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सांवली 'गुड़िया' पर चीन में घमासान! क्या है नताशा डॉल, जिसने दुनिया भर में मचा दिया हंगामा; वायरल वीडियो से जुड़ा है मामला

चीन में नताशा डॉल के ट्रेंड ने लोगों को चिंतित कर दिया है. चीनी सोशल मीडिया पर एक सांवली रंग की डॉल का वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसने श्वेत-अश्वेत को लेकर बहस छेड़ दी है. आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 19, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:09 PM IST
सांवली 'गुड़िया' पर चीन में घमासान! क्या है नताशा डॉल, जिसने दुनिया भर में मचा दिया हंगामा; वायरल वीडियो से जुड़ा है मामला
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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क्या है नताशा डॉल, जिसने दुनिया भर में मचा दिया हंगामा; वीडियो से जुड़ा है मामला
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