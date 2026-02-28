क्या है इजरायल का मिशन 'शील्ड ऑफ जूडा'? ईरान पर हमले के लिए क्यों चुना गया यह नाम

Israel Iran war: दुनिया जिस महायुद्ध की आशंका से कांप रही थी, शनिवार की सुबह वह हकीकत में तब्दील हो गई है. इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शील्ड ऑफ जूडा नामक एक भयंकर ऑपरेशन के तहत ईरान के खिलाफ आर-पार की जंग छेड़ दी है. तेहरान की खामोश सुबह धमाकों की गूंज और आसमान में उठते काले धुएं के गुबार से दहल उठी है.

खबरें हैं कि इस 'प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक' के तहत ईरान के राष्ट्रपति भवन, खुफिया मुख्यालयों और हवाई अड्डों समेत 30 से ज्यादा रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है. इजरायल ने साफ कर दिया है कि ये हमला भविष्य के बड़े खतरों को जड़ से मिटाने के लिए किया गया है. जहां पूरे इजरायल में सायरन की गूंज के बीच लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं, वहीं ईरान ने अपनी हवाई सीमाएं सील कर दी हैं. अब सवाल उठता है कि क्या शील्ड ऑफ जूडा मिडिल ईस्ट की सत्ता को हमेशा के लिए बदल देगा. आइए, आज हम आपको इजरायल के इस ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जूडा पड़ने के पीछे के कारण के बारे में डिटेल से जानेंगे.

क्या है शील्ड ऑफ जूडा?

शील्ड ऑफ जूडा मात्र एक सैन्य ऑपरेशन का नाम नहीं है, बल्कि इजरायल के अस्तित्व की रक्षा के लिए सदियों पुराने संकल्प और आधुनिक ताकत का एक शक्तिशाली संगम है. ऐतिहासिक रूप से जूदा को शेर के साहस और अटूट विजय का प्रतीक माना गया है, और इस अभियान के माध्यम से इजरायल ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है. यह नाम एक अभेद ढाल की तरह है, जो ये दर्शाता है कि ये हमला किसी देश को जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने नागरिकों पर मंडराने वाले भविष्य के खतरों को जड़ से मिटाने के लिए किया गया एक आक्रामक बचाव है.

यहूदी समुदाय के लिए गौरव और सुरक्षा का प्रतीक

इस नाम का चुनाव मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी एक हिस्सा है, जो ईरान जैसे दुश्मनों को इजरायल की सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों की मजबूती का अहसास कराने का काम करता है. शील्ड ऑफ जूडा के तहत किए गए हमले ये साफ करते हैं कि इजरायल और उसके सहयोगी अब केवल खतरों का जवाब देने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए ढाल बनकर दुश्मन के घर में घुसकर उसकी आक्रमण क्षमता को ध्वस्त कर देंगे. ये नाम यहूदी समुदाय के लिए गौरव और सुरक्षा का प्रतीक है, जो ये सुनिश्चित करता है कि इतिहास का शेर आज के दौर में भी अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह जागृत और सक्षम है.