इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की माने, तो 'हेक्सागन ऑफ अलायंस' कुल 6 देशों का एक फ्रेमवर्क होगा, जिसमें पश्चिमी एशिया या उनके आसपास के देश शामिल होंगे. खास बात है कि इस गठबंधन में भारत का भी नाम है. इजरायली पीएम जिन देशों को गठबंधन का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहे हैं, उनमें भारत, ग्रीस, साइप्रस और अरब, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हैं. माना जा रहा है कि इस अलायंस को लेकर पीएम मोदी से नेतन्याहू बात भी कर सकते हैं. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि मेरे सामने एक विजन है, उसी के अनुरूप एक सिस्टम बनाएंगे. इसका उद्देश्य देशों का एक ऐसा एक्सिस बनाना है, जो असलियत, चुनौतियों और लक्ष्यों पर कट्टरपंथियों के खिलाफ एक जैसा सोचते हों. माना जा रहा है कि यह अलायंस IMEC जैसा हो सकता है.
गौरतलब है कि प्रस्तावित गठबंधन ईरान को जवाब देते हुए बनाया गया है. जानकार मानते हैं कि पीएम नेतन्याहू शिया एक्सिस के खिलाफ अपनी जीत को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं. इसी को एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के रूप में जाना जाता है.
