32 देश मिलकर एक साथ रूस पर करेंगे हमला? पुतिन की सेना के तांडव से पोलैंड बौखलाया, तत्काल नाटो का आर्टिकल 4 लागू, अब मचेगी यूरोप में तबाही!

रूस के कई ड्रोन के पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसने की घटना ने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी है. पोलिश और डच फाइटर जेट्स ने कुछ ड्रोन्स को मार गिराया, जिसके बाद नाटो (NATO) ने तुरंत आपात बैठक बुलाई. यह घटना रूस के यूक्रेन पर हाल के सबसे बड़े हवाई हमले के तीन दिन बाद हुई. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इसे “खतरनाक उकसावा” बताते हुए नाटो संधि के आर्टिकल 4 के तहत चर्चा की मांग की.

आर्टिकल 4 का मतलब क्या?

नाटो संधि का आर्टिकल 4 कहता है कि अगर कोई सदस्य देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरे में महसूस करता है, तो वह नाटो के 32 सदस्य देशों के साथ तुरंत सलाह-मशविरा कर सकता है. क्लिंगेंडेल थिंक टैंक के विश्लेषक बॉब डीन ने बताया, “आर्टिकल 4 का मकसद बाहरी खतरों पर नाटो देशों में बेहतर तालमेल और समझ बनाना है.” पोलैंड ने इससे पहले 2014 में क्रीमिया संकट और 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर भी इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया था.

रूस की हरकत, यूरोप की नाराजगी

रूस ने दावा किया कि ड्रोन “गलती से” पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसे, लेकिन यूरोपीय नेताओं ने इसे जानबूझकर की गई हरकत बताया. नाटो महासचिव मार्क रुटे ने कहा, “यह गैर-जिम्मेदार और खतरनाक कदम है.” पोलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, कम से कम 19 ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में देखे गए, जिनमें से चार को मार गिराया गया. यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कैलस ने इसे “रूस की आक्रामक नीति का हिस्सा” करार दिया.

आर्टिकल 5 और युद्ध का डर

क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 से अलग है, जिसमें एक देश पर हमला सभी नाटो देशों पर हमला माना जाता है. डीन ने स्पष्ट किया, “आर्टिकल 4 का मतलब तुरंत सैन्य कार्रवाई नहीं है, और यह आर्टिकल 5 की ओर कदम भी नहीं है.” आर्टिकल 5 का इस्तेमाल अब तक सिर्फ 9/11 हमलों के बाद हुआ था. फिर भी, इस घटना ने यूरोप में तनाव बढ़ा दिया है.

पोलैंड और नाटो का रुख

पोलैंड ने अपने रडार सिस्टम से ड्रोन्स को ट्रैक किया और डच F-35 जेट्स की मदद से खतरे को टाला. नाटो ने पोलैंड के साथ एकजुटता जताई और रूस की इस हरकत की कड़ी निंदा की. जांच शुरू हो गई है, और यह घटना रूस-नाटो तनाव को और गहरा सकती है.