क्या है US का 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट', जिसको लेकर ईरान को मिली धमकी; ट्रंप के मंत्री ने दी चेतावनी

अमरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है. बेसेंट की ओर कहा गया कि ईरान के खिलाफ 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के अंतर्गत जो चेतावनी दी गई थी, उसपर अब एक्शन की बारी है. उन्होंने कहा कि जो भी देश ईरानी सरकार को आर्थिक मदद करने वाले हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए अमेरिका उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो अब भी 'महान एयर' का समर्थन कर रही हैं.
दरअसल, अमेरिका वित्त मंत्री की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा गया कि ईरान की बाकी एयरलाइंस के साथ कारोबार करने वाले सभी लोगों के लिए यह एक चेतावनी है. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत हमने वादा किया था कि ईरानी सरकार को आर्थिक सहारा देने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
बेसेंट ने कहा कि आज हमने उस वादे को पूरा करते हुए उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो अब भी 'महान एयर' का समर्थन कर रही हैं. आगे कहा कि इसे ईरान की बाकी एयरलाइंस के साथ कारोबार करने वाले सभी लोगों के लिए एक चेतावनी समझा जाए. आज हमने उन सभी एयरलाइंस पर भी प्रतिबंध लगाए हैं. यदि आप उनके साथ व्यापार करते हैं, तो आपको वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बाहर किए जाने का जोखिम उठाना पड़ सकता है.
बता दें कि इससे पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका का लक्ष्य तेहरान की आर्थिक जीवनरेखाओं को काटकर उसे पूरी तरह अलग-थलग करना है. उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य इस दमनकारी शासन को सहारा देने वाली हर आर्थिक जीवनरेखा को काट देना है. यह सिलसिला इस वक्त तक चलेगा, जब तक ईरान अकेला नहीं पड़ जाता.
अमेरिकी वित्त मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व मे अमेरिकी ट्रेजरी विभाग इस शासन को सहारा देने वाली हर आर्थिक मदद के रास्ते को बंद करता रहेगा. उनका कहना है कि अमेरिका का एक ही उद्देश्य है कि तेहरान को पूरी तरीके से अलग-थलग करना.
बेसेंट ने दावा किया कि ट्रंप की ओर से ऐसा कदम उठाया गया है, जिसको उनके पूर्वर्ती लंबे समय से टालते रहे हैं. बेसेंट ने यह भी कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका केवल ईरान से जुड़े खतरे संभालने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी तरीके से उसे समाप्त करने की दिशा में काम कर रहा है. (इनपुट- आईएएनएस)