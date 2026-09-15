पाकिस्तान के दफ्तरों में 4 दिन होगा काम, बाजार भी 3 दिन बंद... फटी हालत छिपाने के लिए शहबाज क्यों लगा रहे 'लॉकडाउन'

दुनिया के कुछ देशों में सिर्फ 4 दिन के लिए दफ्तर जाना होता है और बाकी के तीन दिन छुट्टियां रहती हैं. ऐसा कुछ अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी होने जा रहे हैं. हालांकि, पाकिस्तान यह कल्चर अपनी नाकामी के चलते शुरू करने जा रहा है. जिसे 'स्मार्ट लॉकडाउन' का नाम दिया है. शहबाज शरीफ की सरकार यह फैसला ना सिर्फ दफ्तरों के लिए ले रही है, बल्कि बाजारों को भी हफ्ते में 3 दिन बंद करने की तैयारी कर रही है. सरकार के इस इरादे के पीछे कर्मचारियों के लिए राहत नहीं है, बल्कि पेट्रोल की बचत करना है.
बढ़ती पेट्रोलियम कीमतों ने शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हालात ऐसे हैं कि अब सरकार ईंधन की खपत कम करने के लिए देश में एक तरह के ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ पर विचार कर रही है. अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो सरकारी और निजी दफ्तरों में कामकाज के दिन घटाए जा सकते हैं, जबकि बाजारों को भी हफ्ते में तीन दिन बंद रखने की योजना लागू हो सकती है.
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतों और उनसे पैदा हो रहे हालात से निपटने के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, सरकार ‘पेट्रोलियम स्मार्ट लॉकडाउन’ के विकल्प पर गौर कर रही है और इस संबंध में आखिरी फैसला जल्द ही लिया जा सकता है.
समी टीवी के मुताबिक सरकार के सामने जो प्रमुख प्रस्ताव है, उसके मुताबिक सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में हफ्ते में सिर्फ चार दिन काम कराया जा सकता है. इसके तहत शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छुट्टी रखने का सुझाव दिया गया है. इसका मकसद लोगों की रोजाना आवाजाही को कम करना और परिवहन क्षेत्र में ईंधन की खपत को कम करना है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को रोटेशन की बुनियाद पर काम कराने का फॉर्मूला पर भी गौर किया जा रहा है. यानी सभी कर्मचारियों को हर दिन दफ्तर बुलाने के बजाय अलग-अलग ग्रुपों में ड्यूटी लगाई जा सकती है.
सिर्फ दफ्तरों के कामकाज के दिन घटाने तक ही बात सीमित नहीं है. सरकार बाजारों को हफ्ते में तीन दिन बंद रखने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है. इसके अलावा दुकानों और बाजारों के कामकाज के घंटे कम किए जाने की संभावना भी जताई गई है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो पाकिस्तान में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार के तौर-तरीकों पर बड़ा असर पड़ सकता है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सरकार इनमें से किन प्रस्तावों को अंतिम रूप देती है.
पाकिस्तान में हाल के दिनों में पेट्रोलियम प्रोडक्स्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल की कीमत बढ़कर करीब 376 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 403 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है. ऐसे में सरकार के सामने ईंधन की खपत को कंट्रोल करने और लोगों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने की चुनौती है.
ईंधन की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ वाहन चालकों पर नहीं पड़ता, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने की वजह से रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ता है. इसी वजह से सरकार ईंधन की खपत कम करने के लिए दफ्तरों, बाजारों और सार्वजनिक गतिविधियों को सीमित करने जैसे विकल्पों पर भी गौर कर रही है.
हालांकि, इस पूरे प्रस्ताव को फिलहाल अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ को लेकर आखिरी फैसला लिया जाना बाकी है. वैसे यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान इस तरह का कदम उठाना जा रहा है. इससे पहले मार्च 2026 में भी इसी तरह के नियम लागू किए गए थे. उस समय सरकारी दफ्तरों में सोमवार से गुरुवार तक काम रखा गया था और सरकारी/निजी संस्थानों के 50% कर्मचारियों को Work From Home करने का निर्देश दिया गया था.
सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50% कटौती की गई थी.
करीब 60% सरकारी वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला हुआ था.
सरकारी बैठकें ऑनलाइन करने और गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं पर रोक जैसे कदम भी उठाए गए थे.
जून में सरकार ने ज्यादातर ईंधन-बचत वाले ये सभी उपाय वापस ले लिए थे, लेकिन बाजारों के बंद करने की पाबंदी जारी रखी गई थी.