अमेरिका का मिस्ट्री हथियार जिससे चंद सैनिकों ने वेनेजुएला को घुटनों पर ला दिया, मादुरो के किडनैप को बनाया आसान

Nicolas Maduro: वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप करने के अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने एक मिस्ट्री वेपन का इस्तेमाल किया था. मादुरो की सुरक्षा में तैनात सैकड़ों सैनिक इस तकनीक के सामने बेबस हो गए जबकि अमेरिकी सैनिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:25 AM IST
Nicolas Maduro: वेनेजुएला में उतरकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को किडनैप कर अमेरिका ले जाने का सैन्य ऑपरेशन काफी चर्चा में बना हुआ है. इस बीच, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कार्रवाई के दौरान अमेरिका ने एक अत्याधुनिक और अब तक अज्ञात 'मिस्ट्री हथियार' का इस्तेमाल किया था जिससे वेनेजुएला के सुरक्षाबल पूरी तरह बेबस हो गए.

मादुरो के सुरक्षाकर्मी ने किया बड़ा खुलासा 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मादुरो की सुरक्षा में तैनात रहे एक सुरक्षाकर्मी ने इंटरव्यू में इस ऑपरेशन को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं. सुरक्षाकर्मी का कहना है कि कुछ ही अमेरिकी सैनिकों ने अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक की मदद से मादुरो की सुरक्षा में तैनात सैकड़ों सैनिकों को निष्क्रिय कर दिया जबकि अमेरिकी पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ.

सुरक्षाकर्मी के मुताबिक, ऑपरेशन के दिन हालात सामान्य थे लेकिन अचानक सभी रडार सिस्टम काम करना बंद कर गए. इसके बाद आसमान में बड़ी संख्या में ड्रोन दिखाई दिए और फिर कई हेलिकॉप्टर पहुंचे, जिनसे करीब 20 अमेरिकी सैनिक उतरे. उनका दावा है कि इन सैनिकों की फायरिंग की सटीकता और गति असाधारण थी, जिससे सुरक्षाबल जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके.

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ऑपरेशन के दौरान किसी तरह के शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया गया जिससे तेज आवाज हुई और सुरक्षाकर्मियों को नुकसान पहुंचा. सुरक्षाकर्मी के अनुसार, कई जवानों को चक्कर आए, नाक से खून बहने लगा और वे खड़े होने में असमर्थ हो गए. उन्होंने इसे सोनिक हथियार या इसी तरह की किसी तकनीक का प्रभाव बताया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. 

सुरक्षाकर्मी ने इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य देशों में अमेरिका की सैन्य क्षमताओं को लेकर डर का माहौल है और लैटिन अमेरिका में सुरक्षा संतुलन पर इसका असर पड़ सकता है. इन दावों को लेकर अब तक अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

हालांकि रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस आंखों देखे विवरण को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है जिससे अटकलों को और हवा मिली है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

