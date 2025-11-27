Advertisement
रहमानुल्लाह ने वॉशिंगटन में गोलीबारी करके लाखों अफगानिस्तानियों की जिंदगी में लगा दिया ग्रहण! ट्रंप ने तत्काल 'ऑपरेशन एलाइज वेलकम' की खुदवा दी 'कब्र'?

Rahmanullah Lakanwal Shot 2 National Guard: व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर गोली चलाकर अफगान मूल के रहमानुल्लाह ने अपने ही लोगों का बहुत नुकसान कर डाला है. अब अमेरिका में अफगान शरणार्थियों पर संकट गहरा गया है. ट्रंप प्रशासन ने तुरंत अफगानों की वीजा और रिलोकेशन प्रक्रिया रोक दी. 2021 के ‘Operation Allies Welcome’ कार्यक्रम को अब बंद किए जाने के संकेत मिले हैं. इससे हजारों अफगान परिवारों का भविष्य अधर में लटक गया है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 27, 2025, 01:37 PM IST
What is Operation Allies Welcome: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 26 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस के पास एक भयानक गोलीबारी की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. इस हमले में दो नेशनल गार्ड के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि संदिग्ध को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. संदिग्ध की पहचान 29 वर्षीय अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल (Rahmanullah Lakanwal) के रूप में हुई है, जो 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था. इस घटना ने न केवल अमेरिकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि लाखों अफगान शरणार्थियों की जिंदगी पर गहरा ग्रहण लगा दिया है. अमेरिकी प्रशासन ने तुरंत एक कड़ा फैसला लेते हुए अफगान नागरिकों के सभी इमिग्रेशन आवेदनों पर रोक लगा दी, जो अफगान समुदाय के लिए बड़ा झटका है.

व्हाइट हाउस के पास रहमानुल्लाह लकानवाल ने मचाया तांडव
गोलीबारी व्हाइट हाउस से महज कुछ ब्लॉक दूर, फैरागट मेट्रो स्टॉप के पास 17वीं स्ट्रीट और I स्ट्रीट NW पर दोपहर करीब 3 बजे हुई. यह इलाका राष्ट्रपति भवन के करीब है, जहां नेशनल गार्ड के जवान अपराध नियंत्रण के लिए तैनात थे. यही पर रहमानुल्लाह लकानवाल कथित तौर पर घात लगाकर हमला किया. वह एक बस स्टॉप के पास छिपा हुआ था और बिना चेतावनी के जवानों पर करीब से गोली चलाई. जवानों ने जवाबी कार्रवाई में उसे गोली मारकर घायल कर दिया, और अब वह हिरासत में है. एफबीआई इसे "टार्गेटेड अटैक" और संभावित "आतंकवादी कृत्य" के रूप में जांच रही है, लेकिन मकसद अभी स्पष्ट नहीं है.

अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला, अफगान इमिग्रेशन पर रोक
इस घटना के तुरंत बाद, यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने अफगान नागरिकों के सभी इमिग्रेशन आवेदनों (शरण, पुनर्वास, वीजा आदि) पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी. यह फैसला "सुरक्षा और वेटिंग प्रोटोकॉल की समीक्षा" के नाम पर लिया गया. राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा से एक वीडियो संदेश जारी कर इसे "आतंक का कृत्य" बताया और कहा, "यह कभी नहीं होना चाहिए था. बाइडेन ने अफगानिस्तान से 20 मिलियन अज्ञात विदेशियों को अनवेटेड लाकर देश को खतरे में डाल दिया. हमें हर अफगान को री-एग्जामिन करना होगा." ट्रंप ने बाइडेन की अफगानिस्तान नीतियों पर हमला बोला, अफगानिस्तान को "धरती का नर्क" कहा, और संदिग्ध को "जानवर" करार दिया है. अब जानें अमेरिका कैसे आया रहमानुल्लाह.

Operation Allies Welcome के तहत रहमानुल्लाह अमेरिका आया था
रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों के अनुसार, वह अफगानिस्तान में 10 साल तक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ काम कर चुका था, खासकर कंधार बेस पर. तालिबान के सत्ता में आने के बाद वह खतरे में था, इसलिए 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम (Operation Allies Welcome) प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया. यह जो बाइडेन प्रशासन का कार्यक्रम था, जिसने अफगान सहयोगियों को निकालने और पुनर्वासित करने के लिए करीब 76,000 अफगानों को अमेरिका लाया. वह वॉशिंगटन राज्य के बेलिंगहैम में अपनी पत्नी और पांच बच्चों के साथ रहता था. दिसंबर 2024 में उसने शरण (Asylum) के लिए आवेदन किया, जो अप्रैल 2025 में ट्रंप प्रशासन के तहत मंजूर हो गया. लेकिन उसकी वीजा वैलिडिटी सितंबर 2025 में खत्म हो गई, यानी वो अवैध रूप से रह रहा था. 

क्या है 'ऑपरेशन एलाइज वेलकम'?
वॉशिंगटन गोलीबारी की घटना ने 'ऑपरेशन एलाइज वेलकम' प्रोग्राम को चर्चा में ला दिया है. ऑपरेशन एलाइज वेलकम’ (Operation Allies Welcome) अमेरिका का वो खास प्रोग्राम है जो 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शुरू हुआ था. इसके तहत अमेरिका ने उन अफगान नागरिकों को शरण दी जो अमेरिकी सेना के साथ काम कर चुके थे. जैसे ट्रांसलेटर, ड्राइवर, खुफिया सहायक और उनके परिवार. जो बाइडेन सरकार के दौरान 2021-2022 में करीब 90,000 से ज्यादा अफगानों को अमेरिका लाया गया. इनको स्पेशल इमिग्रेंट वीजा (SIV) या ह्यूमैनिटेरियन पैरोल के जरिए एंट्री दी गई. प्रोग्राम में पहले सैन्य बेस पर रहना, मेडिकल चेकअप, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और फिर अमेरिका के अलग-अलग शहरों में बसाना शामिल था. अभी तक हजारों लोग अभी भी वीजा के इंतजार में हैं. लेकिन रहमानुल्लाह की गोलीबारी के बाद ट्रंप ने इस तरह के प्रोग्राम पर रोक लगा दी है. 

अफगान समुदाय पर ग्रहण: लाखों की जिंदगियां दांव पर
यह घटना अफगान डायस्पोरा के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर रही है. 2021 के बाद अमेरिका में बसे करीब हजारों अफगान, जो तालिबान के डर से भागे थे, अब दोबारा जांच और डिपोर्टेशन के भय में जी रहे हैं.
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: कई अफगान परिवारों को नौकरियां, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का डर सता रहा है. वॉशिंगटन राज्य जैसे इलाकों में बसे अफगान समुदाय में दहशत फैल गई है.
राजनीतिक बहस: ट्रंप समर्थक इसे "ओपन बॉर्डर पॉलिसी" का नतीजा बता रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स और मानवाधिकार संगठन इसे "अफगान सहयोगियों के साथ विश्वासघात" कह रहे हैं. सीनेटर जिम बैंक जैसे रिपब्लिकन ने कहा, "बाइडेन की गलती से निर्दोष अमेरिकी मर रहे हैं." अब इस मामले में एफबीआई की जांच जारी है, जिसमें संदिग्ध के तालिबान या अल-कायदा से किसी लिंक की पड़ताल हो रही है. 

