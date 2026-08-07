/Explainer: मक्का समझौता क्या है? नाटो से कितना अलग है पाकिस्तान का नया गठबंधन और भारत पर इसका क्या असर होगा?

इन दिनों पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात हैं. तेजी से बिगड़ते हालात और सुरक्षा पर मंडराते खतरों के बीच तीन शक्तिशाली मुस्लिम देशों ने मक्का में हाथ मिला लिया है. पवित्र शहर मक्का में शुक्रवार को हुए ऐतिहासिक समझौते के जरिए सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने अपनी सामूहिक सुरक्षा का जिम्मा एक-दूसरे के साथ शेयर किया है, जो इस क्षेत्र के सैन्य समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है.
'एक पर हमला तो तीनों पर वार' के फॉर्मूले पर आधारित इस समझौते से तेल-समृद्ध सऊदी अरब, परमाणु संपन्न पाकिस्तान और आधुनिक ड्रोन तकनीक से लैस तुर्किये एक मजबूत रक्षा मोर्चे के रूप में सामने आए हैं. मक्का में हुए इस समझौते को 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' नाम दिया गया है.
आइए इस समझौते के हर पहलू को समझते हैं और ये भी जान लेते हैं कि यह नाटो से कितना अलग है, भारत पर इसका क्या असर हो सकता है.
यह सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय संयुक्त रक्षा समझौता है. इस गठजोड़ की सबसे अहम शर्त है कि 'एक पर हमला, सब पर हमला'. यानी इन तीनों में से किसी भी एक देश पर अगर कोई सशस्त्र हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे.
पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध के हालात हैं. इजरायल और ईरान के बीच सीधी लड़ाई है. इस जंग में इजरायल को अमेरिका का सपोर्ट है. बढ़ते तनाव के चलते तेल और गैस आपूर्ति जहाजों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य नाकाबंदी है. इसके अलावा सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों की तेल रिफाइनरियों और बुनियादी ढांचे पर लगातार हमले का डर बना हुआ है.
दरअसल, अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा मिलने वाली पारंपरिक सुरक्षा गारंटियों को लेकर खाड़ी देशों में अनिश्चितता बढ़ी है. इसी के चलते अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए तीनों मुस्लिम राष्ट्रों (सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान) ने मक्का में 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' करके अपनी सुरक्षा मजबूत करने का कदम उठाया है.
यह नया गठबंधन नाटो (NATO) से कई मायनों में अलग है. जहां नाटो अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित 32 राष्ट्रों का एक बड़ा संगठन है, वहीं मक्का रक्षा समझौता फिलहाल केवल तीन देशों सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान तक सीमित है. नाटो के पास स्थायी मुख्यालय, एकीकृत सैन्य कमान और 'आर्टिकल 5' जैसी बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था है, जबकि मक्का समझौता एक ऐसा समन्वित रक्षात्मक ढांचा प्रस्तुत करता है, जो मौजूदा द्विपक्षीय संधियों को समाप्त किए बिना 'सामूहिक सुरक्षा' का संकल्प लेता है और अन्य क्षेत्रीय देशों के जुड़ने के लिए भी खुला है. दोनों में यही समानता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है, तो उसे सभी पर हमला माना जाता है, फिर सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करते हैं.
मक्का रक्षा समझौता भारत के लिए केवल एक कूटनीतिक हलचल नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन सकता है.
भारत के सऊदी अरब और यूएई के साथ बेहद मजबूत रणनीतिक व आर्थिक रिश्ते हैं. अब भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह सऊदी अरब पर दबाव बनाए रखे, ताकि इस गठबंधन का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत विरोधी एजेंडे के लिए न कर सके.
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों और 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' जैसे समुद्री रास्तों पर बेहद निर्भर है. इस इलाके में नए सैन्य समीकरण बनने और तनाव बढ़ने से तेल-गैस की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे भारत में महंगाई और ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं.
आर्थिक रूप से कंगाल होने के बावजूद पाकिस्तान इस परमाणु-सैन्य गठबंधन के जरिए खुद को मजबूत दिखाएगा. तुर्किये की अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक और सऊदी अरब की वित्तीय ताकत के मिलने से पाकिस्तान का पलड़ा सैन्य स्तर पर मजबूत हो सकता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है.
इसके अलावा खाड़ी के देशों में करीब 90 लाख भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं. इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता या सैन्य टकराव के चलते उनकी सुरक्षा और उनके द्वारा भारत भेजे जाने वाले विदेशी पैसे पर संकट खड़ा हो सकता है.