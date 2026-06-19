Natasha Dolls Controversy: सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिसपर लोगों का गुस्सा फूटता है और विवाद बढ़ता है. कुछ ऐसा ही मामला चीन से भी सामने आया है. चीन में सोशल मीडिया पर एक छोटी सी सांवली रंग की डॉल काफी वायरल हो रही है. इंटरनेट पर प्रसारित हो रही इस छोटी सी डॉल का नाम नताशा रखा गया है और इसकी तस्वीर अब दुनिया भर में ट्रेंड हो रही है.
चीनी नताशा डॉल ने दुनिया भर में नस्लवाद को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. हैरान करने वाली बात है नताशा की तस्वीर का इस्तेमाल कई सोशल मीडियाय इन्फ्लुएंसर व्यूज पाने के लिए करने लगे हैं. सामने आए कई वीडियो में देखा जा सकता है कि स्ट्रेस रिलीफ के नाम पर डॉल्स के साथ ऐसी हरकतें की जा रही हैं, जो वासत्व में डिस्टर्बिंग लग रही हैं. जिसके वीडियोज पर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है. आइए आपको विस्तार से पूरा मामला बताते हैं...
चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक बच्चे के आकार का स्क्वीज टॉय की तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है. इस डॉल की बनावट बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है, जिसका स्ट्रेस रिलीफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. गुड़िया के साथ स्ट्रेस रिलीफ के नाम पर डॉल्स के साथ कुछ ऐसी हरकतें की जा रही हैं, जिसने लोगों को चिंतित कर दिया है. वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें सुइयां चुभा रहे हैं और चाकुओं से काट रहे हैं.
"Natasha Doll": en Chine, cette poupée noire vendue comme un objet anti-stress fait polémique pic.twitter.com/6bcD48Y90K
— BFM (@BFMTV) June 18, 2026
यहां आपको बता दें कि स्क्वीज टॉय एक प्रकार का दबाने वाला खिलौना होता है. इस खिलौने का निर्माण स्लो-राइजिंग मेमोरी फोम या सॉफ्ट थर्मोप्लाटिक के रबर से किया जाता है. चीन के नताशा डॉल के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में नस्ल को लेकर कई असहज सवाल पूछे जाने लगे हैं.
जैसे ही नताशा डॉल से जुड़ा वीडियो सामने आया है, कुछ लोगों का दावा है कि सांवले रंग के बच्चे जैसे दिखने वाले इस खिलौने को ऑनलाइन मनोरंजन के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है और लोग इसो पीट रहे हैं और खींच रहे हैं. लोगों ने इन वीडियो पर आपत्ति जताई है और कहा कि यह नस्लीय हिंसा को बढ़ा दे रहा है.
For those asking for context here it is
Note : these Black baby toys are being used as socks, shower etc and are also abused
Do yall even understand how insane this is?????? https://t.co/MZ7YBjGh1a pic.twitter.com/u7b8GcWnRF
— . (@carterdalast) May 29, 2026
इस पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब एक चीनी व्लॉगर ने मजाक में ही स्ट्रस-रिलीफ खिलौने को अपनी बेटी की तरह प्यार किया और उसका नाम नताशा रख दिया. एक दिन गलती से नताशा डॉल उसके हाथ से छूटकर गिर गई और उसका आकार बिगड़ गया, जिसके बाद वह वायरल हो गई. कुछ समय बाद ही नताशा डॉल से जुड़े कई वीडियो इंटरनेट पर पानी वाले जहाज के जैसे तैरने लगे. इन वीडियोज ने वैश्विक स्तर पर मनोरंजन की सीमाओं को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
चूंकि नताशा डॉल एक बच्चे के आकार की स्क्वीज टॉय है. यह स्लो-राइजिंग मेमोरी फोम या सॉफ्ट थर्मोप्लास्टिक रबर से बना हुआ खिलौना है. इस खिलौन का रंग इस समय चर्चा विषय बना हुआ है, क्योंकि खिलौने की त्वचा का रंग हल्का काला यानी सांवला है, जिसको देखने को बाद नस्लीय रूप-रंग को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है.
गौरतलब है कि हांगकांग में बसे अश्वेत समुदाय के लोगों ने इन वीडियो क्लिप्स पर आपत्ति जताई है और इसको पूरी तरीके से क्रूर और अमानवीय बताया है. हांगकांग की फ्री प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, कुछ आलोचकों ने कहा कि मनोरंजन के नाम पर हिंसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से अस्वीकार्य है. कुछ एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि जब अश्वेत बच्चे इस डॉल को ऐसे देखेंगें, तो उने मन में विचार आएगा कि आखिर दुनिया उनको इस नजर से क्यों देखती है.
नताशा डॉल से जुड़े वीडियो के सामने आने और श्वेत-अश्वेत को लेकर छिड़ी बहस के बीच चीन के कन्ज्यूमर असोसिएशन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि वीडियो हिंसा को बढ़ावा देते हैं और इसमें ऐसी आपत्तिजनक सामग्री है, जो नाबालिगों को नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं, इसके अलावा ऐसे वीडियोज को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है.