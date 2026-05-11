ईरान से सऊदी अरब की तरफ तेजी से क्या बढ़ रहा? समंदर में कुछ ऐसा दिखा, पूरी दुनिया में हड़कंप

युद्ध खत्म करने के ईरान के ऑफर को ट्रंप ने ठुकराया, तो फौरन तेल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं. इस बीच, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें लोगों की चिंता बढ़ा रही है. समंदर में ईरान से निकलकर सऊदी की तरफ कोई चीज आगे बढ़ रही है? इसको लेकर कई थ्योरीज दी जा रही हैं, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता है. असल में ईरान रोज 30 लाख बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है. ज्यादातर हिस्सा खार्ग द्वीप पर बने उसके मुख्य एक्सपोर्ट टर्मिनल से होकर गुजरता है. आसमान से ली गई तस्वीर वहीं की है. ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में तेल बहा दिया गया हो. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के स्टोरेज ओवरफ्लो होने लगे हैं? क्या ईरान की पाइलपाइन लड़ाई में तबाह हो गई है?

पश्चिमी मीडिया की मानें तो अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के चलते ईरान के पास कच्चे तेल को जमा करने की जगह तेजी से खत्म होती जा रही है. संकट यह है कि अमेरिकी नाकेबंदी के चलते टैंकर फारस की खाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. सारा तेल जमा पड़ा है. ईरान ने समुद्र में बने टैंकों और तैरते हुए स्टोरेज जहाजों का इस्तेमाल फिर से शुरू किया, लेकिन स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं हुई.

ईरान तेल का उत्पादन रोक क्यों नहीं देता?

हां, यह सवाल भी लोगों के मन में है. समस्या यह है कि ईरान तेल का उत्पादन बंद नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से उसके जमीन के नीचे बने तेल के भंडारों को गंभीर और शायद हमेशा के लिए नुकसान पहुंचने का खतरा है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान अपना तेल समुद्र में बहा रहा है.

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सैटेलाइट तस्वीरों में खार्ग द्वीप पर बने ईरान के मुख्य तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल के पास समुद्र की सतह पर गहरे रंग के बड़े-बड़े धब्बे दिखाई दिए हैं. बताते हैं कि जब मध्य अप्रैल में नाकेबंदी सख्त हुई, तो सबसे पहले जमीन पर बने टैंक भर गए. आनन-फानन में ईरान के अधिकारियों ने कई पुराने टैंकरों को फिर से ठीक करवाया, ताकि उन्हें समुद्र में तैरते हुए स्टोरेज जहाजों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके. द्वीप के पास खड़े ये पुराने जहाज अब अतिरिक्त तेल को अपने अंदर जमा कर रहे हैं, ताकि तेल का उत्पादन बंद न करना पड़े और तेल के कुएं लगातार काम करते रहें. हालांकि, टाइम लंबा खिंचने से संकट बड़ा हो गया है.

प्रोडक्शन बंद करने से क्या होगा?

असल में जब तेल के कुओं को लंबे समय के लिए बंद कर दिया जाता है, तो पानी और गैस चट्टानों के अंदर घुस सकते हैं. ऐसे में चट्टानों की सोखने की क्षमता कम हो सकती है, और गाद या पैराफिन (पेट्रोलियम उत्पाद) तेल के छिद्रों और पाइपलाइनों को जाम कर सकते हैं. बाद में तेल का उत्पादन फिर से शुरू करना अक्सर ज्यादा महंगा पड़ जाता है. कुछ मामलों में तो तेल का उत्पादन कभी भी पूरी तरह से पहले जैसा नहीं हो पाता है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने अतिरिक्त तेल को जमा करने के लिए जो भी कदम उठाए थे, वे काफी नहीं हैं. यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि बीते कुछ हफ्तों में फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य के आस-पास तेल के कई संदिग्ध रिसाव हुए हैं.

पूरे शहर के बराबर इलाके में फैला तेल

खार्ग द्वीप के पास तेल का एक रिसाव 120 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैल चुका है. यह इलाका किसी बड़े शहर जितना बड़ा है. आसपास कई जहाज भी दिखे हैं. तेल के इन धब्बों से पर्यावरण और इंसानों को भी खतरा है. यह खाड़ी मछली पकड़ने वाले समुदायों, मूंगे की चट्टानों और समुद्री जीवों की दुनिया को सहारा देती है. सतह पर तैरता तेल मछलियों को जहरीला बना सकता है, समुद्री पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकता है.