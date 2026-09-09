Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /क्या है US का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, जिसको लेकर ईरान को मिली धमकी; ट्रंप के मंत्री ने दी चेतावनी

क्या है US का 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट', जिसको लेकर ईरान को मिली धमकी; ट्रंप के मंत्री ने दी चेतावनी

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फिर से चेतावनी दी है. बेसेंट ने कहा कि ईरान को आर्थिक मदद देने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' शुरू हो गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 09, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:07 PM IST
क्या है US का 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट', जिसको लेकर ईरान को मिली धमकी; ट्रंप के मंत्री ने दी चेतावनी

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ओखला फेज-1 में धमाका, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक घायल, दमकल की 4 गाड़ियां पहुंचीं
2
3
4
5