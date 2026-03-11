नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा में तैनात 'किल स्क्वाड', क्या है ईरान का सबसे खूंखार बल NOPO?

Middle East Conflict: ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया है. अब ईरान की कमान मोजतबा खामेनेई के हाथ में है. मोजतबा पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे हैं, जिसकी इजरायल-US और ईरान के जंग में मौत हो गई. ऐसे में नए सुप्रीम लीडर की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है. उनकी सुरक्षा के लिए ईरान की सबसे खास आतंकवाद-रोधी इकाई NOPO को तैनात किया गया है.

क्या है शक्तिशाली ईरान सुरक्षा बल NOPO?

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा के लिए एक खास बल NOPO को तैनात किया गया है. यह ईरान की कुख्यात आतंकवाद-रोधी यूनिट है. इसे 'ब्लैक-क्लैड' या 'किल स्क्वाड' के रूप में भी जाना जाता है. इस बल का गठन 1991 में हुआ था, जिसका मुख्य काम आतंकवाद-रोधी और बंधक बचाव कार्य थे. लेकिन समय-समय पर इसका इस्तेमाल विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए भी किया जाता है. ईरान पुलिस की सबसे ट्रेंडल स्पेशल यूनिट माने जाने वाले NOPO का पूरा नाम 'निरूये विजेह पासदारान वेलायत' है, जिसका मतलब सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए खास बल है.

NOPO की विशेषताएं

फ्रांस बेस्ड अपोजिशन ग्रुप नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस के अधिकारी अली सफावी ने NOPO की विशेषताओं के बारे में बताया. उनके अनुसार इसमें कुल छह ब्रिगेड शामिल हैं, जिनमें से 4 तेहरान में, एक मशहाद और एक इस्फहान में तैनात हैं. उनके मुताबिक NOPO बेहद अत्याधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण से लैस है और इसे सीधे सुप्रीम लीडर के लिए तैनात किया जाता है. सफावी ने यहां तक दावा किया कि यह बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प (IRGC) से भी ज्यादा घातक, क्रूर और ज्यादा प्रशिक्षित है.

मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर अटकलें

ईरान ने मोजतबा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर बनाया है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NOPO को तैनात किया गया है. हालांकि उनकी सेहत को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं. बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के पहले दिन ही वे घायल हो गए थे. लेकिन अब वह पूरी तरह सचेत हैं और एक सुरक्षित जगह से कामकाज देख रहे हैं. तीन ईरानी अधिकारियों का हवाला देते हुए द न्यूयार्क टाइम्स ने उनकी सेहत को लेकर जानकारी दी है. उनके अनुसार हमले में मोजतबा खामेनेई के पैरों में चोट आई थी. वहीं रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर वे सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आ रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार वीडियो संदेश या सार्वजनिक बयान जारी करने से उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है.