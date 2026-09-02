Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ट्रंप के मुल्क पर होगा सुपरसॉनिक वार, अमेरिका की उड़ीं नीदें, क्या है पुतिन-ईरान का सुपर सीक्रेट प्रोग्राम?

ट्रंप के मुल्क पर होगा 'सुपरसॉनिक' वार, अमेरिका की उड़ीं नीदें, क्या है पुतिन-ईरान का सुपर सीक्रेट प्रोग्राम?

Russia News: रूस कई वर्षों से एक सीक्रेट प्रोग्राम चला है, जिसके जरिए वह ईरान को सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल बनाने में मदद कर रहा है. आखिर क्या है ये प्रोग्राम और इससे ईरान को क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 02, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:29 AM IST
ट्रंप के मुल्क पर होगा 'सुपरसॉनिक' वार, अमेरिका की उड़ीं नीदें, क्या है पुतिन-ईरान का सुपर सीक्रेट प्रोग्राम?

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'आप लाए संकट, तो आप ही चुकाओ हर्जाना', नेपाल ने इन देशों पर फोड़ा बाढ़ का ठिकरा
2
3
4
5